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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
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5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
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5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
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6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
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7.05 не начался Словения
Канада
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7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
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10.05 не начался Словакия
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Италия
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Латвия
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Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29647511/
4 мая 2017, 19:55 | Советский спорт

От Овечкина до Мозякина. «Советский спорт» — о капитанах сборной Олега Знарка

Капитаном сборной России на ЧМ-2017 назначен 36-летний Сергей Мозякин, носящий литеру «С» и в «Магнитке».

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Его помощники — Антон Белов и Вадим Шипачев. А началось знакомство Мозякина со Знарком с… отказа Сергея сыграть на мировом первенстве в Минске из-за травм и усталости после затяжного плей-офф Кубка Гагарина. Рассерженная хоккейная общественность даже требовала дисквалифицировать Мастера. За правду.

Минск-2014

Овечкин, который всех поразил

А первым капитаном нашей национальной команды под водительством Знарка стал Александр Овечкин. Ови начал подготовку к чемпионату мира в Минске с чистого листа, пройдя все этапы. Не гнушаясь набираться игровой практики в матчах Евровызова. В столице Белоруссии Александр Великий поразил всех — он не только терзал оборону соперников, но и отрабатывал сзади, ложился под шайбы. Его не остановила травма колена, полученная в матче с немцами. Овечкин продолжил играть в специальном наколеннике. В финале с финнами (5:2) он забил наиважнейший второй гол, сравняв счет (2:2).

Конечно, Ови заслуживал титула MVP турнира, но организаторы почему-то подарили его финскому вратарю Пекке Ринне.

Острава/Прага-2015

Незаметный Ковальчук

Овечкин примчался в столицу Чехии только к полуфиналу с американцами. Капитанскую нашивку в его отсутствие носил опытный Илья Ковальчук, ставший самым ценным игроком Кубка Гагарина-2015.

Однако в сборной Знарку не удалось подыскать для Кови правильных партнеров. Капитан выходил в четвертом звене и по мере приближения к финалу растворялся на льду. Став главным разочарованием команды, завоевавшей серебро.

Через год его не пригласили на домашний чемпионат мира. Нет его в составе и теперь.

Москва/Санкт-Петербург-2016

Прилетел вдруг Волшебник

На домашнем чемпионате мира нашу сборную выводил Волшебник — Павел Дацюк, объявивший о завершении карьеры в НХЛ. Ему было тяжело адаптироваться к широким европейским «аэродромам», не хватало мобильности и свежести. Но несколько шедевров он в связке с Мозякиным подарил. Да и Иван Телегин обратил на себя внимание и забронировал путевку на Кубок мира в Торонто в звене в Дацюком и Мозякиным.

Свежеиспеченный MVP плей-офф КХЛ выходил на московский лед, превозмогая боль в спине. Знарок это оценил. Как оценил и гол в полуфинале с американцами на ЧМ-2015, оказавшийся в итоге серебряным.

Дацюк начал в качестве капитана и Кубок мира-2016, но, получив травму, передал литеру «С» Овечкину.
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