10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017

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Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 5.05.2017, 17:15 -:- Швеция Россия

Швеция — Россия

5 мая, 17:15.

В первый же день турнира нас ожидает интереснейший матч, в котором сборная России сыграет со своим постоянным соперником по Евротуру сборной Швеции. «Тре крунур» собрали сильнейшую сборную со времён домашнего чемпионата мира в 2013 году, а у руля команды стоит молодой и амбициозный тренер Рикард Грёнборг.

Стартовый матч с сильным соперником станет хорошей проверкой для молодой команды Олега Знарка. В Кёльн в составе российской сборной прилетели сразу 16 дебютантов турнира, а представительство игроков НХЛ стало самым немногочисленным в новейшей истории сборной.

Последняя встреча шведов и россиян на крупном турнире состоялась на Кубке мира, и тогда скандинавы одержали победу в матче группового этапа. А вот на чемпионатах мира сборная России не знает поражений от «Тре крунур» уже 13 лет! Шведы выиграли в матче группового этапа ЧМ-2004, и с тех пор и на предварительных этапах, и в плей-офф, и даже в матчах за третье место победа неизменно оставалась за российской командой.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 5.05.2017, 21:15 -:- Чехия Канада

Чехия — Канада

5 мая, 21:15.

Вечером того же дня любителей хоккея ожидает ещё один матч, который нельзя пропустить. Сборные Чехии и Канады стартуют на чемпионате мира в очном поединке. Канадцы вернули себе корону мировых первенств, выиграв последние два турнира. Чехи не были в медальной зоне чемпионатов мира уже пять лет, а последнего успеха добились в 2010 году.

Состав канадцев на этот турнир традиционно нельзя назвать сильнейшим, главными звёздами в этой команде будут Марк Шайфли и Клод Жиру. Чехи же, наоборот, привезли на турнир оптимальный состав, усилить который способен разве что Владимир Соботка, занятый сейчас в плей-офф НХЛ.

Последнее противостояние команд состоялось в сентябре на Кубке мира. Канадцы тогда не оставили чехам ни единого шанса, разгромив команду Йозефа Яндача 6:0 на групповом этапе. Не добавляют оптимизма чехам и последние четыре встречи с канадцами на чемпионатах мира. Какой бы по силе состав ни собирала сборная кленового листа, она неизменно оказывалась сильнее сборной Чехии. Но последняя победа европейской сборной состоялась как раз на «золотом» ЧМ-2010, и сейчас кажется, что чехи способны повторить результат не только той игры, но и турнира в целом.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 8.05.2017, 17:15 -:- Германия Россия

Германия — Россия

8 мая, 17:15.

Встречи с немецкой командой уже давно стали обязательным пунктом программы сборной России на чемпионатах мира. Начиная с 2009 года россияне и немцы не встретились только на прошлом мировом первенстве. Разумеется, в очных встречах россияне побеждают гораздо чаще, но порой эти игры складываются очень непросто для нашей команды. Случались и поражения, как, например в 2011 году, когда подопечные Вячеслава Быкова уступили немцам в стартовой игре турнира.

Для сборной Германии этот чемпионат мира — домашний, и это может придать немцам дополнительной мотивации. В 2010 году, когда мировой форум проходил на ледовых аренах Кёльна, Мангейма и Гельзенкирхена, хозяева показали лучший результат в своей новейшей истории, пробившись в полуфинал. Там немцев остановила как раз сборная России, забросившая победную шайбу лишь за две минуты до конца основного времени.

Пожалуй, особую пикантность встрече этих команд на ЧМ-2017 придаст дата игры, ведь матч состоится накануне великого Дня Победы.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 8.05.2017, 21:15 -:- США Швеция

США — Швеция

8 мая, 21:15.

Сборной Швеции в группе предстоит столкнуться не только с молодой сборной России, но и со сборной США, которая уже давно взяла за правило обкатывать на чемпионатах мира талантливую молодёжь. Не стал исключением и этот турнир, где самым опытным в составе американцев будет голкипер Джимми Ховард.

История встреч США и Швеции совсем не богата, последний раз команды встречались шесть лет назад на групповом этапе ЧМ-2011, и тогда победу праздновали шведы. А последний успех американцев и вовсе датирован 2005 годом. Тем интереснее будет посмотреть на встречу команд, не уставших от постоянных игр друг с другом.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 8.05.2017, 21:15 -:- Финляндия Чехия

Финляндия — Чехия

8 мая, 21:15.

Этим же вечером состоится матч между извечными соперниками — сборными Финляндии и Чехии. Если чехи замахиваются на золото турнира, собрав оптимальный состав, то финны — постоянные фавориты мирового форума. Да, в сборную Суоми не приехал Патрик Лайне, зато сыграют Себастьян Ахо и Ессе Пульюярви. Именно эти ребята «взрывали» мировые арены в 2016 году, когда финнам удалось выиграть молодёжный и юниорский чемпионаты мира, а в финале взрослого первенства их остановили только канадцы.

Встреча финнов и чехов много расскажет о конкурентоспособности команд на этом турнире, а также сыграет важную роль в распределение мест в группе В.

Помимо постоянных встреч на Евротуре судьба часто сводит сборные Финляндии и Чехии на чемпионатах мира на разных этапах турнира. Как правило, игры проходят в равной борьбе, а победы распределяются между командами примерно поровну.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 11.05.2017, 21:15 -:- Канада Франция

Канада — Франция

11 мая, 21:15.

Матчи, которые стоит посмотреть на групповом этапе, не обязательно должны проходить между равными соперниками. Так, например, о разнице в классе между канадской и французской сборных говорить не приходится, но их матч обязателен к просмотру. Не случайно организаторы ЧМ отправили канадцев именно в парижскую группу.

В этой игре наверняка будет заброшено немало шайб. Для канадцев это будет уже четвёртый матч, они вкатятся в турнир и могут устроить французам настоящую головомойку, тем более что оборона «трёхцветных» вряд ли сможет всерьёз помешать не самому звёздному, но всё равно крайне мощному канадскому нападению.

С другой стороны, в этой игре можно рассчитывать и на сенсационный результат. Сборная Канады, особенно если для неё удачно сложится стартовая игра с чехами, может расслабиться и сыграть с французами вполноги. Так уже было в 2014 году, когда на групповом этапе сборная Франции обыграла вечных фаворитов турнира по буллитам, а на ЧМ-2017 сыграют все главные участники того матча от французов: Стефан Да Коста, Пьер-Эдуар Белльмар и Кристобаль Юэ.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 13.05.2017, 17:15 -:- Россия Словакия

Россия — Словакия

13 мая, 17:15.

Сборную Словакии в последнее время не рассматривают в числе фаворитов чемпионата мира. Это и неудивительно, ведь звёздное словацкое поколение постепенно сходит с мировой арены, а достойной смены пока нет. Однако перед встречей с этой командой россиянам нельзя допустить шапкозакидательских настроений. Словаки по-прежнему остаются достойным соперником, который может помотать нервы фавориту.

Об этом говорят и последние очные встречи сборных России и Словакии. Да, россияне выигрывали гораздо чаще, но почти все игры проходили в упорной борьбе и заканчивались с минимальной разницей в счёте. Парадокс, но самую крупную победу над словаками за последнее время Россия одержала в финале ЧМ-2012, разгромив соперника 6:2.

Словакам есть что доказывать своим болельщикам, ведь на прошлом чемпионате мира они не вышли в плей-офф, а потому встреча между мотивированными словаками и нашей молодой сборной должна получиться интересной.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 16.05.2017, 17:15 -:- Россия США

Россия — США

16 мая, 17:15.

В последний день группового турнира болельщиков ожидает множество знаковых противостояний. Одно из них — поединок между сборными России и США. Даже если отбросить в сторону политическую подоплёку, это будет весьма острое соперничество. Последние две очные встречи в полуфинале ЧМ-2015 и в матче за третье место прошлого первенства закончились разгромом американской команды, равно как и матч группового этапа ЧМ-2014. Сборная США на это может ответить результатом четвертьфинала чемпионата мира в 2013 году, когда сборная России была разгромлена со счётом 8:3.

Один из самых запоминающихся матчей последних лет между этими командами состоялся на Олимпиаде в Сочи. В той игре было всё: великолепный уровень хоккея, дубль Дацюка в основное время матча, судейский скандал и волшебство Ти Джея Оши в серии буллитов.

На ЧМ-2017 команды встретятся в последний день групповых матчей, и вполне возможно, что Россия и США между собой разыграют звание победителя группы А.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 16.05.2017, 17:15 -:- Чехия Швейцария

Чехия — Швейцария

16 мая, 17:15.

Наверняка любопытной получится и встреча сборных Чехии и Швейцарии. В последнее время эти команды часто встречаются на мировых форумах, но преимущество в победах отнюдь не у чешской сборной. С 2010 по 2014 год швейцарцы всякий раз побеждали у более титулованных чехов, будь то чемпионат мира или Олимпийские игры. Особенно запомнились две победы швейцарцев над чехами на ЧМ-2013, а также успех подопечных Шона Симпсона на групповом этапе в Сочи.

Встречались эти команды и на последних двух мировых форумах, чехи дважды победили, но каждый раз делали это с большим трудом.

К последнему туру группового этапа расклад в восьмёрке В может быть какой угодно: чехи могут как побороться за лидерство в группе, так и сражаться с той же Швейцарией за третье-четвёртое место. Швейцарцы вряд ли будут претендовать на что-то большее, чем просто выход в плей-офф с любого места. Но независимо от того, будет ли игра сборных Чехии и Швейцарии что-нибудь решать, этот матч наверняка получится одним из самых зрелищных на предварительном этапе турнира.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 16.05.2017, 21:15 -:- Канада Финляндия

Канада — Финляндия

16 мая, 21:15.

Встреча сборных Канады и Финляндии — настоящий десерт, который составители расписания чемпионата мира приготовили болельщикам под занавес группового этапа. Если бы не сильнейший состав, который удалось собрать сборной Чехии, можно было бы уверенно говорить, что в очной встрече финны и канадцы разыграют первое место в своей группе. Но в любом случае эта игра должна стать украшением группового этапа.

В памяти любителей хоккея ещё свежи воспоминания о финале прошлого чемпионата мира. Тогда канадцы победили в Москве и остановили великолепную финскую сборную, которая в том сезоне была практически неудержима на всех возрастных уровнях. Любопытно, что на предыдущем чемпионате мира в России в 2007 году в финале также встретились эти сборные, и вновь победа досталась родоначальникам хоккея.

На ЧМ-2016 сборные Канады и Финляндии также встречались на групповом этапе, и здесь уже победа, причём со счётом 4:0, осталась за финской сборной.