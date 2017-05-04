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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29646224/
4 мая 2017, 17:46 | Советский спорт

Павел Буре: Канада и Россия — фавориты чемпионата мира

Легендарный хоккеист Павел Буре рассказал «Советскому спорту», кто, на его взгляд, будет бороться за золотые медали приближающегося первенства планеты.

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— Для меня, как и для других болельщиков, это очередной чемпионат мира, который проходит каждый год. Лидеры известны. Золото будет разыгрываться, как всегда, между командами из топ-6. Вряд ли кто-то не из этой шестерки преподнесет сюрприз. Редко кому из них удается дойти даже до полуфинала.

Канада — фаворит турнира, как и Россия, кстати. У канадцев длинная скамейка. Они с легкостью могут набрать несколько составов.

Все игроки, которые едут в свои сборные, хотят выиграть. Иначе зачем ехать туда? Отбывать номер? Какой в этом смысл? У всех есть чем заняться, тем более у тех ребят, которые играют в НХЛ, да и в КХЛ тоже. Все парни материально обеспечены. Им не обязательно ехать туда для своих меркантильных целей.

Я играл в 90-х годы. Тогда всё было по-другому. Нельзя сравнивать мое поколение с тем, которое играет сейчас. Разные политические обстановки, разные страны были. В сборную СССР я мечтал попасть с десяти лет. Моя мечта осуществилась в 18 лет. У нас тогда статус был любителей. Сегодня же все ребята в сборной — профессионалы. Неправильно оглядываться назад и говорить, что раньше все ехали в сборную. Тогда вариантов не было. Не поедешь — ничего у тебя не будет.
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