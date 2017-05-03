Французская полиция обыскала сборную Белоруссии в Париже

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Стражи порядка провели обыск вещей тренеров Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, а также игроков — Егор Шарангович и Андрей Костицын.

Вся процедура заняла полчаса. Отмечается, что полицейским ничего не удалось найти, все спортсмены и тренерский штаб были отпущены. Напомним, что в групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2017 белорусская сборная проведет встречи против Канады, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии. ЧМ пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.