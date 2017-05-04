Аболс: Хоккеистам сборной Латвии важно сохранить прописку в элитном дивизионе ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Основной задачей для сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею является сохранение прописки в элитном дивизионе. Об этом ТАСС сообщил помощник главного тренера команды Артис Аболс.
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«Основная задача команды на турнире — сохранить место в элитном дивизионе, — сказал Аболс. — У нас семь матчей, первый из которых со сборной Дании, о дальнейших играх мы пока не думаем. Игрок
«Боб Хартли (главный тренер сборной Латвии. — Прим. ТАСС) работает с командой почти два месяца, это приличный срок. Все игроки находятся в неплохой форме. То, насколько солидно мы провели две встречи с командой Германии, обнадеживает», — считает специалист.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии выступит в группе А вместе с командами России, США, Швеции, Словакии, Германии, Дании и Италии.
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