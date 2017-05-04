Шведские вратари Фаст и Лек выставили свои маски на благотворительный аукцион

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Среди элементов дизайна есть рисунки в память о теракте в Стокгольме, который случился в начале апреля 2017 года. На пешеходной улице в центре столице Швеции грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибло четверо и ранено 15 человек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Viktor Fasth's Team Sweden mask for the <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/33BlpbdThH">pic.twitter.com/33BlpbdThH</a></p>— Dhiren Mahiban (@dcmahiban) <a href="https://twitter.com/dcmahiban/status/858532731457765377">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Оба шлема выставлены на аукцион, который завершится в последний день турнира. Все деньги поступят в специальный детский фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями, на обоих масках будут автографы голкиперов. Текущая цена на аукционе — 4050 шведских крон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="sv" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/eddielack">@eddielack</a> 's mask var till och med bättre än benskydden! (foto <a href="https://twitter.com/jimmywixtrom">@jimmywixtrom</a> )<a href="https://t.co/AQ4AEICPSX">https://t.co/AQ4AEICPSX</a> <a href="https://t.co/D54gKeadz4">pic.twitter.com/D54gKeadz4</a></p>— Christoffer Bodin (@LCBodin) <a href="https://twitter.com/LCBodin/status/857181433676386306">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>