Годро: Хоккеисты США давно не выигрывали ЧМ, пора переписать историю

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже, сборная США сыграет в одной группе со сборной России.

«Чемпионат мира — это особенный турнир, знаю, что сборная США почти 60 лет (с 1960 года) не выигрывала золото, и пора уже нам переписать историю, в этом году собрался действительно хороший состав. Я всегда рад, когда надеваю свитер сборной США, рад, что мой сезон продолжается. Очень жду игр с командами России, Швеции, Германии. Планируется, что я буду играть в тройке с Джеком Айкелом и Андерсом Ли, мне кажется, у нас уже отличная химия, мне нравится играть с ними», — сказал Годро.

Форвард, известный под прозвищем Джонни Хоккей, ранее принимал участие в чемпионате мира 2014 года, где американцы заняли шестое место. «Три года назад я был намного моложе, в НХЛ всего один матч сыграл на тот момент, сейчас я уже более опытный игрок и знаю, чего ждать. Уверен, нас ждут несколько веселых недель. На Кубке мира в прошлом году было круто, пусть я играл и не за страну, а за команду молодых звезд Северной Америки, но мы там неплохо оторвались, это память на всю жизнь», — отметил Годро.