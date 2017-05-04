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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу. В состав сборной России на ЧМ-2017 вошли вратари Андрей Василевский, Сорокин, Шестеркин.