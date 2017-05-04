Нужен ли Овечкин сборной России?
Пытаемся найти ответ на важный вопрос: должен ли Олег Знарок оставлять место в заявке под форварда.
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Завтра в Кельне наша национальная команда стартует на чемпионате мира матчем против Швеции. А в ночь со среды на четверг за океаном состоялась четвертая игра серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (счет на момент вечера среды — 1−2 в пользу «Пингвинз»), в которой принимает участие самый известный российский хоккеист современности — Александр Овечкин. «СЭ» пытается найти ответ на важный вопрос: должен ли Олег Знарок оставлять место в заявке под форварда «Кэпиталз» и дожидаться его вылета из Кубка Стэнли?
Сегодня или завтра утром Олег Знарок должен объявить фамилии хоккеистов сборной России, которые выйдут в Кельне на первый матч чемпионата мира против Швеции. Для участия в турнире можно заявить трех вратарей и 22 полевых игрока. И три вакансии, по словам тренеров, они собираются оставить открытыми.
По нашей информации, эта опция не связана с ожиданием вылетевших после второго раунда Кубка Стэнли. Существует вероятность травм — подобное с командами Знарка на чемпионатах мира случалось очень часто.
Возникает логичный вопрос: а как же НХЛ, куда все и каждый смотрят с надеждой каждую весну? Овечкин, Малкин, Тарасенко, Кузнецов, Орлов — при определенном стечении обстоятельств
Выход «Вашингтона» в следующий раунд Кубка Стэнли будет в наилучшей степени соответствовать интересам национальной команды. Я не против Овечкина, Кузнецова и особенно Орлова, чей приезд на чемпионат мира мог бы сделать оборону сборной чуть ли не в полтора раза сильнее. Однако, как показывает время, игроки, приезжающие из НХЛ по ходу мирового форума, почти никогда не успевают адаптироваться в команде — и их высокий класс здесь никакой не помощник.
Тот же Овечкин был хорош три года назад, когда «Вашингтон» не попал в
С корабля (Кубка Стэнли) на бал (сборная) готовы приезжать лишь единицы. Причины объяснил мне на дне открытых дверей во вторник Артемий Панарин, вылетевший из
— Слишком велико разочарование, наступает
Овечкин — это суперзвезда и «человек Знарка». Сказать то же самое, например, про Александра Радулова или Евгения Малкина, наверное, нельзя. Отказываться от Овечкина — все равно, что сворачивать и убирать куда подальше полковое знамя перед началом атаки. Такого хода не поймут многие, да и в медийном плане интерес к сборной без Александра понизится в несколько раз. Но Знарок должен думать не только о популярности команды и личных отношениях: главное — выстроить команду, способную выиграть чемпионат мира. Все остальное — вторично.
Да, нынешний Овечкин — это боеспособная единица, но он специфический игрок, под которого в кратчайшие сроки практически невозможно подобрать новых партнеров. В линейке левых крайних уже есть Панарин, сыгранный с Шипачевым и Дадоновым, Гусев, знающий как родного Кучерова с детских лет, и капитан сборной Мозякин. Кого из них ради Овечкина стоит отправить на мороз, рискуя всем, что готовилось Знарком в последние недели? Или надо отправить Александра в четвертое звено? Это будет издевательством над здравым смыслом и самим хоккеистом.
Сам тренер во время объявления расширенного состава на чемпионат мира категорически отказался называть тех, кто попадет в заявку на турнир, и ответить на вопрос, будет ли сборная оставлять места под игроков «Вашингтона». Знарок пытался показать, что не хочет публично разделять игроков на первый и второй сорт и стремится сохранить внутри команды дружелюбную атмосферу. Так что выход «Вашингтона» в следующий раунд — это лучшее, что может случиться и с Овечкиным лично, и со сборной в целом.
Пусть лучше тренерский штаб будет избавлен от головной боли по поводу личных, тактических, политических и многих других факторов, окружающих фигуру одного из самых ярких российских спортсменов. А Овечкин, в свою очередь, навсегда забудет о кубковом проклятии «Кэпс» — и привезет летом в Москву долгожданный Кубок Стэнли.
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