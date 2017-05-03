Хоккеист Любимов отметил хорошую конкуренцию в сборной России перед ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» Роман Любимов отметил, что в сборной России перед чемпионатом мира хорошая конкуренция. Об этом он рассказал журналистам.
В среду россияне провели первую тренировку на «Ланксесс-Арене» в Кельне, где пройдут все матчи группового этапа турнира.
«Конечно, хочется попасть в заявку и сыграть весь турнир. У нас очень хорошая конкуренция, все находятся в тонусе, — сказал Любимов. — Что касается условий, то лед здесь немного странный, можно слой срезать при торможении. Хорошее, быстрое покрытие, просто ощущения странные, возможно, после переезда».
Турнир пройдет с 5 по 21 мая, россияне первый матч проведут со шведами в пятницу.
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