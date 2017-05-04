Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли вызван в сборную Канады на ЧМ по хоккею

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Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная Канады сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении. Канадцы начнут турнир 5 мая матчем с чехами.