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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
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1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29647512/
4 мая 2017, 19:56 | Советский спорт

Капризова в Кельне даже на арену не пускают! Как живет сборная России на ЧМ

В четверг сборная России провела в Кельне вторую тренировку перед началом чемпионатом мира, не досчитавшись троих игроков.

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Никогда еще сборная России не выезжала на турнир в столь представительном составе. На тренировку вышло 25 игроков — 14 нападающих, 8 защитников и три вратаря. И все же трое хоккеистов остались в гостинице, вновь пропуская занятия на льду.

Защитник Береглазов, форварды Капризов и Светлаков тренироваться не могли. И остановили их отнюдь не травмы, а регламент турнира. Согласно которому, даже на раскатку сборные имеют право выводить не более 25 человек. У нас их сейчас 28! И это несмотря на то, что тренеры уже намекнули — если «Вашингтон» вылетит из плей-офф, то пополнение оттуда будет.

Пока же ясно только одно — все три вышеперечисленных игрока в заявку на матч со шведами в пятницу не попадут. В нее по замыслу Знарка войдут 12 форвардов, 7 защитников и 2 вратаря. Кто конкретно — выяснится чуть позже.

— Регламент не позволяет Капризову, Светлакову и Береглазову даже появляться на арене, — объяснил тренер сборной России Игорь Никитин. — У них даже аккредитаций нет пока. Но я не думаю, что ребята сразу потеряют форму прожив несколько дней без льда. Они тренируются и разминаются в гостинице.

Остальная команда готовится к первому поединку в обычном ежедневном режиме. Но есть и ноу-хау! Накануне был коллективный просмотр кино. Причем, выбирал картину профессиональный психолог. От старых советских лент он посоветовал отказаться. А вместо этого неожиданно предложил американский исторический боевик «Хозяин морей» с Расселом Кроу в главной роли. Поможет ли? Узнаем в пятницу, когда наши выйдут на лед против «викингов», имеющих 16 энхаэловцев в составе.

В нашей команде игроков из-за океана всего шесть. Главные силы призваны в сборную из КХЛ. И, судя по всему, с большинством связок Знарок уже определился. Поскольку по сравнению с первой тренировкой в Кельне он сочетания менять не стал.

Ударной в нашей команде станет связка Шипачев — Дадонов, к которой присоединился старый знакомый питерских армейцев — Панарин.

— Как мы воспитываем Панарина, чтобы он поскорее опять привык к российскому хоккею? Да, особенно не усердствуем, — улыбнулся Дадонов на вопрос «Советского спорта» в микст-зоне. — Все-таки Тема не совсем еще все забыл. Но кое-что напоминаем!

Второе звено — тоже с давним прошлым. К форвардам из «Тампы» Наместникову и Кучерову отрядили Гусева, который в юности выходил с ними на лед.

— На каждой тренировке наше звено становится все крепче, — отмечает Наместников. — Кучеров с Гусевым уже играл раньше. И я с Гусем играл. Так что взаимопонимание есть.

А вот дальше тренеры, похоже, еще думают. Потому что с Мозякиным и Ткачевым в одном звене тренируются сразу два молодых форварда — Барабанов и Любимов.

Такая же история и с четвертым силовым звеном. Но там можно прогнозировать, что вместе с Телегиным и Андроновым в заявку попадет все же Плотников. У Ничушкина пока есть небольшие проблемы с незалеченными до конца травмами.

Ну, а то, что ворота будет защищать Василевский в штабе сборной России давно не скрывали.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ТРЕНИРОВКЕ

Вратари: Василевский, Сорокин, Шестеркин.

Черные.

Антипов — Белов, Панарин — Шипачев — Дадонов.

Красные.

Проворов — Миронов, Гусев — Наместников — Кучеров.

Белые.

Мозякин — Ткачев — Барабанов, Любимов.

Синие.

Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Плотников, Ничушкин.
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