Аболс: Хоккеистам сборной Латвии важно сохранить прописку в элитном дивизионе ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Основная задача команды на турнире — сохранить место в элитном дивизионе, — сказал Аболс. — У нас семь матчей, первый из которых со сборной Дании, о дальнейших играх мы пока не думаем. Игрок фарм-клуба «Сан-Хосе» Никита Евпалов со своей командой вышел в следующей раунд плей-офф, на него мы больше не рассчитываем. Сегодня национальную команду пополнил Теодор Блюгер из фарм-клуба «Питтсбурга», — сообщил Аболс.

«Боб Хартли (главный тренер сборной Латвии. — Прим. ТАСС) работает с командой почти два месяца, это приличный срок. Все игроки находятся в неплохой форме. То, насколько солидно мы провели две встречи с командой Германии, обнадеживает», — считает специалист.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная Латвии выступит в группе А вместе с командами России, США, Швеции, Словакии, Германии, Дании и Италии.