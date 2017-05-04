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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
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6.05 не начался Беларусь
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1/4 финала
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1/4 финала
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29640509/
4 мая 2017, 12:00 | Чемпионат.com

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ

Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.

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© РИА "Новости"

Согласно нынешнему регламенту чемпионата мира на стартовом этапе турнира все команды разделены на две группы по восемь участников в каждой. Как и принято, везде есть заведомые фавориты, а есть и аутсайдеры. Мы попробовали спрогнозировать итоговое положение коллективов, вместе с тем прикинув шансы каждой сборной на выход в решающую стадию.

ПРОГНОЗ «ЧЕМПИОНАТА»

Группа A

1. Россия 2. Швеция 3. США 4. Германия 5. Словакия 6. Дания 7. Латвия 8. Италия.

Фаворитами группы A являются три сборные. У россиян самой проблемной линий видится защита, где много молодых хоккеистов, а из игроков, повидавших многое, можно выделить разве что Антона Белова. Все остальные — значительно моложе. Аналогично и с вратарями, но Андрей Василевский является основным голкипером «Тампы», да и Сорокин с Шестёркиным многое всем доказали. В атаке тоже должно быть без проблем.

Основная борьба за первую строчку наверняка развернётся между россиянами и шведами. У «Тре крунур» всё ровно наоборот: оборона команды Рикарда Грёнборга внушает оптимизм скандинавским болельщикам. Тут вам и суперпара из «Тампы» Хедман-Строльман, и Экман-Ларссон, и Бродин. С вратарями не слишком понятно, ведь Сведберг и Фаст явно не блистали в КХЛ, да и Лека топ-голкипером не назовёшь. Впереди хороши Нюландер, Ландеског, Сёдерберг, Умарк. Дебютная игра между Россией и Швецией станет определяющей в борьбе за первую строчку.

Третьими скорее всего станут американцы, особо не напрягающиеся на чемпионатах мира. Правда, и у них есть кому сверкнуть. Дэнни Декайзер, Джейкоб Троуба, Джонни Годро, Дилан Ларкин — далеко не последние люди в командах НХЛ. Думается, что попадут в следующую стадию и немцы. Хозяев турнира всегда стараются подтаскивать судьи, трибуны в Кёльне будут гнать своих любимцев вперёд, а хоккей в Германии развивается семимильными шагами.

Таким образом, за чертой останутся словаки, латвийцы, датчане и итальянцы. Латвии нужно сделать выводы, так как на прошлом чемпионате мира в России эта сборная едва спаслась от вылета в низший дивизион. Сейчас команду тренирует канадский специалист Боб Хартли. Может пошуметь Словакия, но эта сборная, в отличие от Германии, не впечатляет самоотдачей. Главный кандидат на вылет — Италия. Только чудо и полная самоотверженность помогут итальянцам сохранить прописку в высшем дивизионе.

Группа B

1. Канада 2. Финляндия 3. Швейцария 4. Чехия 5. Норвегия 6. Франция 7. Беларусь 8. Словения.

В группе, которая будет играть в Париже, тоже много предсказуемого, но могут случиться сюрпризы. Первой с большой долей вероятности станет Канада. Да, нет Маршана, Бержерона, Уэбера, Прайса и ещё много кого. Но выбор у «кленовых листьев» настолько велик, что и без главных звёзд они способны на многое. Не ахти только с вратарями: Кэлвин Пикар, Эрик Комри и Чад Джонсон в элиту не входят. А вот в защите есть Марк-Эдуар Власич и Крис Ли, прекрасно зарекомендовавший себя в «Магнитке». Главный козырь североамериканцев — атака. Дюшейн, Жиру, Марнер, О’Райлли, Кутюрье, Шайфли — выстрелить может любой. Попробуем предположить, что канадцы забросят больше всего шайб с учётом обеих групп.

Финны станут вторыми. Во Францию они прилетели без Патрика Лайне и Расмуса Ристолайнена, но впереди есть Себастьян Ахо, Валттери Фильппула и Ессе Пульюярви, сзади — хорошо нам знакомые Атте Охтамаа и Юусо Хиетанен. Вратарская линия с Корписало, Ортио и Сятери не выглядит проблемно. Очень не хочется попадать на финнов в матчах на вылет, эта команда постоянно доставляет проблем России.

На третье место попробуем поставить швейцарцев, которые, как и немцы, постоянно развивают свой хоккей, а четвёртой командой, вышедшей в плей-офф, станет Чехия. Здесь есть опытнейший форвард Плеканец, новоиспечённый юлаевец Кубалик. Пастрняк, Коварж. Однако чехи часто проводят группой этап слабо и расхлябано.

Хочется поставить повыше белорусов, но кроме братьев Костицыных там особо и назвать некого. Франция в отличие от Германии точно не попадёт в плей-офф, однако и в низший дивизион не вылетит. А главной французской звездой станет Стефан Да Коста. Не стоит сбрасывать со счетов упёртых норвежцев, которые способны подпортить настроение любому сопернику. На последнем месте окажется сборная Словения. Без своей главной звезды — Анже Копитара — команде Ника Зупанчича будет тяжело.
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