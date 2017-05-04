Гуськов: Капризова надо заявлять. Пусть и авансом

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Второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов, эксперт «Советского спорта» Александр Гуськов отвечает на актуальные вопросы о чемпионате мира.

— Стартующий 5 мая чемпионат мира — репетиция перед Олимпиадой в Корее, где можно и нужно экспериментировать, или турнир, который надо обязательно выиграть?

— Считаю, что любой чемпионат мира — не полигон для экспериментов. Это турнир, венчающий сезон, на который приедут российские болельщики. Они хотят видеть сильнейших игроков и, разумеется, положительный результат. Это в «Легенде № 17» с подачи сценаристов и консультантов картины Олимпиада в Саппоро стала репетицией перед Суперсерией-72.

Мы помним, что случилось после неудачи на чемпионате мира 2013 года, когда наша сборная в экспериментальном составе была разгромлена в четвертьфинале американцами 3:8. Тренеры занервничали, стали менять курс, что негативно сказалось на результате в Сочи.

Хотя какие-то моменты на предстоящем турнире в Кельне можно отрепетировать. Но не в ущерб результату. Посмотрите, соперники везут сильные составы. У шведов, с которыми наши встретятся на старте, 17 энхаэловцев, чехов усилит ветеран «Монреаля» Плеканец, немало звонких имен у канадцев — шесть победителей Кубка мира.

— В объявленном Олегом Знарком расширенном составе сборной всего шесть представителей НХЛ. Нужно ли приглашать игроков из клубов-неудачников Кубка Стэнли?

— Олег Знарок сказал, что на стартовый матч чемпионата заявят 19 полевых игроков и двух вратарей. Стало быть, останутся четыре вакансии. При этом главный тренер сборной России бросил фразу, что пока, мол, не рассчитывает на игроков, продолжающих борьбу в Кубке Стэнли. Хотя раньше признавался, что болеет за то, чтобы команды с нашими звездами как можно скорее вылетели из плей-офф.

Сейчас в подвешенном состоянии «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко. В сложном положении «Вашингтон», где на первых ролях Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Какой же тренер откажется от таких мастеров? Другое дело, готовы ли они полноценно помочь сборной? Нет ли травм и усталости? Приехать-то эти парни всегда готовы. Я ни разу не слышал, чтобы Овечкин сказал сборной «нет». А Кузнецов после чемпионата мира в Остраве и Праге даже обиделся за то, что Овечкину позвонили и пригласили, а его нет. Александр приехал к полуфиналу и забил американцам гол.

Пусть шведы заполнили все 25 позиций в заявке, нам нет до них никакого дела. Думаю, Знарок не прочь усилиться защитником и двумя-тремя нападающими из НХЛ.

— Найдется ли в этом случае место в составе для 20-летнего вундеркинда Кирилла Капризова?

— Признаюсь, меня поразил и восхитил вертикальный взлет Капризова. Ладно бы он зажигал в новокузнецком «Металлурге», серьезных задач в чемпионате КХЛ не решающем. Кирилл выстрелил в «Салавате Юлаеве», одной из сильнейших команд Востока. Капризов буквально влюбил в себя Уфу. Процентов 60 болельщиков приходили, чтобы насладиться его игрой. А на Мачте звезд за два дня из раздевалки загадочно исчезли два свитера Капризова. Такая у него популярность.

Я не видел, как Кирилл играл за олимпийскую сборную на турнире в Питере, слышал о его травме, которую он долго залечивал. Но все равно считаю, что его надо включить в заявку. Даже авансом. С прицелом на Олимпиаду в Пхенчхане. Уверен, этот аванс Капризов отработает.

Да и вообще любому юному дарованию нужен импульс, толчок. Я играл на чемпионате мира в Чехии, где дебютировал Овечкин. В 18 лет! Тренер Виктор Тихонов ему доверял и дал этот самый импульс-толчок. А ведь мог продержать в листе ожидания и не заявить, как Сергея Мозякина.

— Кого вы видите лидерами этой сборной?

— Жду яркой игры от звена Шипачева. Два года назад на чемпионате мира в Чехии эта питерская тройка ярко стартовала, но на весь турнир ей не хватило сил. На мировом первенстве в Москве Шипачев стал главным бомбардиром, но полуфинал с финнами оказался ложкой дегтя в бочке меда. Кубок мира у этих ребят не получился. Особенно у Шипачева. Уверен, что он и Дадонов быстро наладят старые связи с Панариным.

Есть и другой вариант тройки — с Гусевым. А Панарин отправится к энхаэловцам Кучерову и Наместникову.

С нетерпением жду дебюта на чемпионате мира Кучерова, который стал одним из самых перспективных молодых игроков по ту сторону океана. На Кубке мира Никита выделялся, хотя впервые играл за сборную. У него железный характер победителя. Он всегда с боем прокладывал себе дорогу к звездам. В юниорской и молодежной сборной, в ЦСКА.

Хочу, чтобы не уронил планку Мозякин, назначенный капитаном сборной. В этом сезоне он поднял ее до небес. Для Ткачева выходить и играть с таким мастером — настоящие университеты. Если эта связка в Кельне выстрелит, то наверняка отправится на Олимпиаду в Корею.

— Кто станет основным вратарем сборной на чемпионате мира?

— Сейчас тренеры сборной решили не вызывать Бобровского, с которым Знарок провел все свои большие турниры — три чемпионата мира и Кубок мира. С Василевским он знаком по Минску-2014 и Торонто-2016. Тренер вратарей Рашит Давыдов заявил, что есть желание посмотреть на Василевского как на первого номера весь чемпионат.

Но такой шанс нужно заслужить. А голкипер «Тампы» в двух матчах Евротура не выручил. Его адаптация к широким европейским площадкам затянулась. Финн Корписало из «Коламбуса» и чех Мразек из «Детройта» в Ческе-Будеевице выглядели увереннее.

На стартовый матч со шведами поставят Василевского. Но что будет дальше?

Думаю, два молодых армейских голкипера Сорокин и Шестеркин составят энхаэловцу достойную конкуренцию. Да и практика чемпионата мира им в преддверии Олимпиады очень нужна. У Сорокина она есть, пусть и в минимальном объеме. Шестеркин ограничился попаданием в заявку на московском первенстве мира.

В любом случае без Бобровского вратарская линия сборной предстанет в экспериментальном виде. А это вызывает тревогу.

— Почему накануне Олимпиады в Корее в НХЛ уезжают кандидаты в сборную, лишая себя шанса выступить на Играх-2018?

— Решили продолжить карьеру в НХЛ защитники Миронов и Береглазов. В раздумьях Дадонов, Шипачев, Любимов. Густой туман вокруг Ковальчука. Правда, вчера контракт с «Ак Барсом» продлил Ткачев.

Игроки принимают предложение из-за океана, потому что второго приглашения могут не получить. Для кого-то играть в НХЛ — мечта всей жизни, а Олимпиада — лишь эпизод в карьере, пусть один из самых ярких.

Вспоминаю, как на руинах Советского Союза уехали в НХЛ такие ассы, как Павел Буре, Владимир Константинов, Сергей Немчинов, Александр Семак, пожертвовав Олимпиадой в Альбервиле. А те же Игорь Кравчук и Юрий Хмылев задержались и выиграли олимпийское золото.

Есть еще один немаловажный момент. Как известно, в НХЛ так просто не зайдешь. Выйти оттуда куда легче. Наши ребята прекрасно осознают, что вернуться из-за океана они всегда успеют. Если б их не приняли обратно, было бы совсем другое дело. Они бы семь раз отмерили, прежде чем решиться на отъезд.

— Сейчас в ИИХФ обсуждают идею сокращения элитного дивизиона чемпионатов мира. Чтобы перед финалом у его участников появился один день на восстановление и подготовку. Вы — за прежний формат с 16-ю участниками или за сокращение?

— Я категорически голосую за старый вариант. Потому что собираюсь комментировать чемпионат мира в качестве эксперта. А чем больше матчей — тем больше гонорар, — смеется Гуськов. — Но если серьезно, мне нравится нынешний формат турнира. 16 участников — оптимальный вариант. Ныне все научились играть в хоккей. Французы обыгрывают сборные России и Канады. А сильная команда из Казахстана с натурализованными мастерами из Канады Боченски, Доусом, Бойдом, Сен-Пьером и Далльманом не сумела пробиться в элитный дивизион.

Я играл на трех чемпионатах мира с весьма сложными формулами. Теперешняя мне видится прозрпачной для болельщиков и более справедливой.