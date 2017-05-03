Защитные линии ЧМ-2017. Россия ставит на КХЛ, шведы — на НХЛ
Звёздный десант шведов из НХЛ, 7−8 российских защитников из КХЛ и олимпийский чемпион для Канады — в рейтинге защитных линий ЧМ-2017.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
16. Италия
Томас Ларкин — Лука Занатта — Майкл Анджело Занатта — Армин Хелфер — Даниэль Глира — Рубен Рампаццо — Армин Хофер — Стефано Маркетти — Энрико Миглиоранци — Александр Эггер — Алекс Тривеллато.
Сборная Италии представляет собой некую загадку для широких хоккейных масс. В прошлом сезоне она выступала в дивизионе В мировых первенств. Защитная линия команды выступает в европейских чемпионатах. Из известных российским болельщикам хоккеистов стоит отметить Томаса Ларкина, который выступал за «Медвешчак». Линия защиты итальянцев достаточно молодая и лёгкая. Выделяются на фоне остальных опытные Александр Эггер и Армин Хофер.
15. Франция
Флориан Шакиашвили — Тедди Трабише — Жонатан Жаниль — Николя Беш — Антонин Манавьян — Дамьен Ро — Кевин Экфёй — Оливье
Французам год назад удалось не вылететь из элитного дивизиона чемпионатов мира. Из той линии обороны осталось лишь три человека. Весь вопрос в том, выиграла команда от этого или проиграла. Шестеро игроков представляют французский чемпионат. Экфёй играет в Швейцарии, а Манавьян — в венгерской лиге. Защита Франции заметно слабее нападения, в котором представлены и КХЛ, и НХЛ. На уровне чемпионатов мира состав вполне опытный, но успехов Франция в последние годы не достигала.
14. Словения
Блаж Грегорц — Сабахудин Ковачевич — Алеш Краньц — Матиц Подлипник — Клемен Претнар — Юрий Репе — Митя Робар — Андрей Тавжель — Лука Видмар.
Словения — типичная «команда-лифт» международных первенств. Состав команды не блещет: здесь есть в том числе один игрок из второй чешской лиги. Однако словенцам удалось пробиться на Олимпиаду-2018, оставив позади Беларусь. Это означает в том числе сыгранность связок в команде. Оборона словенцев достаточно возрастная. Самым опытным является 35-летний Алеш Краньц.
13. Норвегия
Йоханнес Йоханнесен — Маттиас Нёрстебё — Юнас Холёс — Эрленд Лесунд — Александер Бонсаксен — Деннис Свеум — Даниэль Сёрвик — Хенрик Одегаард.
Сборная Норвегии могла на предыдущем чемпионате мира выступить лучше, но в результате не пробилась в
12. Словакия
Михал Чайковски — Мартин Гернат — Адам Яношик — Юрай Микуш — Михал Серсен.
Окончательного состава сборной Словакии ещё нет. Пока известно о двух игроках, знакомых нам по КХЛ — это Михал Чайковски, выступавший за «Автомобилист», и Михал Серсен из «Слована». В последние годы хоккей в Словакии находится в упадке на уровне сборных. По сравнению с прошлым годом, когда словаки не сумели пробиться в
11. Дания
Филипп Бруггиссер — Йеспер Йенсен — Николас Йенсен — Эмиль Кристенсен — Матиас Лассен — Маркус Лауридсен — Оливер Лауридсен — Николай Вайхел.
Из известных российскому болельщику игроков датчан стоит отметить Йеспера Йенсена — одного из самых опытных на международном уровне хоккеистов сборной Дании. На чемпионате мира в Москве датчане собрали один из самых сильных составов в своей истории и сумели пробиться в игры на вылет. В том числе благодаря грамотной игре в обороне со своими конкурентами. Линия защиты Дании за год почти не изменилась. Из сильных сторон стоит отметить умение оборонительной линии играть с соперниками своего уровня. Но практика показывает, что при сильном натиске защита датчан способна рассыпаться. Также стоит отметить
10. Латвия
Янис Якс — Кристоферс Биндулис — Артурс Кулда — Кристапс Сотниекс — Гунтис Галвиньш — Оскарс Цибульскис — Юнис Янис Балинскис — Ральфс Фрейбергс.
Оборона — не самая сильная сторона сборной Латвии. У команды набралось достаточное количество отказов в приезде на чемпионат мира, хотя больше от них пострадала линия атаки. Один из главных минусов латвийской обороны — её неопытность. Сразу два игрока здесь не имеют серьёзного международного опыта в силу возраста — это Бандулис и Балинскис. Пять игроков представляют КХЛ, из них лишь Артурс Кулда не из рижского «Динамо». Именно он способен стать ведущим игроком обороны на данном чемпионате мира.
9. Беларусь
Роман Граборенко — Илья Шинкевич — Кристиан Хенкель — Евгений Лисовец — Дмитрий Коробов — Владимир Денисов — Павел Воробей — Олег Евенко.
Основу сборной Беларуси составляют игроки из минского «Динамо», и именно исходя из их выступления в нынешнем чемпионате КХЛ стоит судить о силе каждой из линий команды. В защитных построениях «зубров» выделяются Граборенко, Шинкевич, Хенкель, Лисовец и Коробов. Из них только Коробов и Хенкель в регулярном чемпионате имели отрицательный показатель полезности. Линия обороны белорусов выглядит достаточно сбалансированно: в атаке способен помочь молодой Евгений Лисовец, есть и
8. Германия
Денис Ройль — Джастин Крюгер — Кристиан Эрхофф — Конрад Абельштаузер — Деннис Зайденберг — Франк Хёрдлер — Шинан Акдаг — Мориц Мюллер.
Немцы всё ещё не определились на 100% с составом на чемпионат мира. Вообще, каждый год Германия является на чемпионате мира командой-загадкой: сумеют ли немцы выстрелить? Подготовительные матчи к домашнему чемпионату мира немцы провели вполне неплохо. Безусловно, мощное усиление для команды — опытнейший Деннис Зайденберг, обладатель Кубка Стэнли. НХЛ представлена Кристианом Эрхоффом, который отличается хорошими атакующими навыками. Линия обороны Германии выглядит неоднородной.
7. Швейцария
Рафаэль Диас — Филипп Фуррер — Джоэль Генацци — Дин Кукан — Роман Леффель — Кристиан Марти — Доминик Шлумпф — Рамон Унтерзандер.
Сборная Швейцарии ещё совсем недавно играла с олимпийской сборной России в Еврочеллендже. Команда Патрика Фишера провалила чемпионат мира год назад. Одной из причин стала неуверенная игра в обороне. В 2017 году сборная будет выглядеть совершенно
6. Чехия
Радко Гудас — Михал Кемпны — Ян Коларж — Якуб Ержабек — Томаш Кундратек — Радим Шимек — Якуб Крейчик — Либор Шулак — Ян Рутта.
Традиционно считается, что линия обороны является самой сильной в сборной Чехии, которая любит действовать вторым номером. О защитную линию чехов не раз разбивалось нападение в том числе сборной России. На грядущем турнире её будут цементировать трое хоккеистов КХЛ: Коларж, Ержабек и Кундратек. Рутта и Крейчик представляют чешскую лигу. При этом лишь двое хоккеистов играли осенью на Кубке мира — это Кемпны и Кундратек. В Чешских хоккейных играх линия обороны выглядела неуверенно. Для успешного выступления на чемпионате защитникам необходимо добавлять.
5. Финляндия
Юусо Хиетанен — Юлиус Хонка — Топи Яакола — Йоонас Ярвинен — Лассе Кукконен — Вилле Лаюнен — Микко Лехтонен — Атте Охтамаа.
Финская оборона очень опытна. За спиной Хиетанена множество мировых чемпионатов, то же можно сказать о Яаколе, Кукконене и других хоккеистах. Самый молодой здесь — Юлиус Хонка, которому предстоит его первый мировой чемпионат в карьере. Однако по сравнению с прошлым годом, когда финская оборонительная линия была безупречна до самого финала, состав стал намного слабее. Стоит учитывать, что нагрузка на защиту в этом году будет больше: потенциал нападения Финляндии не позволяет играть первым номером с любым соперником. Из игроков обороны, которые могут подключаться к атаке, отметим Вилле Лаюнена из «Йокерита», который в этом сезоне КХЛ настрелял 10 голов.
4. США
Дэниел Брикли — Дэнни Декайзер — Коннор Мёрфи — Джейкоб Троуба — Чарли Макэвой — Тревор Ван Римсдайк — Ноа Ханифин.
Джефф Блашилл привёз любопытную команду на предстоящий чемпионат мира. Как и весь состав, линия обороны очень молода: самому опытному Декайзеру — всего 27 лет. А Чарли Макэвою и вовсе 19. При этом он успел пройти почти всю вертикаль мировых чемпионатов: от U17 до взрослого. Макэвой и Брикли представляют университетские команды, тогда как все остальные играют в НХЛ. Касаемо габаритов, защита вся как на подбор очень рослая и мощная. Её лидером, как и лидером всей команды США, способен стать Коннор Мёрфи.
3. Россия
Миронов — Проворов — Белов — Антипин — Береглазов — Зуб — Гавриков — Киселевич — Науменков.
Защитная линия российской сборной предстанет в не самом привычном для нас виде. Большинство игроков здесь — из КХЛ, лишь Проворов представляет НХЛ. Только Белов и Антипин играли за сборную год назад. Сезон складывался для российских игроков обороны
2. Канада
Тайсон Бэрри — Кэлвин де Хаан — Джейсон Демерс — Майкл Мэтисон — Джош Моррисси —
Все сходятся в том, что Канада везёт на ЧМ-2017 везёт не самый сильный состав. Тем не менее оборонительная линия «кленовых листьев» выглядит весьма мощно. Все игроки представляют НХЛ, и далеко не все провели столь же неудачный сезон, как их команды. В частности, де Хаан, Моррисси и Власич (олимпийский чемпион Сочи-2014) весьма успешно выступали за свои команды НХЛ, а Бэрри,
1. Швеция
Карл Клингберг — Филип Хольм — Антон Строльман — Калле Росен — Оливер
Шведы везут на чемпионат мира очень сильный состав. Здесь уже не игроки из НХЛ разбавляют европейцев, а к заокеанскому костяку добавлено несколько игроков из европейских лиг. Шесть из восьми защитников представляют НХЛ, среди них выделяется Виктор Хедман — игрок обороны, охотно подключающийся в атаку, прекрасный распасовщик с точным броском. Шведскую хоккейную лигу, а точнее «Векше», представляют Филип Хольм и Калле Росен. Оба провели сильный сезон в национальном первенстве и получили заслуженный вызов в сборную.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter