— Для меня, как и для других болельщиков, это очередной чемпионат мира, который проходит каждый год. Лидеры известны. Золото будет разыгрываться, как всегда, между командами из топ-6. Вряд ли кто-то не из этой шестерки преподнесет сюрприз. Редко кому из них удается дойти даже до полуфинала.

Канада — фаворит турнира, как и Россия, кстати. У канадцев длинная скамейка. Они с легкостью могут набрать несколько составов.

Все игроки, которые едут в свои сборные, хотят выиграть. Иначе зачем ехать туда? Отбывать номер? Какой в этом смысл? У всех есть чем заняться, тем более у тех ребят, которые играют в НХЛ, да и в КХЛ тоже. Все парни материально обеспечены. Им не обязательно ехать туда для своих меркантильных целей.