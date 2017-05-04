Председатель оргкомитета ЧМ по хоккею в Париже и президент ИИХФ принесли извинения белорусской команде

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Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо от организационного комитета турнира во Франции с подписью Люка Тардифа, в котором высказываются слова сожаления в связи с инцидентом. Глава ИИХФ Рене Фазель, не раз ранее бывавший в Минске, посетил сегодня тренировку сборной Беларуси в AccorHotels Arena в Париже и высказал слова сожаления по поводу обыска белорусской команды, отметив, что разбирательство со стороны Международной федерации хоккея уже ведется. Также Рене Фазель поинтересовался состоянием игроков, их готовностью к предстоящему чемпионату и пожелал удачи сборной Беларуси.

Как сообщалось, 3 мая в столице Франции на железнодорожном вокзале белорусская команда подверглась тщательному обыску со стороны полиции. Все попытки выяснить причины обыска по горячим следам не увенчались успехом. Досмотр длился около 20 минут, после чего сборная Беларуси проследовала к себе в отель.

Сборная Беларуси стартует на мировом форуме 5 мая встречей в группе В против Финляндии (17.15). Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции матчей турнира.