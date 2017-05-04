Наместников: Матч со шведами будет похож на нашу недавнюю игру в Стокгольме
Нападающий сборной России Владислав Наместников поделился ожиданиями от стартового матча чемпионата мира по хоккею 2017 года со Швецией, который состоится 5 мая.
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«У всех ребят отличное настроение, мы готовимся к началу чемпионата мира. Сегодня лёд был уже лучше, чем в первый день. С каждой тренировкой улучшается взаимопонимание — я уже играл и с Гусевым, и с Кучеровым, мы понимаем друг друга.
Завтра будем играть против Швеции, где много игроков «Тампа-Бэй»? Я бы не сказал, что
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