Капризов, Светлаков и Береглазов снова не тренировались со сборной России
Сборная России вышла на вторую тренировку в Кёльне, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Как и накануне, в занятии не приняли участия Алексей Береглазов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов.
Хоккеисты национальной команды тренировались в следующих сочетаниях.
Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.
«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.
«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.
«Белые»: Науменков — Зуб, Мозякин — Ткачёв — Любимов, Барабанов.
«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Ничушкин, Плотников.
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