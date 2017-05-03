Витолиньш: На первую игру ЧМ заявим 19 полевых игроков, три места свободно

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29635065/
3 мая 2017, 20:30 | Чемпионат.com

Витолиньш: На первую игру ЧМ заявим 19 полевых игроков, три места свободно

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал об отсутствии на первой тренировке сборной в Кёльне Алексея Береглазова, Андрея Светлакова и Кирилла Капризова.

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© РИА "Новости"

«Хорошо, что успели сегодня провести тренировку. В первые дни всегда так всё хаотично: нужно разместиться по раздевалке, получить экипировку. Здесь не как год назад в Москве, где было просторно, тут напротив, всё узко. Завтра уже войдём в предыгровой, подготовительный ритм. По правилам ИИХФ мы не можем выпускать больше 25 человек на лёд, а мы с составом ещё не определились на 100%. Пойдём в первую игру с 12 нападающими и 7 защитниками, три места вакантно. Заявим 21 игрока, из них двух вратарей.

Те, кто не катался не попадут? Это пойдёт, никогда не знаешь, что может случиться. Можем поменять аккредитацию любому игроку в любой момент. По первым двум тройкам есть понимание, кто с кем сыграет. Все ребята злые, голодные, хотят показать себя. Лёд здесь своеобразный, колется, есть разница, надо привыкать, все в одних условиях», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Чемпионат мира стартует 5 мая, в первый день команда Олега Знарка сыграет со шведами.
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