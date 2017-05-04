Василевский сыграет в воротах сборной России в первом матче ЧМ
КЕЛЬН, 4 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в первом матче на чемпионате мира 2017 года против шведов, сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч на турнире сборная России сыграет со шведами в пятницу.
«Андрей Василевский будет играть против шведов, вторым вратарем в заявке будет Илья Сорокин», — сказал Давыдов журналистам.
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