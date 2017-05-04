Капризова в Кельне даже на арену не пускают! Как живет сборная России на ЧМ
В четверг сборная России провела в Кельне вторую тренировку перед началом чемпионатом мира, не досчитавшись троих игроков.
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Видимо, что-то случилось...
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Никогда еще сборная России не выезжала на турнир в столь представительном составе. На тренировку вышло 25 игроков — 14 нападающих, 8 защитников и три вратаря. И все же трое хоккеистов остались в гостинице, вновь пропуская занятия на льду.
Защитник Береглазов, форварды Капризов и Светлаков тренироваться не могли. И остановили их отнюдь не травмы, а регламент турнира. Согласно которому, даже на раскатку сборные имеют право выводить не более 25 человек. У нас их сейчас 28! И это несмотря на то, что тренеры уже намекнули — если «Вашингтон» вылетит из
Пока же ясно только одно — все три вышеперечисленных игрока в заявку на матч со шведами в пятницу не попадут. В нее по замыслу Знарка войдут 12 форвардов, 7 защитников и 2 вратаря. Кто конкретно — выяснится чуть позже.
— Регламент не позволяет Капризову, Светлакову и Береглазову даже появляться на арене, — объяснил тренер сборной России Игорь Никитин. — У них даже аккредитаций нет пока. Но я не думаю, что ребята сразу потеряют форму прожив несколько дней без льда. Они тренируются и разминаются в гостинице.
Остальная команда готовится к первому поединку в обычном ежедневном режиме. Но есть и
В нашей команде игроков
Ударной в нашей команде станет связка Шипачев — Дадонов, к которой присоединился старый знакомый питерских армейцев — Панарин.
— Как мы воспитываем Панарина, чтобы он поскорее опять привык к российскому хоккею? Да, особенно не усердствуем, — улыбнулся Дадонов на вопрос «Советского спорта» в
Второе звено — тоже с давним прошлым. К форвардам из «Тампы» Наместникову и Кучерову отрядили Гусева, который в юности выходил с ними на лед.
— На каждой тренировке наше звено становится все крепче, — отмечает Наместников. — Кучеров с Гусевым уже играл раньше. И я с Гусем играл. Так что взаимопонимание есть.
А вот дальше тренеры, похоже, еще думают. Потому что с Мозякиным и Ткачевым в одном звене тренируются сразу два молодых форварда — Барабанов и Любимов.
Такая же история и с четвертым силовым звеном. Но там можно прогнозировать, что вместе с Телегиным и Андроновым в заявку попадет все же Плотников. У Ничушкина пока есть небольшие проблемы с незалеченными до конца травмами.
Ну, а то, что ворота будет защищать Василевский в штабе сборной России давно не скрывали.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ТРЕНИРОВКЕ
Вратари: Василевский, Сорокин, Шестеркин.
Черные.
Антипов — Белов, Панарин — Шипачев — Дадонов.
Красные.
Проворов — Миронов, Гусев — Наместников — Кучеров.
Белые.
Мозякин — Ткачев — Барабанов, Любимов.
Синие.
Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Плотников, Ничушкин.
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