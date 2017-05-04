Овечкин, Кузнецов и Орлов не приедут на чемпионат мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» проигрывает соперникам из клуба «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:3 и «пингвинам» достаточно одной победы, чтобы выиграть серию. Однако, как сообщает «Спорт-экспресс», Овечкин, Кузнецов и Орлов вряд ли приедут на первенство мира.

При этом издание цитирует неназванный источник в сборной. На чемпионат мира, по его словам, взяли пятерых хоккеистов к заявке, где будет 19 полевых игроков. Они будут тренироваться рядом со сборной и если у кого-то случится травма, будут дозаявлены.

«Ребят из “Вашингтона” не будет, — сказал инсайдер. — Это практически гарантировано. К тому же нам две недели назад пообещали, что в чемпионате сыграют пятерка из НХЛ и три пятерки из КХЛ. В итоге уже есть шесть человек из НХЛ: вратарь Василевский, а также Панарин, Кучеров, Наместников, Проворов и Любимов».