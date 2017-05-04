Тренер шведов не считает большое число игроков НХЛ на ЧМ проблемой в свете ОИ-2018

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29645182/
4 мая 2017, 17:06 | Р-Спорт

Тренер шведов не считает большое число игроков НХЛ на ЧМ проблемой в свете ОИ-2018

Приглашение большого числа игроков из НХЛ на чемпионат мира 2017 года не является проблемой в свете подготовки к Олимпиаде 2018 года, заявил главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу. Ожидается, что в составе шведов на турнире сыграют по меньшей мере 16 человек из НХЛ. НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх-2018 в Пхенчхане закрыт.

«Не думаю, что большое число игроков из НХЛ на чемпионате мира — это проблема, мы живем здесь и сейчас, сильно далеко вперед не забегаем. Конечно, надеемся, что решение НХЛ будет пересмотрено. На Олимпиаде должны быть представлены все лучшие, на Олимпиаде хоккей смотрят даже те, кто обычно не интересуется нашим видом спорта, и такую возможность упускать неправильно. Но здесь мы ничего не можем поделать, принимаем такое решение, какое есть», — сказал Гренборг журналистам.
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