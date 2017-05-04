Федерация хоккея Беларуси возмущена обыском сборной и ждет разъяснений от организаторов ЧМ

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Руководство Федерации хоккея уведомило Министерство иностранных дел Беларуси и Минспорта об инциденте, готовятся соответствующие письма в Международную федерацию хоккея и организаторам турнира. Свои извинения уже принес президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф, который был не в курсе произошедшего.

Сборная Беларуси по хоккею после матчей Евровызова в Бордо со сборной Франции на поезде отправилась в Париж, где 5 мая проведет первый матч чемпионата мира в группе В с Финляндией. В столице Франции на железнодорожном вокзале белорусская команда подверглась тщательному обыску со стороны полиции.

Все попытки выяснить причины обыска по горячим следам не увенчались успехом. Досмотр длился около 20 минут, после чего сборная Беларуси проследовала к себе в отель. Как рассказали в команде, до места расположения игроки и тренеры добрались без происшествий и уже отдохнули. Сегодня намечена официальная тренировка подопечных Дэйва Льюиса на AccorHotel Arena в Париже.

Сборная Беларуси стартует на мировом форуме 5 мая встречей в группе В против Финляндии (17.15). Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.