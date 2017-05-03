16. Италия

Томас Ларкин — Лука Занатта — Майкл Анджело Занатта — Армин Хелфер — Даниэль Глира — Рубен Рампаццо — Армин Хофер — Стефано Маркетти — Энрико Миглиоранци — Александр Эггер — Алекс Тривеллато.

Сборная Италии представляет собой некую загадку для широких хоккейных масс. В прошлом сезоне она выступала в дивизионе В мировых первенств. Защитная линия команды выступает в европейских чемпионатах. Из известных российским болельщикам хоккеистов стоит отметить Томаса Ларкина, который выступал за «Медвешчак». Линия защиты итальянцев достаточно молодая и лёгкая. Выделяются на фоне остальных опытные Александр Эггер и Армин Хофер.

15. Франция

Флориан Шакиашвили — Тедди Трабише — Жонатан Жаниль — Николя Беш — Антонин Манавьян — Дамьен Ро — Кевин Экфёй — Оливье Дам-Малька.

Французам год назад удалось не вылететь из элитного дивизиона чемпионатов мира. Из той линии обороны осталось лишь три человека. Весь вопрос в том, выиграла команда от этого или проиграла. Шестеро игроков представляют французский чемпионат. Экфёй играет в Швейцарии, а Манавьян — в венгерской лиге. Защита Франции заметно слабее нападения, в котором представлены и КХЛ, и НХЛ. На уровне чемпионатов мира состав вполне опытный, но успехов Франция в последние годы не достигала.

14. Словения

Блаж Грегорц — Сабахудин Ковачевич — Алеш Краньц — Матиц Подлипник — Клемен Претнар — Юрий Репе — Митя Робар — Андрей Тавжель — Лука Видмар.

Словения — типичная «команда-лифт» международных первенств. Состав команды не блещет: здесь есть в том числе один игрок из второй чешской лиги. Однако словенцам удалось пробиться на Олимпиаду-2018, оставив позади Беларусь. Это означает в том числе сыгранность связок в команде. Оборона словенцев достаточно возрастная. Самым опытным является 35-летний Алеш Краньц.

13. Норвегия

Йоханнес Йоханнесен — Маттиас Нёрстебё — Юнас Холёс — Эрленд Лесунд — Александер Бонсаксен — Деннис Свеум — Даниэль Сёрвик — Хенрик Одегаард.

Сборная Норвегии могла на предыдущем чемпионате мира выступить лучше, но в результате не пробилась в плей-офф. Защита норвежцев с 2016 года сохранилась лишь наполовину. В России поиграл Юнас Холёс, который выступал за ярославский «Локомотив». Правда, до лидеров команды ему было далеко. Но именно Холёс является самым опытным в международном плане игроком Норвегии. Сегодняшняя защита Норвегии целиком из Европы, но КХЛ здесь не представлена.

12. Словакия

Михал Чайковски — Мартин Гернат — Адам Яношик — Юрай Микуш — Михал Серсен.

Окончательного состава сборной Словакии ещё нет. Пока известно о двух игроках, знакомых нам по КХЛ — это Михал Чайковски, выступавший за «Автомобилист», и Михал Серсен из «Слована». В последние годы хоккей в Словакии находится в упадке на уровне сборных. По сравнению с прошлым годом, когда словаки не сумели пробиться в плей-офф, защитная линия не стала сильнее. Среди её лидеров — Михал Серсен, который является одним из самых опытных в команде. Есть некоторый перекос в сторону атакующих защитников, что может повредить в своей зоне.

11. Дания

Филипп Бруггиссер — Йеспер Йенсен — Николас Йенсен — Эмиль Кристенсен — Матиас Лассен — Маркус Лауридсен — Оливер Лауридсен — Николай Вайхел.

Из известных российскому болельщику игроков датчан стоит отметить Йеспера Йенсена — одного из самых опытных на международном уровне хоккеистов сборной Дании. На чемпионате мира в Москве датчане собрали один из самых сильных составов в своей истории и сумели пробиться в игры на вылет. В том числе благодаря грамотной игре в обороне со своими конкурентами. Линия защиты Дании за год почти не изменилась. Из сильных сторон стоит отметить умение оборонительной линии играть с соперниками своего уровня. Но практика показывает, что при сильном натиске защита датчан способна рассыпаться. Также стоит отметить по-хоккейному небольшие габариты её представителей.

10. Латвия

Янис Якс — Кристоферс Биндулис — Артурс Кулда — Кристапс Сотниекс — Гунтис Галвиньш — Оскарс Цибульскис — Юнис Янис Балинскис — Ральфс Фрейбергс.

Оборона — не самая сильная сторона сборной Латвии. У команды набралось достаточное количество отказов в приезде на чемпионат мира, хотя больше от них пострадала линия атаки. Один из главных минусов латвийской обороны — её неопытность. Сразу два игрока здесь не имеют серьёзного международного опыта в силу возраста — это Бандулис и Балинскис. Пять игроков представляют КХЛ, из них лишь Артурс Кулда не из рижского «Динамо». Именно он способен стать ведущим игроком обороны на данном чемпионате мира.

9. Беларусь

Роман Граборенко — Илья Шинкевич — Кристиан Хенкель — Евгений Лисовец — Дмитрий Коробов — Владимир Денисов — Павел Воробей — Олег Евенко.

Основу сборной Беларуси составляют игроки из минского «Динамо», и именно исходя из их выступления в нынешнем чемпионате КХЛ стоит судить о силе каждой из линий команды. В защитных построениях «зубров» выделяются Граборенко, Шинкевич, Хенкель, Лисовец и Коробов. Из них только Коробов и Хенкель в регулярном чемпионате имели отрицательный показатель полезности. Линия обороны белорусов выглядит достаточно сбалансированно: в атаке способен помочь молодой Евгений Лисовец, есть и защитники-домоседы. Что касается возраста, то самым опытным является Владимир Денисов из «Трактора» — ему 32 года. У него богатый опыт выступлений за сборную, и он способен стать лидером обороны не только на льду, но и в раздевалке.

8. Германия

Денис Ройль — Джастин Крюгер — Кристиан Эрхофф — Конрад Абельштаузер — Деннис Зайденберг — Франк Хёрдлер — Шинан Акдаг — Мориц Мюллер.

Немцы всё ещё не определились на 100% с составом на чемпионат мира. Вообще, каждый год Германия является на чемпионате мира командой-загадкой: сумеют ли немцы выстрелить? Подготовительные матчи к домашнему чемпионату мира немцы провели вполне неплохо. Безусловно, мощное усиление для команды — опытнейший Деннис Зайденберг, обладатель Кубка Стэнли. НХЛ представлена Кристианом Эрхоффом, который отличается хорошими атакующими навыками. Линия обороны Германии выглядит неоднородной.

7. Швейцария

Рафаэль Диас — Филипп Фуррер — Джоэль Генацци — Дин Кукан — Роман Леффель — Кристиан Марти — Доминик Шлумпф — Рамон Унтерзандер.

Сборная Швейцарии ещё совсем недавно играла с олимпийской сборной России в Еврочеллендже. Команда Патрика Фишера провалила чемпионат мира год назад. Одной из причин стала неуверенная игра в обороне. В 2017 году сборная будет выглядеть совершенно по-другому. И в играх с олимпийской сборной она показала свою претензию на состоятельность, дважды победив — 2:1 и 2:0. Заслуга в таком исходе принадлежала не только голкиперу команды, но и самоотверженным действиям обороны.

6. Чехия

Радко Гудас — Михал Кемпны — Ян Коларж — Якуб Ержабек — Томаш Кундратек — Радим Шимек — Якуб Крейчик — Либор Шулак — Ян Рутта.

Традиционно считается, что линия обороны является самой сильной в сборной Чехии, которая любит действовать вторым номером. О защитную линию чехов не раз разбивалось нападение в том числе сборной России. На грядущем турнире её будут цементировать трое хоккеистов КХЛ: Коларж, Ержабек и Кундратек. Рутта и Крейчик представляют чешскую лигу. При этом лишь двое хоккеистов играли осенью на Кубке мира — это Кемпны и Кундратек. В Чешских хоккейных играх линия обороны выглядела неуверенно. Для успешного выступления на чемпионате защитникам необходимо добавлять.

5. Финляндия

Юусо Хиетанен — Юлиус Хонка — Топи Яакола — Йоонас Ярвинен — Лассе Кукконен — Вилле Лаюнен — Микко Лехтонен — Атте Охтамаа.

Финская оборона очень опытна. За спиной Хиетанена множество мировых чемпионатов, то же можно сказать о Яаколе, Кукконене и других хоккеистах. Самый молодой здесь — Юлиус Хонка, которому предстоит его первый мировой чемпионат в карьере. Однако по сравнению с прошлым годом, когда финская оборонительная линия была безупречна до самого финала, состав стал намного слабее. Стоит учитывать, что нагрузка на защиту в этом году будет больше: потенциал нападения Финляндии не позволяет играть первым номером с любым соперником. Из игроков обороны, которые могут подключаться к атаке, отметим Вилле Лаюнена из «Йокерита», который в этом сезоне КХЛ настрелял 10 голов.

4. США

Дэниел Брикли — Дэнни Декайзер — Коннор Мёрфи — Джейкоб Троуба — Чарли Макэвой — Тревор Ван Римсдайк — Ноа Ханифин.

Джефф Блашилл привёз любопытную команду на предстоящий чемпионат мира. Как и весь состав, линия обороны очень молода: самому опытному Декайзеру — всего 27 лет. А Чарли Макэвою и вовсе 19. При этом он успел пройти почти всю вертикаль мировых чемпионатов: от U17 до взрослого. Макэвой и Брикли представляют университетские команды, тогда как все остальные играют в НХЛ. Касаемо габаритов, защита вся как на подбор очень рослая и мощная. Её лидером, как и лидером всей команды США, способен стать Коннор Мёрфи.

3. Россия

Миронов — Проворов — Белов — Антипин — Береглазов — Зуб — Гавриков — Киселевич — Науменков.

Защитная линия российской сборной предстанет в не самом привычном для нас виде. Большинство игроков здесь — из КХЛ, лишь Проворов представляет НХЛ. Только Белов и Антипин играли за сборную год назад. Сезон складывался для российских игроков обороны по-разному. Если Артём Зуб может занести его себе в актив, то у Андрея Миронова из-за травм он не сложился. В какой форме будет динамовец — большой вопрос.

2. Канада

Тайсон Бэрри — Кэлвин де Хаан — Джейсон Демерс — Майкл Мэтисон — Джош Моррисси — Марк-Эдуард Власич.

Все сходятся в том, что Канада везёт на ЧМ-2017 везёт не самый сильный состав. Тем не менее оборонительная линия «кленовых листьев» выглядит весьма мощно. Все игроки представляют НХЛ, и далеко не все провели столь же неудачный сезон, как их команды. В частности, де Хаан, Моррисси и Власич (олимпийский чемпион Сочи-2014) весьма успешно выступали за свои команды НХЛ, а Бэрри, где-то в ущерб оборонительным действия, набрал 38 очков за сезон. В составе Канады нет совсем молодых игроков (самому молодому Моррисси — 22), нет и ветеранов.

1. Швеция

Карл Клингберг — Филип Хольм — Антон Строльман — Калле Росен — Оливер Экман-Ларссон — Александр Эдлер — Юнас Бродин — Виктор Хедман.

Шведы везут на чемпионат мира очень сильный состав. Здесь уже не игроки из НХЛ разбавляют европейцев, а к заокеанскому костяку добавлено несколько игроков из европейских лиг. Шесть из восьми защитников представляют НХЛ, среди них выделяется Виктор Хедман — игрок обороны, охотно подключающийся в атаку, прекрасный распасовщик с точным броском. Шведскую хоккейную лигу, а точнее «Векше», представляют Филип Хольм и Калле Росен. Оба провели сильный сезон в национальном первенстве и получили заслуженный вызов в сборную.