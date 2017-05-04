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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
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Беларусь
тв
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5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
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6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
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7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
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7.05 не начался Финляндия
Франция
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7.05 не начался США
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Швейцария
тв
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7.05 не начался Латвия
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10.05 не начался Словакия
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11.05 не начался Чехия
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13.05 не начался Италия
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Италия
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Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29636512/
4 мая 2017, 0:18 | Спорт-Экспресс

Нужен ли Овечкин сборной России?

Пытаемся найти ответ на важный вопрос: должен ли Олег Знарок оставлять место в заявке под форварда.

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Завтра в Кельне наша национальная команда стартует на чемпионате мира матчем против Швеции. А в ночь со среды на четверг за океаном состоялась четвертая игра серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (счет на момент вечера среды — 1−2 в пользу «Пингвинз»), в которой принимает участие самый известный российский хоккеист современности — Александр Овечкин. «СЭ» пытается найти ответ на важный вопрос: должен ли Олег Знарок оставлять место в заявке под форварда «Кэпиталз» и дожидаться его вылета из Кубка Стэнли?

Сегодня или завтра утром Олег Знарок должен объявить фамилии хоккеистов сборной России, которые выйдут в Кельне на первый матч чемпионата мира против Швеции. Для участия в турнире можно заявить трех вратарей и 22 полевых игрока. И три вакансии, по словам тренеров, они собираются оставить открытыми.

По нашей информации, эта опция не связана с ожиданием вылетевших после второго раунда Кубка Стэнли. Существует вероятность травм — подобное с командами Знарка на чемпионатах мира случалось очень часто.

Возникает логичный вопрос: а как же НХЛ, куда все и каждый смотрят с надеждой каждую весну? Овечкин, Малкин, Тарасенко, Кузнецов, Орлов — при определенном стечении обстоятельств кто-то из них может оказаться доступным для сборной России. Звучные фамилии, игроки мирового класса — неужели кто-то способен сказать каждому из них и даже капитану «Вашингтона» «нет»? Но это будет правильным шагом, и вот почему.

Выход «Вашингтона» в следующий раунд Кубка Стэнли будет в наилучшей степени соответствовать интересам национальной команды. Я не против Овечкина, Кузнецова и особенно Орлова, чей приезд на чемпионат мира мог бы сделать оборону сборной чуть ли не в полтора раза сильнее. Однако, как показывает время, игроки, приезжающие из НХЛ по ходу мирового форума, почти никогда не успевают адаптироваться в команде — и их высокий класс здесь никакой не помощник.

Тот же Овечкин был хорош три года назад, когда «Вашингтон» не попал в плей-офф. Для начала он съездил на шведский этап Евротура, а уже потом блистал на чемпионате мира в Минске. Что же было на последнем турнире, когда Александр прилетел в столицу после вылета «Кэпиталз» во втором раунде Кубка Стэнли? Невыразительное выступление и всего одна шайба в шести матчах.

С корабля (Кубка Стэнли) на бал (сборная) готовы приезжать лишь единицы. Причины объяснил мне на дне открытых дверей во вторник Артемий Панарин, вылетевший из плей-офф НХЛ уже больше недели назад.

— Слишком велико разочарование, наступает какое-то опустошение, и ни о каком хоккее не хочется думать, — рассказал нападающий. — Хорошо, что у меня было десять дней отдыха, чтобы прийти в себя. Но в то же время я понимаю ребят, которым тяжело дать согласие на участие в чемпионате мира. Особенно если речь идет о вылете во втором раунде. Овечкин — молодец, что приезжает в сборную при каждой возможности.

Овечкин — это суперзвезда и «человек Знарка». Сказать то же самое, например, про Александра Радулова или Евгения Малкина, наверное, нельзя. Отказываться от Овечкина — все равно, что сворачивать и убирать куда подальше полковое знамя перед началом атаки. Такого хода не поймут многие, да и в медийном плане интерес к сборной без Александра понизится в несколько раз. Но Знарок должен думать не только о популярности команды и личных отношениях: главное — выстроить команду, способную выиграть чемпионат мира. Все остальное — вторично.

Да, нынешний Овечкин — это боеспособная единица, но он специфический игрок, под которого в кратчайшие сроки практически невозможно подобрать новых партнеров. В линейке левых крайних уже есть Панарин, сыгранный с Шипачевым и Дадоновым, Гусев, знающий как родного Кучерова с детских лет, и капитан сборной Мозякин. Кого из них ради Овечкина стоит отправить на мороз, рискуя всем, что готовилось Знарком в последние недели? Или надо отправить Александра в четвертое звено? Это будет издевательством над здравым смыслом и самим хоккеистом.

Сам тренер во время объявления расширенного состава на чемпионат мира категорически отказался называть тех, кто попадет в заявку на турнир, и ответить на вопрос, будет ли сборная оставлять места под игроков «Вашингтона». Знарок пытался показать, что не хочет публично разделять игроков на первый и второй сорт и стремится сохранить внутри команды дружелюбную атмосферу. Так что выход «Вашингтона» в следующий раунд — это лучшее, что может случиться и с Овечкиным лично, и со сборной в целом.

Пусть лучше тренерский штаб будет избавлен от головной боли по поводу личных, тактических, политических и многих других факторов, окружающих фигуру одного из самых ярких российских спортсменов. А Овечкин, в свою очередь, навсегда забудет о кубковом проклятии «Кэпс» — и привезет летом в Москву долгожданный Кубок Стэнли.
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