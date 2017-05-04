Канада в погоне за Россией

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Фавориты: Канада, Финляндия, Чехия

Накануне чемпионата мира Международная хоккейная федерация (ИИХФ) обновила международный рейтинг национальных сборных, в котором с большим преимуществом лидирует Канада. «Кленовые» имеют на своем счету 2065 очков и опережают идущую на втором месте Россию на 80 баллов. Для сравнения россияне опережают ближайших преследователей финнов всего на 25 очков.

Три команды из «большой шестерки» в группе B должны без проблем проходить в стадию четвертьфиналов, но Канада в этом коллективе стоит особняком. Родоначальники хоккея не зря лидируют в мировом рейтинге ИИХФ, потому что в последние годы неизменно побеждают на всех крупных соревнованиях. Если еще совсем недавно золото мирового первенства долгое время не покидало Европу, то два последних турнира уверенно выиграли «кленовые».

Две подряд победы на Олимпийских играх, прошлогодний Кубок мира и два титула чемпионов планеты 2015 и 2016 годов — этот список достижений заставит трепетать любого соперника. Последние годы канадцы уделили особое внимание чемпионатам мира и оба раза привозили очень сильные составы, которые включали в себя как олимпийских чемпионов, так и обладателей Кубка Стэнли.

В этом году звезд первой величины из-за океана приехало не так много, но состав у них все равно мощнейший. Если присмотреться внимательно, то можно обнаружить уже много опытных бойцов на международной арене.

Средний возраст сборной невелик, и в Париж приехали только два хоккеиста, которым исполнилось 30 лет. Это голкипер «Калгари Флэймз» Чад Джонсон и олимпийский чемпиона Сочи и обладатель Кубка мира защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власич. Также в роли ветерана на чемпионат приехал 29-летний нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, который два года назад в Чехии уже завоевывал золото мирового форума.

Особого внимания заслуживает первый номер драфта 2013 года 21-летний Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Два года назад он принимал участие в победном для Канады чемпионате в качестве дебютанта, а сейчас уже прибудет в Париж одним из лидеров команды.

В этом году «кленовые» настроены так же решительно, как и в прошлый, и в случае триумфа оформят своеобразный хет-трик из трех подряд побед на чемпионатах мира. Самой же главной интригой этого чемпионата остается противостояние двух хоккейных держав — Канады и России. За всю историю мировых первенств Россия (включая победы СССР) 27 раз становилась чемпионом мира, а «кленовые» — 26.

Успех в этом году позволит канадцам сравняться с российской командой по количеству побед.

Сборная Финляндии, терроризировавшая Россию в прошлом году, не досчитается второго номера драфта НХЛ Патрика Лайне, но другой юный убийца российской команды Себастьян Ахо играть будет. Зато в Париже сыграет четвертый номер прошлогоднего драфта Ессе Пульюярви. 18-летний вундеркинд был задрафтован «Эдмонтоном», но закрепиться в основном составе ему пока не удалось, и он вторую половину сезона он провел в фарм-клубе «нефтяников». Тем не менее авансов юному хоккеисту выдается очень много, и за ним стоит отдельно последить на турнире.

Финнов можно было видеть на последнем этапе хоккейного Евротура, где они обыграли россиян с минимальным счетом, хотя и уступили во владении шайбой и по количеству бросков по воротам. Такие сухие и прагматичные финны — явление редкое, однако, они прекрасно показали, что могут играть в тактически разный хоккей, и именно поэтому вполне способны преподнести сюрприз канадцам в борьбе за первое место в группе.

Хотелось бы увидеть сборную Чехии в борьбе за более высокое место в группе, но сложно представить, что они поднимутся выше третьего места. В этом году на чемпионат мира приехали лишь семь игроков НХЛ. Наиболее ярким из них представляется 20-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Несмотря на свой юный возраст, Пастрняк провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 очков по системе «гол плюс пас». Лидером команды будет известный ветеран 34-летний Томаш Плеканец из «Монреаля». На последнем этапе Евротура чехи показали мощный атакующий хоккей, но в то же время в команде обнаружились проблемы с защитой, что вряд ли позволит им побороться с канадцами и финнами на равных.

Середняки и аутсайдер

В отличие от группы А борьбу за четвертую путевку в плей-офф будут вести сразу четыре команды — Швейцария, Белоруссия, Норвегия и Франция. Аутсайдером представляется только Словения, которая в этот раз сыграет без своего лидера Анже Копитара, и шансов зацепиться за очки у команды почти нет.

Все намного сложнее и запутаннее с четвертым местом в группе. Наиболее предпочтительно смотрятся швейцарцы, обладающие сильным национальным чемпионатом. Всего в сборной будет лишь один представитель НХЛ — нападающий «Флориды Пантерз» Денис Мальгин. 20-летний хоккеист, хотя и родился в Швейцарии, имеет российские корни и даже мог начать выступать за сборную России, но отказался, потому что для этого ему пришлось бы три года не играть на международной арене.

Безусловно, на домашнем чемпионате французы постараются прыгнуть выше головы, причем состав на турнир они выставили вполне внушительный. Сборную поведет за собой нападающий московского ЦСКА Стефан да Коста.

Вряд ли согласятся уступить место норвежцы и белорусы. Викинги привезли мощную дружину, представленную преимущественно игроками клубов шведского чемпионата. Не хватает только Матса Цуккарелло, который продолжает в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» борьбу в плей-офф Кубка Стэнли, и его отсутствие может сказаться на шансах норвежцев занять четвертое место в группе.

Белоруссия составлена преимущественно из игроков минского «Динамо». Главный тренер Дэйв Льюис пригласил сразу 15 хоккеистов столичного клуба. Белорусы в последние годы выглядят очень крепко, и переиграть их бывает сложно даже «большой шестерке».