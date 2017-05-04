Давыдов: Сорокин — 2-й вратарь сборной, шансы Шестеркина сыграть невелики
КЕЛЬН, 4 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Илья Сорокин будет вторым голкипером сборной России по хоккею на чемпионате мира 2017 года, шансы Игоря Шестеркина сыграть на турнире не так велики, заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу. В состав сборной России на ЧМ-2017 вошли вратари Андрей Василевский, Сорокин, Шестеркин.
«Как мы говорили, первый номер на турнире Василевский, а четкий второй номер — это Илья Сорокин. Планируется, что он сыграет в
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