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16. Италия

Нападающие: Маркус Гандер, Марко Инсам, Томмазо Траверса, Алекс Ламбахер, Джованни Морини, Антон Бернард, Рафаэль Андергассен, Даниэль Франк, Лука Фриго, Диего Костнер, Симон Костнер, Томмазо Гои, Мишель Маркетти, Джулио Сканделла.

Звучные фамилии итальянских нападающих, видимо, станут их единственной гордостью на этом турнире. Итальянцы уже сделали большой шаг, что сыграют на ЧМ в высшем дивизионе, а потому основной задачей для хоккеистов с Апеннинского полуострова станет сохранение прописки. Главными игроками итальянской атаки уже традиционно будут Марко Инсам и Маркус Гандер, выступающие во внутреннем первенстве за «Больцано». На счету 27-летних форвардов уже свыше 60 матчей за сборную, и кому, если не им, тащить команду. Итальянцы консервативно подошли к подбору состава, набрав 75% игроков из внутреннего первенства. Пожалуй, из нападающих у итальянцев можно выделить Джованни Морини и Диего Костнера, выступающих в швейцарской лиге, однако особого усиления сборной Италии это не придаёт.

15. Словения

Нападающие: Жига Еглич, Ян Муршак, Роберт Саболич, Рок Тичар, Кен Ограеншек, Жига Панце, Боштьян Голичич, Анже Куралт, Давид Родман, Алеш Мушич, Ник Пем, Ян Урбас, Миха Верлич.

К сожалению, без Анже Копитара нападение сборной Словении почти теряет всякий интерес к себе. По-настоящему высококлассных игроков словенцы в своём составе не имеют, однако, даже несмотря на это, у них есть вполне добротные хоккеисты. Взять хотя бы тех же Еглича, Саболича, Муршака и Тичара, которые вполне неплохо смотрятся на уровне КХЛ. Саболичу, скорее всего, светят лавры лучшего бомбардира команды в отсутствие Копитара, и 44 очка игрока «Адмирала» в «регулярке» дают повод надеяться на это.

В остальном же в атаке сборной Словении будут играть очень средние хоккеисты из европейских лиг, а внутренний чемпионат будет представлен лишь одним хоккеистом — Алешом Мушичем. В целом у словенцев найдётся 3−4 игрока, готовых доставить головную боль обороне соперника, однако поддержки из 3−4-го звеньев они вряд ли дождутся.

14. Словакия

Нападающие: Марио Ближняк, Лукаш Цингел, Владимир Дравецкий, Марцел Гашчак, Томаш Хрнка, Либор Гудачек, Андрей Кудрна, Томаш Матоушек, Михел Миклик, Павол Скалицки, Давид Скокан, Андрей Штястны, Якуб Суйя, Томаш Зиго.

Атакующий потенциал сборной Словакии на этом турнире выглядит чрезвычайно скупо. Российскому болельщику имена словаков мало о чём говорят, ибо игроков мирового уровня в этой команде нет, а худо-бедно на слуху лишь Зиго, Скалицики и Штястны из «Слована», да и те своей игрой не впечатляют.

Остальные форварды — не более чем игроки хорошего уровня для чешского и словацкого чемпионатов, и понятно, что надеяться на что-то серьёзное этой сборной не стоит. Вполне возможно, что словаки и вовсе не попадут в плей-офф, ибо даже на фоне сборной Дании и Латвии их атака смотрится куда скуднее.

13. Германия

Нападающие: Тобиас Ридер, Брукс Мацек, Маркус Кинк, Маттиас Плахта, Янник Зайденберг, Патрик Раймер, Ясин Элиц, Геррит Фаузер, Патрик Хагер, Фелик Шютц, Доминик Кахун, Филипп Гогулла, Давид Вольф, Фредерик Тиффельс.

Одни из хозяев чемпионата лезли из кожи вон, чтобы собрать достойный состав. И если с вратарской линией и обороной это более-менее получилось, то вот с нападением у немцев могут возникнуть проблемы. Сразу бросается в глаза наличие Тобиаса Ридера из «Аризоны», но на его счету в этом году лишь 34 очка, чего явно недостаточно, чтобы быть локомотивом немецкой атаки. Куда больше на немцах скажется отсутствие Леона Драйзайтля, который на данный момент является, пожалуй, лучшим немецким нападающим и который ещё имеет теоретический шанс приехать на домашний ЧМ.

Среди остальных форвардов — сплошь неизвестные российскому болельщику имена. Впрочем, по меркам внутреннего чемпионата те же Кинк, Зайденберг и Мацек — очень приличные игроки, однако хватит ли этого уровня немцам на мировом первенстве?

12. Латвия

Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспарс Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Робертс Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс, Теодор Блюгерс.

Сборная Латвии традиционно вроде бы всем хороша, но от лидеров её отделяет огромная пропасть. Не стал исключением и этот год. Базовым клубом сборной без сюрпризов осталось рижское «Динамо», делегировавшее на ЧМ сразу шесть нападающих. Из этих игроков на слуху лишь имена Дарзиньша и Индрашиса, в то время как остальные на роль лидеров не потянут.

Главная латышская звезда на этом турнире Земгус Гиргенсонс. Он провёл очередной невнятный сезон за «Баффало», однако в стане сборной на него продолжают надеяться как едва ли не на единственного спасителя. Из нападающих можно выделить Каспарса Даугавиньша, 32 очка которого в «регулярке» КХЛ выглядят вполне солидно на фоне цифр его партнёров.

11. Беларусь

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К), Андрей Костицын, Артём Демков, Егор Шарангович, Александр Когалев, Михаил Стефанович, Шарль Лингле, Сергей Костицын.

Белорусы по традиции забрали на ЧМ лучшие силы минского «Динамо», пригласив оттуда сразу семерых нападающих, из которых даже с большой натяжкой нельзя выделить никого, кто мог бы повести за собой сборную. Куда более интересно смотрятся братья Костицыны, которые отнюдь не молодеют из года в год, или же Шарль Лингле, очевидно уехавший доигрывать в Германию. Ребята из внутренней Экстралиги, к сожалению, пока либо слишком молоды, либо просто не потянут уровень ЧМ. Нападение сборной Беларуси не вызывает восхищения.

10. Швейцария

Нападающие: Коди Элмонд, Андрес Амбюль, Симон Боденман, Дамьен Бруннер, Фабрис Херцог, Денис Мальгин, Венсан Праплан, Таннер Ричард, Пиус Зутер, Гаэтан Хас, Денис Холленштайн, Рето Шеппи.

Швейцарцы везут на ЧМ один из слабейших составов за последние годы. И без того немногочисленные игроки сборной из НХЛ на турнир не приедут, а единственным представителем сильнейшей лиги мира станет Денис Мальгин. Форвард «Флориды» имеет в этом сезоне очень скромные показатели и назвать его безоговорочным лидером сборной язык не поворачивается. Интересно будет посмотреть на Таннера Ричарда, который уже стал привлекаться к играм за «Тампу».

Остальные нападающие сборной в большинстве своём представляют национальный чемпионат и почти все игроки очень хорошо знают друг друга. Так что, возможно, сила швейцарцев в сплочённости, ибо ни одного громкого имени у них в составе нет.

9. Дания

Нападающие: Питер Регин, Николай Майер, Мортен Поульсен, Мортен Грин, Мортен Мадсен, Штеффен Нильсен, Джулиан Якобсен, Патрик Рассел, Николай Элерс, Никлас Хардт, Мадс Кристенсен, Фредерик Сторм.

Датчане везут на мировой форум вполне серьёзную команду. Взять хотя бы нападение, где будет зажигать Николай Элерс, проведший феерический сезон в «Виннипеге», и Питер Регин, являющийся старожилом сборной. В составе у датчан есть как нестареющий Мортен Грин, так и более молодые и скоростные хоккеисты типа Майера и Рассела, последний из которых будет лезть из кожи вон, чтобы наконец пробиться в состав «Эдмонтона». В целом в атаке у Дании будет на кого посмотреть, и эта команда не выглядит такой уж слабой, как может показаться на первый взгляд.

8. Норвегия

Нападающие: Андерс Бастиансен, Кристиан Форсберг, Андреас Мартинсен, Кен Андре Олимб, Матиас Олимб, Никлас Роест, Матс Россели Олсен, Мартин Римарк, Патрик Торесен, Матиас Треттенс, Сондре Ольден, Томас Валькве Ольсен, Александр Рейхенберг.

Вся норвежская атака всегда была связана с именами Матса Цуккарелло и Патрика Торесена, однако атакующий потенциал скандинавов куда шире. Отлично проявил себя на прошлом первенстве Кен Андре Олимб, его старший брат Матис является лидером сборной по количеству голевых передач, Андерс Бастиаенсен забивает на международном уровне почти столько же, сколько и Торесен, а Андреас Мартинсен уже второй сезон стабильно играет в НХЛ.

Атакующая линия норвежцев смотрится вполне неплохо для записного середняка, и мы вправе ожидать от скандинавов яркой атакующей игры. Пусть даже и без Цуккарелло, который ещё имеет шанс присоединиться к сборной по ходу турнира.

7. Франция

Нападающие: Пьер-Эдуард Бельмар, Стефан Да Коста, Тедди Да Коста, Дамьен Флёри, Антуан Руссель, Валентин Клеро, Флоран Дуай, Лоик Ламперье, Лоран Менье, Джорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Дамьен Ро, Саша Трей, Морин Буве.

Одни из хозяев чемпионата собрали очень приличный состав и судя по всему настроены весьма решительно. Удалось заполучить в расположение сборной игроков из НХЛ, таких как Бельмар, которого многие запомнили по кубку Мира, и Руссель, набравший в этом сезоне за «Даллас» стабильные для себя 27 очков.

Не обошли стороной и игроков из Европы, среди которых хорошо знакомые нам Флёри и Да Коста, а также заручились поддержкой Лорана Менье — лидера сборной по количеству игр. Атака французов выглядит очень прилично, а вкупе с родными трибунами способна выдать сенсационный результат.

6. Чехия

Нападающие: Якуб Ворачек, Томаш Плеканец, Давид Пастрняк, Ян Коварж, Томаш Зогорна, Лукаш Радил, Роман Горак, Роман Червенка, Михал Бирнер, Михал Ржепик, Петр Врана, Робин Ханзл, Якуб Лев, Доминик Кубалик, Томаш Гика.

Сборная Чехии как обычно звёзд с неба не хватает и мощный состав на чемпионат мира не везёт, однако даже так у чехов собирается очень приличная линия атаки. Игроки НХЛ Ворачек и Плеканец уже давно доказали, что они являются игроками мирового уровня, в то время как Пастрняк только начинает становиться добротным игроком. Традиционно большой десант чехи вызывают из КХЛ: чего стоит только один Ян Коварж, ставший одним из лучших игроков сезона, и боевой Зогорна, настрелявший 34 очка за «Амур».

Нападение у чехов не самое звёздное, однако лидеры получат необходимую поддержку от 3−4 звена. Атака у чехов в целом укомплектована, хоть на первый взгляд и не выглядит очень грозной.

5. Финляндия

Нападающие: Юхаматти Аалтонен, Миро Аалтонен, Себастьян Ахо, Валттери Фильппула, Маркус Хянникяйнен, Йоонас Кемппайнен, Яни Лаюнен, Оскар Осала, Антти Пильстрём, Ессе Пульюярви, Мика Пюёряля, Микко Рантанен, Томи Саллинен, Вели-Мати Савиняйнен.

К линии нападения финном куда меньше претензий, чем, скажем, к голкиперам и защитникам. Нападающие сборной Суоми представляют собой вполне органичный сплав опыта и молодости, работоспособности и скорости. Одного мастерства Фильппулы финнам не хватит, но ему на подмогу наверняка придут молодые Ахо и Пульюярви. Есть очень приличные нападающие в лице Рантанена, который стал в этом сезоне лучшим снайпером в «Колорадо», где играют нападающие очень высокого уровня; есть Хянникяйнен, только-только привлекающийся к регулярной игре в «Коламбусе».

Большинство остальных — всё знакомые российскому болельщику лица. О потенциале Миро Аалтонена, Кемппайнена, Осалы, Пильстрёма и Саллинена мы можем судить, исходя из прошедшего сезона КХЛ, и уровень у этих ребят очень и очень неплохой. К тому же финны разумно пригласили к себе Лаюнена и Савиняйнена — лидеров нападения «Таппары», диктующей моду в финском хоккее на протяжении последних лет. Так что даже без Лайне, Баркова, Койву, Гранлунда и других звёзд в сборной Финляндии будет на кого посмотреть в атакующей линии.

4. США

Нападающие: Андерс Бьорк, Ник Бьюгстад, Джей Ти Комфер, Эндрю Копп, Кристиан Дворак, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Брок Нельсон, Джордан Гринуэй, Джек Айкел, Джонни Годро, Клейтон Келлер, Ник Шмальц.

Американцы в этом году немного изменили себе: такого большого количества игроков-студентов у них нет, да и пригласили «звёздно-полосатые» только лучших. Гигант Джордан Гринвей был заметен как на юниорском, так и на молодёжном уровне, а Андерс Бьорк в этом сезоне набирает почти по полтора очка за игру.

Помогать молодёжи у американцев будут в кои-то веки мастеровитые ребята. Приехали в сборную ещё недавно такие же восходящие звёзды, как Айкел, Ларкин и Годро, мастерство которых без труда перекроет всё нападение многих сборных. Сборная США как обычно предстаёт одной из самых загадочных и вместе с тем самой перспективной командой турнира. Здесь есть уже состоявшиеся игроки, просто молодые хоккеисты, которым есть, что доказывать в своих клубах НХЛ, а также ребята, которые только-только вступают на профессиональный хоккей путь. В любом случае наблюдать за американцами будет интересно.

3. Швеция

Нападающие: Маркус Крюгер, Деннис Эверберг, Джоэль Лундквист, Джоэль Эрикссон Эк, Элиас Линдхольм, Вильям Нюландер, Карл Сёдерберг, Юаким Нордстрём, Карл Клинберг, Виктор Раск, Линус Умарк, Марио Кемпе, Вильям Карлссон, Габриэль Ландеског.

Дружина Грёнборга в этом году сильна как никогда. Шутка ли — иметь в составе 17 игроков из НХЛ, из которых девять игроков являются нападающими очень высокого уровня. У «Тре крунур» собрались исполнители на любой вкус: нужна скорость и заряженность — есть Эрикссон Эк, Нюландер и Линдхольм; нужен высококлассный игрок, чтобы решить судьбу эпизода — есть Ландеског и Умарк; нужно сыграть на удержание — есть Маркус Крюгер.

Разнообразие шведских нападающих поражает воображение, и создаётся впечатление, что шведы набирали команду не на ЧМ, а на куда более крупный турнир. И такой состав набрался даже с учётом отказов от братьев Седин, Зеттерберга и Луи Эрикссона. Однозначно лучшая линия нападения на этом турнире.

2. Россия

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Выбор Олега Знарка вполне предсказуем — в составе остались сильнейшие из вызывавшихся и особых сюрпризов в нашей атаке практически нет. Знарок пригласил лучших освободившихся игроков из НХЛ, и Панарину и Кучерову будет отводиться значительная роль, в то время как наличие Наместникова и Любимова многие ставили под вопрос. Мы везём на турнир сильнейшую русскую тройку на данный момент Шипачёв — Дадонов — Гусев, на которых наверняка будет сделана главная ставка.

Важно, что не просто пригласили Мозякина, но и доверили ему капитанскую нашивку. Взяли Капризова для скорости и драйва, взяли Телегина и Ничушкина для мощности, взяли Ткачёва для «точки». По сути для любой функции на площадке у нас найдётся игрок, а общий уровень хоккеистов даже превышает уровень такого турнира. Нападение у нас мастеровитое, разностороннее и слаженное, а потому все мы ждём от него только самых высоких результатов.

1. Канада

Нападающие: Шон Кутюрье, Мэтт Дюшейн, Клод Жиру, Алекс Киллорн, Трэвис Конечны, Райан О’Райлли, Нэтан Маккиннон, Брэйден Поинт, Марк Шайфли, Уэйн Симмондс, Джефф Скиннер.

Сборная Канады почувствовала вкус побед на чемпионатах мира и теперь старается привозить на мировые первенства максимально боевой состав. Исполнителей тут хватает, однако все они сейчас находятся явно не на своём пике. Взять хотя бы Дюшейна и Маккиннона, которые очень серьёзно сдали на фоне мёртвого «Колорадо», взять всех парней из «Филадельфии», среди которых высочайшим индивидуальным мастерством может похвастать лишь Жиру, взять средненьких игроков «Тампы» и получим отнюдь не убийственную атакующую линию.