Мозякин: Сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведами

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«Мы хорошо потренировались, готовы к завтрашнему матчу. Может быть и лучше, что сыграем первый матч со Швецией — хорошая проверка. Мы играли с ними на Евротуре (3:4 ОТ), нужно убрать свои ошибки, тогда сможем победить», — считает форвард.

«У нас в данный момент собралась отличная команда, тренерский состав — все на уровне, мы можем многое, — продолжил хоккеист. — Когда приезжаем в сборную, всегда хочется выиграть. Уверен, что добьемся цели, которая перед нами стоит».

«Для меня честь быть капитаном, лидером команды — наконец-то я до этого добрался. С Ткачевым тренировались один день, получилось на свежака. Приятно играть с человеком, который понимает хоккей. Хотелось сыграть с Анисимовым, но это выбор тренера», — заключил Мозякин.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало — 17:15 мск).