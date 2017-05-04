Мозякин: Сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведами
КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России хорошо подготовились к стартовому матчу чемпионата мира с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал капитан команды Сергей Мозякин.
«Мы хорошо потренировались, готовы к завтрашнему матчу. Может быть и лучше, что сыграем первый матч со Швецией — хорошая проверка. Мы играли с ними на Евротуре (3:4 ОТ), нужно убрать свои ошибки, тогда сможем победить», — считает форвард.
«У нас в данный момент собралась отличная команда, тренерский состав — все на уровне, мы можем многое, — продолжил хоккеист. — Когда приезжаем в сборную, всегда хочется выиграть. Уверен, что добьемся цели, которая перед нами стоит».
«Для меня честь быть капитаном, лидером команды —
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало — 17:15 мск).
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