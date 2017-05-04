Никитин: Радулов и Зайцев не приехали в сборную на ЧМ по уважительным причинам
Хоккеисты Александр Радулов и Никита Зайцев не приехали в сборную России на чемпионат мира 2017 года по уважительным причинам, заявил тренер национальной команды Игорь Никитин.
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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу. Ранее глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Радулов не приехал на турнир «из-за отсутствия контракта», а Зайцев —
«Радулов и Зайцев не приехали в сборную по уважительным причинам, а те ребята из КХЛ, которые вошли в состав, точно сильнее хоккеистов из НХЛ, которые не имеют постоянной игровой практики. Поэтому мы и сделали выбор в пользу тех игроков, кто прилетел в Германию», — сказал Никитин журналистам.
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