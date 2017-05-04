Клюшки к бою! Что нужно знать о стартующем чемпионате мира по хоккею

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Наша команда полна желания остановить канадцев, которые выиграли два последних турнира и мечтают выиграть третий. Как завершится очередное противостояние, мы узнаем 21 мая.

Всем, что известно о чемпионате мира в Германии и Франции, делится АиФ.ru.

Формула, правила, расписание

81-й чемпионат мира пройдет с 5 по 17 мая. За неделю до старта турнира президент ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду) швейцарец Рене Фазель, правда, сообщил, что в недалеком будущем число участников элитного дивизиона может быть сокращено до 14, но когда это случится — бог весть.

А пока работает старая формула: на групповом этапе 16 лучших сборных мира разбиты на две группы по 8 команд каждая. Задача — оказаться в первой четверке, которая продолжит борьбу в стадии плей-офф. Дополнительной жеребьевки не потребуется, команды сыграют по схеме «крест-накрест»: лучшая сборная группы А встретится с четвертой командой группы В и так далее.

Группа А

Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания, Италия.

Группа В

Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Беларусь, Норвегия, Франция, Словения.

Команды, которые займут последние места в группах, покидают элитный дивизион, но это правило не имеет отношения к сборной Дании. Датчане — хозяева следующего чемпионата мира, а это значит, что право участия положено им по праву рождения. Так что незавидная участь ждет в этом случае 7-ю команду группы А.

На групповом этапе овертайм длится 5 минут в формате 3 на 3, на стадии плей-офф — 10 минут в формате 4 на 4, в финале — 20 минут в формате 5 на 5. Если овертайм победителя не выявляет, назначается серия буллитов: по три на групповой стадии, по пять — в плей-офф.

Расписание матчей сборной России:

Швеция (5 мая), Италия (7 мая), Германия (8 мая), Дания (11 мая), Словакия (13 мая), Латвия (15 мая), США (17 мая).

Страны, города, арены

Хоккей потихоньку перенимает футбольную моду — проведение крупных соревнований сразу в двух странах становится нормальной практикой.

Нынешний чемпионат мира примут Германия (Кёльн) и Франция (Париж), и это уже третий случай в истории. 80 с лишним лет назад, в 1930-м, участники разъезжали сразу по трем государствам — Франции, Австрии и Германии, а в 2012-м хозяевами турнира были Швеция с Финляндией.

Календарь чемпионата составлен таким образом, что переезжать из страны в страну по ходу группового этапа командам не придется. Участники группы А проведут все матчи в Кёльне, на «Ланксесс-Арене», которая вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. «Счастливой» для нашей сборной назвать ее нельзя: именно здесь команда под руководством Вячеслава Быкова уступили в финале ЧМ-2010 чехам (1:2).

«Лед на “Ланксесс-Арене” немного странный, — рассказал форвард сборной России Роман Любимов в интервью “Р-Спорт”. — Не могу понять, в чем дело. Такое ощущение, что коньки в него врезаются. Когда тормозишь, можно огромный слой срезать. Но в целом лед хороший, быстрый».

Парижская групповая серия состоится во дворце спорта «Берси» вместимостью 14,5 тысячи зрителей. Организаторы турнира не раз заявляли о том, что очень рассчитывают побить рекорд общей посещаемости, установленный в 2015 году в Чехии: 741690 зрителей (при средней посещаемости 11589). Но рубежным показателем станет цифра «600 тысяч»: в этом случае турнир, по расчетам принимающих сторон и надзирающей за ними ИИХФ, выйдет «в ноль» по самоокупаемости (при общем бюджете в 24,4 миллиона евро).

Оба полуфинала, матч за 3-е место и финал пройдут в Кёльне. Оно и понятно: вместимость «Ланксесс-Арены» на 4 тысячи зрителей больше. Таким образом, Франция примет 30 матчей, Германии достанется 34.

Расстояние между Кёльном и Парижем немалое, более 400 км, но скоростной поезд преодолевает его всего за 3 часа 14 минут. Первый из экспрессов стартует в 7 утра, последний в 7 вечера, а отправляются составы с вокзалов Кёльна и Парижа каждый час. Минимальная цена билета — 35 евро.

Логотип и талисманы

Главный элемент логотипа чемпионата мира — силуэт бывшего голкипера сборной Германии Роберта Мюллера, который скончался от опухоли головного мозга в мае 2009 года возрасте 28 лет. Немецкая хоккейная лига навсегда закрепила за вратарем 80-й игровой номер, запретив использовать его всем клубам, и включила спортсмена в Зал хоккейной славы Германии.

Талисманами турнира стали суперпопулярные герои комиксов и мультфильмов Астерикс и Обеликс. Эти два персонажа совершали свои многочисленные подвиги в войне с Римской империей именно на территории нынешних Франции и Германии.

Фавориты и аутсайдеры

По мнению букмекеров, явными фаворитами группы А на чемпионате мира являются сборные Швеции и России. Коэффициент на победу шведов в группе крутится вокруг 2,35, Россия оценивается чуть ниже — 2,40. Американцы идут за 3,55, а глухой аутсайдер Италия — за 250,00.

В группе B есть более чем явный фаворит — канадцы, победа которых в группе оценивается вероятностью 1,45. Они же лидируют и в «общем зачете».

Цитата Сделать ставку на третью подряд победу сборной Канады на чемпионате мира можно по коэффициенту 3,00. Шведы — вторые по шансам (4,00), на третьем месте Россия (5,00). Итальянцы, став чемпионами мира, принесут своим частным инвесторам 900-кратную прибыль.

Кроме хоккея

Шайба шайбой, но Кёльн и Париж — города более чем футбольные. В период чемпионата мира любители футбола смогут при желании посетить по 2 матча чемпионата немецкой бундеслиги (5 мая «Кёльн» — «Вердер», 20 мая «Кёльн» — «Майнц») и французской первой лиги (6 мая «ПСЖ» — «Бастия», 20 мая — «ПСЖ» — «Кан»).

Настоящее прошлое

Чемпионат мира-2016 проходил в России (Москва и Санкт-Петербург), но в решающем матче наша команды участия не приняла.

Действующими чемпионами мира являются канадцы, которые в финале переиграли сборную Финляндии, — 2:0. Россия довольствовалась «бронзой», а также тем фактом, что от соперников по матчу за 3-е место остались рожки да ножки — 7:2. Остается лишь напомнить, что ими были американцы.

Любопытства ради, интереса для

Первый чемпионат мира состоялся в 1920 году в Бельгии. По сути это была Олимпиада, но в 1982 году турнир официально утвердили еще и чемпионатом мира. В нем приняли участие 7 команд, которые сыграли между собой 10 матчей, забив в них 99 голов. 9 встреч закончились с «сухим» счетом, а единственная ответная шайба на счету шведов, которым удалось в финале «распечатать» ворота самих канадцев — 12:1. В составе победителей, кстати, было всего 8 человек, и все они представляли одну команду — «Виннипег Фэлконс».

Цитата На чемпионате мира-1930 сборная Канады сыграла лишь один матч — финальный. Эта удивительная привилегия была дарована заокеанским гостям всего лишь потому, что они являлись действующими чемпионами мира.

Ни до, ни после такие чудеса регламента не применялись. Выиграв свой финал со счетом 6:1 у сборной Германии, канадцы, представлявшие любительскую команду «Порт-Артур Биркэтс», в четвертый раз подряд стали чемпионами мира.

Самый крупный счет, когда-либо зафиксированный на чемпионатах мира, — 47:0. Так закончился матч между сборными Канады и Дании в 1949 году.

Сборная СССР впервые приняла участие в чемпионате мира и 1954 году и сенсационно его выиграла. Турнир проходил в Швеции с участием 8 команд, которые играли по системе «каждый с каждым в один круг». Перед последним поединком, с канадцами, сборная России опережала соперника на 1 очко и могла сыграть вничью. Но итоговый счет — 7:2 — не оставил сомнений в превосходстве советских хоккеистов и, как говорили современники, «развеял миф о непобедимости канадских профессионалов». Лучшим нападающим турнира был признан Всеволод Бобров. После этого сборная СССР становилась чемпионом мира еще 21 раз. Любопытно, что нынешний президент Федерации хоккея России принял участие в 13 чемпионатах мира (1970−1983) и выиграл 10 из них.

Цитата Сборная России — пятикратный чемпион мира. Впервые взяв золотые медали в 1993-м, наша команда «молчала» долгие 15 лет.

Новая эпоха стартовала в 2008 году, а продолжилась в 2009-м, 2012-м и 2014-м. Канадцы становились чемпионами мира 26 раз, так что по схеме «СССР + Россия» мы их пока опережаем: 27:26.

Чемпионат мира 1970 года стал первым турниром, на котором хоккеистов обязали надевать шлемы.

11 раз чемпионаты мира проводились в Швеции, 10 — в Чехии, по 8 — в Швейцарии и Финляндии, 7 — в Германии, 6 — в Австрии и России, по 2 — в Польше, Англии, Норвегии, Италии и Франции, по 1 — в США, Югославии, Латвии, Канаде, Словакии и Белоруссии.