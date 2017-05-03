Александр Барабанов: У Знарка научился шайбы на себя ловить!
В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» форвард сборной России Александр Барабанов рассказал о своих планах на ЧМ-2017.
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Молодой форвард вызов в сборную честно зарабатывал потом весь сезон. Барабанов до финальной сирены в решающем матче Кубка Гагарина сражался в СКА под руководством Олега Знарка. Затем отправился в олимпийскую команду, где очень результативно сыграл в одной тройке с Кириллом Капризовым и Михаилом Воробьевым. И только после этого получил вызов и в нашу главную национальную команду.
В общем, пришлось немного поволноваться за него.
— А вот мне некогда было волноваться, — улыбнулся Александр. — После финала прошел
— Не обиделись, что Знарок вас сразу в сборную на Евротур не позвал? Уж
— Нет, конечно! Тренеру виднее, что и как делать. Я лично всем доволен.
— Тем более, что у вашего звена в олимпийской сборной матч с норвежцами вышел феерическим — четыре шайбы за первую половину матча.
— Тут дело не в норвежцах. Просто
— Создалось впечатление, что вы специально столько наколотили — чтоб наставники сборной про вас не забыли.
— Тренеры не только на голы смотрят. На льду есть и другие задачи. Мы и кроме голов много полезного для команды делали. Так что это тоже свою роль сыграло.
— Тогда давайте конкретизируем — биться за сборную в меньшинстве готовы? Потому что как раз тут у нашей команды наметился некоторый дефицит.
— Конечно! Мне как раз в этом сезоне Знарок в СКА часто доверял игру в меньшинстве. И я ее прилично подтянул. Потому что раньше как раз в этом аспекте отставал. А сейчас уже знаю, как шайбу на себя ловить. Готов и за сборную в неравных составах плстаться.
— Вам по ходу сезона не раз приходилась в СКА менять партнеров. Скорее всего, и в сборной придется в разных звеньях поиграть. Вас не напрягает такая постоянная смена «прописки»?
— Да я к этому уже давно привык. Вот честное слово — все равно, с кем играть. Тем более в сборной, где все ребята — самого высокого уровня.
— Ну так надо же притереться к партнерам!
— Тренеры сразу увидят. Если «химия» есть в звене — оставят. Нет — поменяют. В СКА я играл и в четвертом звене, и в третьем, и в первом. Главное отличие, что в четвертом тебе меньше времени на льду дают. Ну и, конечно, когда с Дацюком и Ковальчуком в одной тройке вышел, тоже волновался поначалу. Но они такие хорошие! Подсказывают постоянно… Поэтому и там проблем особых не было.
— У вас есть личный план на чемпионат мира?
— Первый этап готов озвучить — хочу попасть в заявку. Дальше не заглядывал пока, о конкретных соперниках не думал. Главная задача — закрепиться в основе.
— А если вдруг придется в запасе посидеть?
— Не проблема.
— Как самочувствие после финала. Павду говорят, что после победы в нем с эмоциями все плохо?
— Ну мы же четыре денька отдохнули. Потом потренировались. Силы точно есть! Да и эмоции, кстати, тоже. Может, сразу после финала и было
Напомним, что сборная России начнет свое выступление на ЧМ-2017 5 мая, поединком против шведов.
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