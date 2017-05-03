Хоккеист Любимов отметил хорошую конкуренцию в сборной России перед ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду россияне провели первую тренировку на «Ланксесс-Арене» в Кельне, где пройдут все матчи группового этапа турнира.

«Конечно, хочется попасть в заявку и сыграть весь турнир. У нас очень хорошая конкуренция, все находятся в тонусе, — сказал Любимов. — Что касается условий, то лед здесь немного странный, можно слой срезать при торможении. Хорошее, быстрое покрытие, просто ощущения странные, возможно, после переезда».

Турнир пройдет с 5 по 21 мая, россияне первый матч проведут со шведами в пятницу.