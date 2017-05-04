Василевский сыграет в воротах сборной России в первом матче ЧМ

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Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 5.05.2017, 17:15 -:- Швеция Россия

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч на турнире сборная России сыграет со шведами в пятницу.

«Андрей Василевский будет играть против шведов, вторым вратарем в заявке будет Илья Сорокин», — сказал Давыдов журналистам.