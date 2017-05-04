Овечкин не принимал решений относительно возможной игры за сборную на ЧМ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принимал никаких решений относительно возможного согласия или возможного отказа играть за сборную России на стартующем в Кёльне и Париже чемпионате мира — об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян.
«Овечкин сказал, что он не принимал никакого решения относительно чемпионата мира и сборной России. Он фокусируется на матчах
Напомним, что счёт в серии между «Вашингтоном» и «Питтсбург Пингвинз» 3−1 в пользу «пингвинов», а пятый матч состоится в столице США в субботу.
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