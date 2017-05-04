ЧМ-2017: финны раскритиковали уровень готовности стадиона в Париже
Штаб сборной Финляндии, а также представители СМИ выразили недоумение уровнём готовности к старту чемпионата мира стадиона «АккорХотелс — Арена» в Париже.
«За час до начала тренировки финской сборной на главном льду арены везде продолжались строительные работы. Всюду сновали рабочие, которые спешно распиливали доски нужной длины. Менеджеру команды Юкке Лохве оставалось только покачать головой», — отмечает издание DN.se.
Финский журналист
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