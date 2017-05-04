ЧМ-2017: финны раскритиковали уровень готовности стадиона в Париже

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«За час до начала тренировки финской сборной на главном льду арены везде продолжались строительные работы. Всюду сновали рабочие, которые спешно распиливали доски нужной длины. Менеджеру команды Юкке Лохве оставалось только покачать головой», — отмечает издание DN.se.