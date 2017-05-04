Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале? Прогноз на ЧМ
Россия сыграет в финале, Канада снова возьмёт золото, немцы выйдут в
плей-офф, а словенцы вылетят — в прогнозе на ЧМ-2017.
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5 мая в Кёльне и Париже стартует очередной чемпионат мира по хоккею. За день до начала турнира мы сделали прогноз на то, как распределятся места среди
16. Италия
Последний случай, когда итальянцы играли в элите и по итогу чемпионата мира не вылетели из неё, датирован 2007 годом. Московский турнир был для Италии чуть ли не самым успешным в XXI веке. С тех пор южане исправно выполняют роль
15. Словения
Если бы до Кёльна и Парижа добрался Анже Копитар, шансы Словении на сохранение места в элите были бы гораздо выше. Однако лидеру сборной Европы на минувшем Кубке мира понадобилось лечение после очередного клубного сезона. В его отсутствие у словенцев всё равно есть несколько ярких форвардов, преимущественно из КХЛ. Здесь и Рок Тичар из «Автомобилиста», и лучший бомбардир «Адмирала» Роберт Саболич, и новоявленная связка «Торпедо» Муршак — Еглич. Но при этом состав словенцев настолько неровный, что даже кахаэловская атака может не справиться с амплуа спасательного круга.
14. Норвегия
Возвращение Патрика Торесена — это, конечно, событие знаковое. Но сможет ли двукратный обладатель Кубка Гагарина вывести сборную Норвегии в
13. Латвия
По сравнению с прошлым чемпионатом мира у сборной Латвии собирается вполне боеспособная команда. Столпом обороны должен стать Артур Кулда, а в атаке к прошлогодним лидерам добавятся старички Лаурис Дарзиньш и Янис Спруктс, вернувшиеся в сборную после небольшой паузы. Интригует дебютант чемпионат мира Теодор Блюгерс, который в свои 22 года провёл приличный сезон в АХЛ. Но всё же основные надежды латвийской команды связаны с главным тренером. Боб Хартли до прошлого сезона работал в НХЛ, и, кажется, специалиста такого уровня в сборной Латвии ещё не было. К тому же себе в помощники он привлёк Артиса Аболса.
12. Беларусь
Так и не скажешь, что удивляет больше — то, что Дэйв Льюис заявляет о борьбе за медали как цели сборной Беларуси, или то, что Андрей Костицын публично не соглашается с главным тренером, говоря, что об этом не может быть и речи. Единства нашим соседям явно недостаёт. Что собой представляет сборная Беларуси, которая сыграет на
11. Словакия
Последние три чемпионата мира словаки не могут выйти из группы, и пока не видно предпосылок к тому, что ситуация изменится. Вратарская линия, где первым номером наверняка будет шоумен и новичок «Северстали» Юлиус Гудачек, не впечатляет. Костяк команды даже не кахаэловский, а из чешской Экстралиги. Пока совершенно непонятно, кто станет лидером сборной Словакии, настолько ровный и безликий состав собрался под её знамёнами. О перспективах словаков лучше всего говорит тот факт, что к Здено Цигеру не приехал ни один игрок НХЛ.
10. Дания
Следующий чемпионат мира пройдёт в Дании, и именно весной 2018 года от этой команды стоит ждать сенсации. Впрочем, четвертьфинал датчанам покорялся и в Москве, но до российской столицы тогда доехали Ларс Эллер и Янник Хансен, который этот чемпионат пропускают. Но всё же главный аргумент против датчан — это решение Фредерика Андерсена, который отказался приезжать в сборную, сославшись на сложный сезон за «Торонто». С ним датчане могли бы замахнуться на
9. Франция
На домашнем чемпионате мира за Францию сыграют
8. Швейцария
Последние годы сборная Швейцарии чередует успешные сезоны с провальными. После того как обитатели Альп добрались до финала ЧМ-2013, на следующий год они даже не вышли из группы. Сумев пробиться в
7. Германия
После нескольких лет без
6. Финляндия
Для главного тренера сборной Финляндии предстоящий чемпионат мира станет первым в карьере. На Кубке мира команда, руководимая Лаури Марьямяки, провалилась, не выйдя из группы. После столь удручающего результата рассчитывать, что команда Суоми возьмёт медали мирового первенства, было бы слишком смело. Тем более что помощь из НХЛ у финнов отнюдь не впечатляющая. А главное, что вратарская позиция у команды Суоми в
5. Чехия
На домашнем этапе Евротура, который предшествовал чемпионату мира, чехи произвели благоприятное впечатление. В их составе выделяется трио
4. Швеция
Рассуждая о перспективах сборной Швеции, всегда надо помнить, что каким бы мастеровитым ни был состав «Тре крунур» — это далеко не всегда находит отражение на льду. Нация, не привыкшая играть через не могу и далеко не всегда держащая удар, последние годы сходит с дистанции до финала. На ЧМ-2017 скандинавы собрали феноменальную линию обороны, где что ни защитник — настоящая глыба. Виктор Хедман, Оливер Экман Ларссон, Джон Клинберг, Антон Строльман — список впечатляет. Вот только вратарская линия, где числятся кахаэловские неудачники Никлас Сведберг и Виктор Фаст, совершенно не впечатляет, а в атаке звёзд первой величины
3. США
Так сложилось, что американцев не принято считать фаворитами чемпионатов мира. Даже то, что на двух последних турнирах они играли в бронзовом матче, коренным образом положение не меняет. Тем не менее Джэфф Блэшилл везёт в Кёльн любопытную команду. Это, конечно, никакие не студенты, хотя в составе американцев и есть шесть представителей NCAA. Зато все остальные — энхаэловцы, пусть в основном и совсем юные. Шутка ли, капитану команды Коннору Мёрфи всего 24 года! Компанию ему составят Айкел, Годро, Ларкин, Троуба и множества других парней, которые совсем недавно выигрывали медали в составе молодёжной и юниорской сборной США. Так почему бы американцам не сделать шаг вперёд? Если Джимми Ховард подтащит, то можно замахнуться и на финал, но куда вероятнее, что молодая и задорная команда замкнёт тройку.
2. Россия
1. Канада
Реалии современного хоккея таковы, что любое поражение сборной Канады воспринимается как сенсация. Олимпиада, Кубок мира, чемпионат мира — родоначальники игры, кажется, окончательно её приватизировали. Можно было бы вспомнить, что совсем недавно канадцы имели привычку вылетать в четвертьфинале мирового первенства, но такое быстро забывается. В Кёльне и Париже «кленовые листья» способны взять третье золото кряду. Что им может помешать? Помимо соперников это, безусловно, вратарский тандем Джонсон — Пикар, который обделён международным опытом, да и в НХЛ большими заслугами не отличается. Канадцы располагают примерно тремя равноценными (Жиру, Кутурье, Дюшейн, О’Райлли, Скиннер…), а главное — невероятно мощными звеньями, но с обороной не всё так гладко. Это, разумеется, не эталонная канадская сборная, но уверенности в своих силах им не занимать. На бумаге именно подопечные Джона Купера — главные фавориты чемпионата мира. И именно через них сборной России нужно перешагнуть, чтобы впервые с 2014 года стать чемпионами мира.
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