Франц Райндл: На матчах сборной России в Кельне будет работать российский диктор

— У нас есть предпосылки для высокой посещаемости, потому что и в Кельне будут играть сразу две домашние команды — Германия и Россия и в Париже — Франция и Канада. Получается, у нас четыре домашние команды на две очень большие арены, — цитирует «Р-Спорт» Райндла. — На первые два дня все билеты в Кельне уже проданы, будет аншлаг. На следующий, как я понимаю, еще можно купить билеты. Мы готовим сюрприз для российских болельщиков: из Москвы должен приехать диктор. Он будет работать на всех играх россиян, чтобы ваши болельщики еще больше чувствовали себя на арене в Кельне как дома.

В сумме на всех матчах чемпионата арены могут вместить 886 тысяч зрителей. Трезво отдаем себе отчет, насколько сложно будет достичь 100-процентной заполняемости, — отметил собеседник агентства. — Мы ставим себе цель достичь отметки 600 тысяч. Конечно, никто не откажется побить рекорд. Но если на матчи придет 600 тысяч зрителей, мы будем довольны. У нас хорошие объемы продаж, все идет к тому, что задача будет решена.