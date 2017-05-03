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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
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5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
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5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
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6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
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7.05 не начался Словения
Канада
тв
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7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
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7.05 не начался США
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7.05 не начался Норвегия
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7.05 не начался Латвия
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10.05 не начался Словакия
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11.05 не начался Россия
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Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29632675/
3 мая 2017, 17:01 | Советский спорт

Александр Барабанов: У Знарка научился шайбы на себя ловить!

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» форвард сборной России Александр Барабанов рассказал о своих планах на ЧМ-2017.

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Молодой форвард вызов в сборную честно зарабатывал потом весь сезон. Барабанов до финальной сирены в решающем матче Кубка Гагарина сражался в СКА под руководством Олега Знарка. Затем отправился в олимпийскую команду, где очень результативно сыграл в одной тройке с Кириллом Капризовым и Михаилом Воробьевым. И только после этого получил вызов и в нашу главную национальную команду.

В общем, пришлось немного поволноваться за него.

— А вот мне некогда было волноваться, — улыбнулся Александр. — После финала прошел мини-сборы в олимпийской команде. Потом турнир, вызов в главную сборную, тренировка. И вот стою перед вами.

— Не обиделись, что Знарок вас сразу в сборную на Евротур не позвал? Уж вас-то он хорошо знает!
— Нет, конечно! Тренеру виднее, что и как делать. Я лично всем доволен.

— Тем более, что у вашего звена в олимпийской сборной матч с норвежцами вышел феерическим — четыре шайбы за первую половину матча.
— Тут дело не в норвежцах. Просто как-то сразу в звене возникло отличное взаимопонимание. Чувствовали друг друга. Все буквально получалось. Поэтому и голы пошли. Во втором матче — тоже самое. Хотя там мы играли уже в двух звеньях, потому что некоторые ребята травмировались.

— Создалось впечатление, что вы специально столько наколотили — чтоб наставники сборной про вас не забыли.
— Тренеры не только на голы смотрят. На льду есть и другие задачи. Мы и кроме голов много полезного для команды делали. Так что это тоже свою роль сыграло.

— Тогда давайте конкретизируем — биться за сборную в меньшинстве готовы? Потому что как раз тут у нашей команды наметился некоторый дефицит.
— Конечно! Мне как раз в этом сезоне Знарок в СКА часто доверял игру в меньшинстве. И я ее прилично подтянул. Потому что раньше как раз в этом аспекте отставал. А сейчас уже знаю, как шайбу на себя ловить. Готов и за сборную в неравных составах плстаться.

— Вам по ходу сезона не раз приходилась в СКА менять партнеров. Скорее всего, и в сборной придется в разных звеньях поиграть. Вас не напрягает такая постоянная смена «прописки»?
— Да я к этому уже давно привык. Вот честное слово — все равно, с кем играть. Тем более в сборной, где все ребята — самого высокого уровня.

— Ну так надо же притереться к партнерам!
— Тренеры сразу увидят. Если «химия» есть в звене — оставят. Нет — поменяют. В СКА я играл и в четвертом звене, и в третьем, и в первом. Главное отличие, что в четвертом тебе меньше времени на льду дают. Ну и, конечно, когда с Дацюком и Ковальчуком в одной тройке вышел, тоже волновался поначалу. Но они такие хорошие! Подсказывают постоянно… Поэтому и там проблем особых не было.

— У вас есть личный план на чемпионат мира?
— Первый этап готов озвучить — хочу попасть в заявку. Дальше не заглядывал пока, о конкретных соперниках не думал. Главная задача — закрепиться в основе.

— А если вдруг придется в запасе посидеть?
— Не проблема.

— Как самочувствие после финала. Павду говорят, что после победы в нем с эмоциями все плохо?
— Ну мы же четыре денька отдохнули. Потом потренировались. Силы точно есть! Да и эмоции, кстати, тоже. Может, сразу после финала и было какое-то опустошение… Но сейчас аппетит вернулся. Хочется опять и играть, и побеждать.

Напомним, что сборная России начнет свое выступление на ЧМ-2017 5 мая, поединком против шведов.
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