Овечкин не задумывается о чемпионате мира-2017
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не задумывался над тем, поедет ли он на чемпионат мира-2017 в составе сборной России.
По словам форварда, сейчас он сконцентрирован на серии
«Я еще не думал о том, поеду ли на чемпионат мира. Сейчас сфокусирован только на НХЛ», — приводит слова Овечкина обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян в Твиттере.
Отметим, в серии «Кэпиталз» и «Пингвинз» состоится как минимум пять матчей. Пятый пройдет в Вашингтоне 7 мая. Чемпионат мира-2017 стартует в Кельне и Париже 5 мая.
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