Федерация хоккея Беларуси возмущена обыском сборной и ждет разъяснений от организаторов ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29639398/
4 мая 2017, 11:20 | БЕЛТА

Федерация хоккея Беларуси возмущена обыском сборной и ждет разъяснений от организаторов ЧМ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси возмущена обыском французской полицией национальной команды и ждет разъяснений от организаторов чемпионата мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

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© Reuters

Руководство Федерации хоккея уведомило Министерство иностранных дел Беларуси и Минспорта об инциденте, готовятся соответствующие письма в Международную федерацию хоккея и организаторам турнира. Свои извинения уже принес президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф, который был не в курсе произошедшего.

Сборная Беларуси по хоккею после матчей Евровызова в Бордо со сборной Франции на поезде отправилась в Париж, где 5 мая проведет первый матч чемпионата мира в группе В с Финляндией. В столице Франции на железнодорожном вокзале белорусская команда подверглась тщательному обыску со стороны полиции.

Все попытки выяснить причины обыска по горячим следам не увенчались успехом. Досмотр длился около 20 минут, после чего сборная Беларуси проследовала к себе в отель. Как рассказали в команде, до места расположения игроки и тренеры добрались без происшествий и уже отдохнули. Сегодня намечена официальная тренировка подопечных Дэйва Льюиса на AccorHotel Arena в Париже.

Сборная Беларуси стартует на мировом форуме 5 мая встречей в группе В против Финляндии (17.15). Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.
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