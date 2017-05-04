Овечкин не принимал решений относительно возможной игры за сборную на ЧМ

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«Овечкин сказал, что он не принимал никакого решения относительно чемпионата мира и сборной России. Он фокусируется на матчах плей-офф в НХЛ», — написала Хуршудян на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что счёт в серии между «Вашингтоном» и «Питтсбург Пингвинз» 3−1 в пользу «пингвинов», а пятый матч состоится в столице США в субботу.