Мозякин хотел бы сыграть на ЧМ с Зариповым, но и Ткачев «тоже хорошо понимает хоккей»
Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин заявил, что он хотел бы сыграть на чемпионате мира 2017 года вместе с партнером по магнитогорскому «Металлургу» Данисом Зариповым, но и его новый партнер по звену Владимир Ткачев тоже хорошо понимает игру.
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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Мозякин работает в звене с Ткачевым, Александром Барабановым и Романом Любимовым.
«Расстраиваться, что в сборной играю не с Яном Коваржем, было бы странно — если не ошибаюсь, мы никогда не играли в сборной. С Зариповым, конечно, хотелось бы в Германии сыграть, но это выбор тренера, меня все устраивает. Данис удачи мне пожелал перед отъездом, но клюшку своего бренда пока не подарил. Ткачев тоже хорошо понимает хоккей, мне приятно с ним играть», — сказал Мозякин журналистам.
«Кто будет третьим у нас в звене (Любимов или Барабанов) пока не знаю. С Барабановым мы вообще не играли еще. Тяжело с
Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу. «Может быть, то, что начинаем со шведами, это даже к лучшему — сразу хорошая проверка. Тем более, мы играли с ними в Стокгольме, многое знаем. В общем, игра покажет. Швеция всегда была сильным соперником, с ними всегда нелегко. Мобильная, катающаяся команда, с ними тяжело играть. Мы неплохо с ними играли. Нужно убрать свои ошибки и все будет нормально», — отметил Мозякин.
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