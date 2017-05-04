Овечкин не задумывается о чемпионате мира-2017

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По словам форварда, сейчас он сконцентрирован на серии плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (1−2).

«Я еще не думал о том, поеду ли на чемпионат мира. Сейчас сфокусирован только на НХЛ», — приводит слова Овечкина обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян в Твиттере.

Отметим, в серии «Кэпиталз» и «Пингвинз» состоится как минимум пять матчей. Пятый пройдет в Вашингтоне 7 мая. Чемпионат мира-2017 стартует в Кельне и Париже 5 мая.