Лидер «Баффало» Айкел заявил, что будет следить за Антипиным на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная США сыграет в одной группе с командой России. Антипин 1 мая расторг контракт с магнитогорским «Металлургом» и, как ожидается, продолжит карьеру в «Баффало». Айкел в сезоне-2016/17 стал лучшим бомбардиром не попавшего в плей-офф «Баффало».