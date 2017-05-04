Хедман: Шведские хоккеисты знают о слабостях сборной России

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Стартовая встреча турнира между командами России и Швеции пройдет в пятницу в Кельне (начало — 17:15 мск).

«Будет тяжелая игра. Мы знаем особенности, сильные и слабые стороны российской команды. У нас хорошее настроение перед началом чемпионата. Нам предстоит тяжелая битва на турнире, но мы к ней готовы», — сказал Хедман.

«У России индивидуально очень сильные хоккеисты, великолепный вратарь. Они практически не дают пространства для маневра, будем стараться освобождаться от прессинга с их стороны. Хорошо, что провели матч Евротура неделю назад, теперь мы гораздо лучше готовы к игре против сборной России», — добавил защитник.

Сборная России ранее проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в овертайме матча Евротура. Встреча прошла 27 апреля в Стокгольме.

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренберг также ожидает тяжелой игры. «Мы готовимся к тому, что будем играть с одним из фаворитов турнира, который является довольно атакующей командой, — сказал он. — Что касается того, кто будет у нас в воротах, то мы еще разговариваем об этом. Сколько игроков НХЛ мы ждем, я не знаю — мы это выясним после заявки на турнир сегодня».

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне.