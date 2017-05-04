От Овечкина до Мозякина. «Советский спорт» — о капитанах сборной Олега Знарка
Капитаном сборной России на ЧМ-2017 назначен 36-летний Сергей Мозякин, носящий литеру «С» и в «Магнитке».
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Его помощники — Антон Белов и Вадим Шипачев. А началось знакомство Мозякина со Знарком с… отказа Сергея сыграть на мировом первенстве в Минске
Минск-2014
Овечкин, который всех поразил
А первым капитаном нашей национальной команды под водительством Знарка стал Александр Овечкин. Ови начал подготовку к чемпионату мира в Минске с чистого листа, пройдя все этапы. Не гнушаясь набираться игровой практики в матчах Евровызова. В столице Белоруссии Александр Великий поразил всех — он не только терзал оборону соперников, но и отрабатывал сзади, ложился под шайбы. Его не остановила травма колена, полученная в матче с немцами. Овечкин продолжил играть в специальном наколеннике. В финале с финнами (5:2) он забил наиважнейший второй гол, сравняв счет (2:2).
Конечно, Ови заслуживал титула MVP турнира, но организаторы
Острава/Прага-2015
Незаметный Ковальчук
Овечкин примчался в столицу Чехии только к полуфиналу с американцами. Капитанскую нашивку в его отсутствие носил опытный Илья Ковальчук, ставший самым ценным игроком Кубка Гагарина-2015.
Однако в сборной Знарку не удалось подыскать для Кови правильных партнеров. Капитан выходил в четвертом звене и по мере приближения к финалу растворялся на льду. Став главным разочарованием команды, завоевавшей серебро.
Через год его не пригласили на домашний чемпионат мира. Нет его в составе и теперь.
Москва/Санкт-Петербург-2016
Прилетел вдруг Волшебник
На домашнем чемпионате мира нашу сборную выводил Волшебник — Павел Дацюк, объявивший о завершении карьеры в НХЛ. Ему было тяжело адаптироваться к широким европейским «аэродромам», не хватало мобильности и свежести. Но несколько шедевров он в связке с Мозякиным подарил. Да и Иван Телегин обратил на себя внимание и забронировал путевку на Кубок мира в Торонто в звене в Дацюком и Мозякиным.
Свежеиспеченный MVP
Дацюк начал в качестве капитана и Кубок мира-2016, но, получив травму, передал литеру «С» Овечкину.
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