Форвард финнов Пульюярви не сыграет в матче с Беларусью
Нападающий финской сборной Ессе Пульюярви не попал в состав команды на стартовый матч чемпионата мира со сборной Беларуси, сообщает Italehti.
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«Конечно, я разочарован, мне бы очень хотелось сыграть. Когда я был вызван в главную команду, то надеялся, что моя роль будет более заметной. Но нам предстоит сыграть четыре матча за шесть дней. Думаю, в
В 39 матчах в АХЛ Пульюярви набрал 28 (12+16) очков. На последних матчах Евротура Пульюярви играл вместе с Валттери Фильппулой и Себастьяном Ахо, но на последней тренировке занимался с другим запасным Томи Саллиненом. Ожидается, что с белорусами сборная Финляндии сыграет в 12 нападающих и 7 защитников.
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