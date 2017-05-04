Лидер «Баффало» Айкел заявил, что будет следить за Антипиным на ЧМ
КЕЛЬН, 4 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной США и клуба НХЛ «Баффало» Джек Айкел заявил, что на чемпионате мира 2017 года будет следить за защитником сборной России Виктором Антипиным и постарается познакомиться с этим хоккеистом.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная США сыграет в одной группе с командой России. Антипин 1 мая расторг контракт с магнитогорским «Металлургом» и, как ожидается, продолжит карьеру в «Баффало». Айкел в сезоне-2016/17 стал лучшим бомбардиром не попавшего в
«Конечно, на чемпионате мира будет интересно сыграть и против своих одноклубников по “Баффало”. Против сборной Латвии с Земгусом Гиргенсонсом мы сыграем уже в группе, с Райаном О’Райлли и сборной Канады, возможно, встретимся в
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