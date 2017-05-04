Павел Буре: Канада и Россия — фавориты чемпионата мира
Легендарный хоккеист Павел Буре рассказал «Советскому спорту», кто, на его взгляд, будет бороться за золотые медали приближающегося первенства планеты.
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— Для меня, как и для других болельщиков, это очередной чемпионат мира, который проходит каждый год. Лидеры известны. Золото будет разыгрываться, как всегда, между командами из топ-6. Вряд ли
Канада — фаворит турнира, как и Россия, кстати. У канадцев длинная скамейка. Они с легкостью могут набрать несколько составов.
Все игроки, которые едут в свои сборные, хотят выиграть. Иначе зачем ехать туда? Отбывать номер? Какой в этом смысл? У всех есть чем заняться, тем более у тех ребят, которые играют в НХЛ, да и в КХЛ тоже. Все парни материально обеспечены. Им не обязательно ехать туда для своих меркантильных целей.
Я играл в 90-х годы. Тогда всё было
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