ЧМ-2017: финны раскритиковали уровень готовности стадиона в Париже

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29645816/
4 мая 2017, 17:19 | Чемпионат.com

ЧМ-2017: финны раскритиковали уровень готовности стадиона в Париже

Штаб сборной Финляндии, а также представители СМИ выразили недоумение уровнём готовности к старту чемпионата мира стадиона «АккорХотелс — Арена» в Париже.

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«За час до начала тренировки финской сборной на главном льду арены везде продолжались строительные работы. Всюду сновали рабочие, которые спешно распиливали доски нужной длины. Менеджеру команды Юкке Лохве оставалось только покачать головой», — отмечает издание DN.se.

Финский журналист Ilta-Sanomat Юха Хиителя так описал условия внутри арены. «Внутри температура около +24 градусов. После того, как заливочные машины уехали со льда, на нём осталось очень много незамёрзшей воды».
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