Овечкин, Кузнецов и Орлов не приедут на чемпионат мира
На вакантные места в национальной сборной России по хоккею не будут претендовать легионеры клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», даже если команда из столицы США вылетит из Кубка Стэнли. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не числятся среди кандидатов в команду Олега Знарка.
Во втором раунде
При этом издание цитирует неназванный источник в сборной. На чемпионат мира, по его словам, взяли пятерых хоккеистов к заявке, где будет 19 полевых игроков. Они будут тренироваться рядом со сборной и если у
«Ребят из “Вашингтона” не будет, — сказал инсайдер. — Это практически гарантировано. К тому же нам две недели назад пообещали, что в чемпионате сыграют пятерка из НХЛ и три пятерки из КХЛ. В итоге уже есть шесть человек из НХЛ: вратарь Василевский, а также Панарин, Кучеров, Наместников, Проворов и Любимов».
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