Наместников: Матч со шведами будет похож на нашу недавнюю игру в Стокгольме

«У всех ребят отличное настроение, мы готовимся к началу чемпионата мира. Сегодня лёд был уже лучше, чем в первый день. С каждой тренировкой улучшается взаимопонимание — я уже играл и с Гусевым, и с Кучеровым, мы понимаем друг друга.

Завтра будем играть против Швеции, где много игроков «Тампа-Бэй»? Я бы не сказал, что кто-то об этом думает, мы всей командой настраиваемся играть против сборной Швеции. Не думаю, что завтрашний матч будет сильно отличаться от того, что мы недавно сыграли в Стокгольме — будет интересная игра. Мы посмотрим видео, разберём все моменты и сыграем по заданию, — цитирует Наместникова пресс-служба ФХР.