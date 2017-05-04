Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале? Прогноз на ЧМ

5 мая в Кёльне и Париже стартует очередной чемпионат мира по хоккею. За день до начала турнира мы сделали прогноз на то, как распределятся места среди команд-участниц. Предлагаем вам поспорить с нашей версией, а вечером 21 мая сравнить, насколько точными оказались предтурнирные расклады.

16. Италия

Последний случай, когда итальянцы играли в элите и по итогу чемпионата мира не вылетели из неё, датирован 2007 годом. Московский турнир был для Италии чуть ли не самым успешным в XXI веке. С тех пор южане исправно выполняют роль команды-лифта. Шансов на то, чтобы избавиться от этого ярлыка, у итальянцев практически нет. По сути, это команда, составленная из игроков, выступающих в Австрийской и Альпийской лигах. Исключением служит вратарь финского «Эссята» Андрес Бернард, который в теории может добыть для своей команды пару очков.

15. Словения

Если бы до Кёльна и Парижа добрался Анже Копитар, шансы Словении на сохранение места в элите были бы гораздо выше. Однако лидеру сборной Европы на минувшем Кубке мира понадобилось лечение после очередного клубного сезона. В его отсутствие у словенцев всё равно есть несколько ярких форвардов, преимущественно из КХЛ. Здесь и Рок Тичар из «Автомобилиста», и лучший бомбардир «Адмирала» Роберт Саболич, и новоявленная связка «Торпедо» Муршак — Еглич. Но при этом состав словенцев настолько неровный, что даже кахаэловская атака может не справиться с амплуа спасательного круга.

14. Норвегия

Возвращение Патрика Торесена — это, конечно, событие знаковое. Но сможет ли двукратный обладатель Кубка Гагарина вывести сборную Норвегии в плей-офф впервые с 2012 года? Пока в такой сценарий поверить трудно. У «викингов» нет в составе Матса Цукарелло, который вместе с «Рейнджерс» занят более важными делами по ту сторону Атлантики. Опередить швейцарцев без своего лучшего хоккеиста будет неимоверно трудно.

13. Латвия

По сравнению с прошлым чемпионатом мира у сборной Латвии собирается вполне боеспособная команда. Столпом обороны должен стать Артур Кулда, а в атаке к прошлогодним лидерам добавятся старички Лаурис Дарзиньш и Янис Спруктс, вернувшиеся в сборную после небольшой паузы. Интригует дебютант чемпионат мира Теодор Блюгерс, который в свои 22 года провёл приличный сезон в АХЛ. Но всё же основные надежды латвийской команды связаны с главным тренером. Боб Хартли до прошлого сезона работал в НХЛ, и, кажется, специалиста такого уровня в сборной Латвии ещё не было. К тому же себе в помощники он привлёк Артиса Аболса.

12. Беларусь

Так и не скажешь, что удивляет больше — то, что Дэйв Льюис заявляет о борьбе за медали как цели сборной Беларуси, или то, что Андрей Костицын публично не соглашается с главным тренером, говоря, что об этом не может быть и речи. Единства нашим соседям явно недостаёт. Что собой представляет сборная Беларуси, которая сыграет на немецко-французском чемпионате мира? Прежде всего это 15 игроков минского «Динамо». Из тех, кто не играет за базовый клуб сборной, стоит выделить Владимира Денисова, старшего Костицына и Чарльза Лингле, который, несмотря на отъезд в Германию, продолжил играть за свою вторую родину. Чего не скажешь, например, о Джеффе Плэтте. Для того чтобы добиться чего-то большего, чем просто сохранение место в элите, белорусам не хватит травмированного Михаила Грабовского.

11. Словакия

Последние три чемпионата мира словаки не могут выйти из группы, и пока не видно предпосылок к тому, что ситуация изменится. Вратарская линия, где первым номером наверняка будет шоумен и новичок «Северстали» Юлиус Гудачек, не впечатляет. Костяк команды даже не кахаэловский, а из чешской Экстралиги. Пока совершенно непонятно, кто станет лидером сборной Словакии, настолько ровный и безликий состав собрался под её знамёнами. О перспективах словаков лучше всего говорит тот факт, что к Здено Цигеру не приехал ни один игрок НХЛ.

10. Дания

Следующий чемпионат мира пройдёт в Дании, и именно весной 2018 года от этой команды стоит ждать сенсации. Впрочем, четвертьфинал датчанам покорялся и в Москве, но до российской столицы тогда доехали Ларс Эллер и Янник Хансен, который этот чемпионат пропускают. Но всё же главный аргумент против датчан — это решение Фредерика Андерсена, который отказался приезжать в сборную, сославшись на сложный сезон за «Торонто». С ним датчане могли бы замахнуться на плей-офф, а так займут привычное место во второй десятке и не выйдут из группы.

9. Франция

На домашнем чемпионате мира за Францию сыграют Пьер-Эдуард Белльмар, Антуан Руссель и Стефан Да Коста, который обещает стать главной звездой команды. Ворота французов уже седьмой чемпионат мира подряд будет защищать 41-летний Кристобаль Юэ. Вот только то, что это поможет Франции выстрелить на домашнем турнире, довольно сомнительно. С тех пор как чемпионаты мира проводятся по кубковой системе, хоккеисты из этой страны всего дважды пробивались в четвертьфинал. Двух энхаэловцев и звезды ЦСКА маловато для того, чтобы прыгнуть выше головы. Французы остановятся в шаге от столь желанного парижского четвертьфинала.

8. Швейцария

Последние годы сборная Швейцарии чередует успешные сезоны с провальными. После того как обитатели Альп добрались до финала ЧМ-2013, на следующий год они даже не вышли из группы. Сумев пробиться в плей-офф пражского чемпионата мира, в Москве швейцарцы вновь оказались в числе неудачников. Если верить в эдакий шахматный порядок, на этот раз команда Патрика Фишера должна пробиться в восьмёрку сильнейших. Любопытно будет посмотреть на обладателя российских корней Дениса Мальгина, который после первого сезона в НХЛ дебютирует и на взрослом чемпионате мира. Но главной надеждой Швейцарии впору считать Йонаса Хиллера — вратаря, который если и приезжает в сборную, то в последние годы только на турниры уровня Олимпиады.

7. Германия

После нескольких лет без плей-офф, в Москве сборная Германии наконец-то пробилась в четвертьфинал. На домашнем турнире от бундестим будут ждать как минимум повторения успеха. В составе у Марко Штурма остались герои прошлогоднего турнира, такие как Патрик Хагер и Феликс Шюц. На домашний чемпионат мира доехало трио энхаэловцев: Томас Грайсс, Деннис Зайденберг и Тобиас Райдер. Капитаном сборной Германии стал знаменитый защитник Кристиан Эрхофф, который ныне играет за клуб из Кёльна. Не хватает разве что Леона Драйзайтля, но он приедет на родину только в случае вылета «Эдмонтона». Рассчитывать на полуфинал, как семь лет назад в Кёльне, было бы наивно, но выйти из группы хозяевам вполне по силам.

Цитата Рассчитывать на полуфинал, как семь лет назад в Кёльне, было бы наивно, но выйти из группы хозяевам вполне по силам.

6. Финляндия

Для главного тренера сборной Финляндии предстоящий чемпионат мира станет первым в карьере. На Кубке мира команда, руководимая Лаури Марьямяки, провалилась, не выйдя из группы. После столь удручающего результата рассчитывать, что команда Суоми возьмёт медали мирового первенства, было бы слишком смело. Тем более что помощь из НХЛ у финнов отнюдь не впечатляющая. А главное, что вратарская позиция у команды Суоми в кое-то веки не выглядит предпочтительной перед конкурентами. Йоонас Корписало вряд ли годится на спасителя нации. Мы прекрасно знаем, что финны способны на сенсации и без звёзд в составе, но для этого им нужен топ-вратарь и искушённый тренер вроде Кари Ялонен или Эркки Вестерлунда. В Кёльне и Париже этим двум условиям быть выполненными, похоже, не суждено.

5. Чехия

На домашнем этапе Евротура, который предшествовал чемпионату мира, чехи произвели благоприятное впечатление. В их составе выделяется трио форвардов-энхаэловцев во главе с Якубом Ворачеком, который назначен капитаном команды. Не менее опасным видится Давид Пастерняк, совершивший в минувшем сезоне настоящий прорыв, забросив больше 30 шайб за «Бостон». Подборку из крепких полевых игроков венчает Петр Мразек. На фоне вратарей других команд, среди которых не найти звёзд первой величины, он вполне может стать преимуществом сборной Чехии. Но хватит ли этого хотя бы для борьбы за медали? Предположим, что подопечные Йозефа Яндача оступятся чуть раньше.

4. Швеция

Рассуждая о перспективах сборной Швеции, всегда надо помнить, что каким бы мастеровитым ни был состав «Тре крунур» — это далеко не всегда находит отражение на льду. Нация, не привыкшая играть через не могу и далеко не всегда держащая удар, последние годы сходит с дистанции до финала. На ЧМ-2017 скандинавы собрали феноменальную линию обороны, где что ни защитник — настоящая глыба. Виктор Хедман, Оливер Экман Ларссон, Джон Клинберг, Антон Строльман — список впечатляет. Вот только вратарская линия, где числятся кахаэловские неудачники Никлас Сведберг и Виктор Фаст, совершенно не впечатляет, а в атаке звёзд первой величины раз-два и обчёлся. Исходя из подбора игроков, шведы обязаны выходить в полуфинал, но дальше их может подвести старая болезнь. Духа на решающие матчи этим парням частенько не хватает.

Цитата Исходя из подбора игроков, шведы обязаны выходить в полуфинал, но дальше их может подвести старая болезнь.

3. США

Так сложилось, что американцев не принято считать фаворитами чемпионатов мира. Даже то, что на двух последних турнирах они играли в бронзовом матче, коренным образом положение не меняет. Тем не менее Джэфф Блэшилл везёт в Кёльн любопытную команду. Это, конечно, никакие не студенты, хотя в составе американцев и есть шесть представителей NCAA. Зато все остальные — энхаэловцы, пусть в основном и совсем юные. Шутка ли, капитану команды Коннору Мёрфи всего 24 года! Компанию ему составят Айкел, Годро, Ларкин, Троуба и множества других парней, которые совсем недавно выигрывали медали в составе молодёжной и юниорской сборной США. Так почему бы американцам не сделать шаг вперёд? Если Джимми Ховард подтащит, то можно замахнуться и на финал, но куда вероятнее, что молодая и задорная команда замкнёт тройку.

2. Россия

Кто-то скажет, что раз сборная России не смогла выйти в финал домашнего чемпионата мира с Сергеем Бобровским, то без лучшего вратаря мира ловить ей в Германии нечего. Однако то, что на нашу команду не будет такого давления, может сыграть ей в плюс, а вот поддержка в Кёльне обеспечена чуть ли не настолько же жаркая, как в Москве. Андрей Василевский — это, конечно, пока не претендент на «Везину», но по менталитету он очень подходит команде Олега Знарка. В Германию отправилась чуть ли не самая молодая и «голодная» сборная России за последние годы. Убираем за скобки Сергея Мозякина, Вадима Шипачёва и Антона Белова и получаем солянку из бурно прогрессирующих игроков, которым есть что доказывать. Причём как с российской пропиской, так и с заокеанской. Никита Кучеров в свои 23 года — один их лучших форвардов мирового хоккея, и он вряд ли собирается на этом останавливаться. Куража и класса должно хватить сборной России для того, чтобы выйти в финал, но встреча с действительно мощным соперником может обнажить такие слабые стороны, как отсутствие опыта.

Цитата Куража и класса должно хватить сборной России для того, чтобы выйти в финал, но встреча с действительно мощным соперником может обнажить такие слабые стороны, как отсутствие опыта.

1. Канада

Реалии современного хоккея таковы, что любое поражение сборной Канады воспринимается как сенсация. Олимпиада, Кубок мира, чемпионат мира — родоначальники игры, кажется, окончательно её приватизировали. Можно было бы вспомнить, что совсем недавно канадцы имели привычку вылетать в четвертьфинале мирового первенства, но такое быстро забывается. В Кёльне и Париже «кленовые листья» способны взять третье золото кряду. Что им может помешать? Помимо соперников это, безусловно, вратарский тандем Джонсон — Пикар, который обделён международным опытом, да и в НХЛ большими заслугами не отличается. Канадцы располагают примерно тремя равноценными (Жиру, Кутурье, Дюшейн, О’Райлли, Скиннер…), а главное — невероятно мощными звеньями, но с обороной не всё так гладко. Это, разумеется, не эталонная канадская сборная, но уверенности в своих силах им не занимать. На бумаге именно подопечные Джона Купера — главные фавориты чемпионата мира. И именно через них сборной России нужно перешагнуть, чтобы впервые с 2014 года стать чемпионами мира.