Дарзиньш не сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2017 из-за травмы

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Форвард получил повреждение в товарищеском матче с командой Германии, у него растяжение связок колена. Он смог доиграть матч и забросил шайбу, но после медицинского обследования выяснилось, что серьёзность травмы не позволит ему принять участие в мировом первенстве.

Сборная Латвии сыграет в группе А и проведёт первый матч чемпионата 6 мая, соперником станет команда Дании.