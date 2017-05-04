Тренер шведов не считает большое число игроков НХЛ на ЧМ проблемой в свете ОИ-2018

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу. Ожидается, что в составе шведов на турнире сыграют по меньшей мере 16 человек из НХЛ. НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх-2018 в Пхенчхане закрыт.

«Не думаю, что большое число игроков из НХЛ на чемпионате мира — это проблема, мы живем здесь и сейчас, сильно далеко вперед не забегаем. Конечно, надеемся, что решение НХЛ будет пересмотрено. На Олимпиаде должны быть представлены все лучшие, на Олимпиаде хоккей смотрят даже те, кто обычно не интересуется нашим видом спорта, и такую возможность упускать неправильно. Но здесь мы ничего не можем поделать, принимаем такое решение, какое есть», — сказал Гренборг журналистам.