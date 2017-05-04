Форвард финнов Пульюярви не сыграет в матче с Беларусью

«Конечно, я разочарован, мне бы очень хотелось сыграть. Когда я был вызван в главную команду, то надеялся, что моя роль будет более заметной. Но нам предстоит сыграть четыре матча за шесть дней. Думаю, в какой-то момент я смогу выйти на лёд», — сказал 18-летний Пульюярви, для возможности приглашения которого на чемпионат мира сборная Финляндии получала специальное разрешение от «Эдмонтон Ойлерз».



В 39 матчах в АХЛ Пульюярви набрал 28 (12+16) очков. На последних матчах Евротура Пульюярви играл вместе с Валттери Фильппулой и Себастьяном Ахо, но на последней тренировке занимался с другим запасным Томи Саллиненом. Ожидается, что с белорусами сборная Финляндии сыграет в 12 нападающих и 7 защитников.