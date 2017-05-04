Шведские вратари Фаст и Лек выставили свои маски на благотворительный аукцион
Голкиперы сборной Швеции Виктор Фаст и Эдди Лек изготовили специальный дизайн своих масок, в которых они будут выступать на чемпионате мира.
Среди элементов дизайна есть рисунки в память о теракте в Стокгольме, который случился в начале апреля 2017 года. На пешеходной улице в центре столице Швеции грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибло четверо и ранено 15 человек.
Оба шлема выставлены на аукцион, который завершится в последний день турнира. Все деньги поступят в специальный детский фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями, на обоих масках будут автографы голкиперов. Текущая цена на аукционе — 4050 шведских крон.
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