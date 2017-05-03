Сборная России по хоккею прилетела в Кельн на чемпионат мира

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Российская команда проведет первый матч в пятницу, она встретится со сборной Швеции. В воскресенье российские хоккеисты сыграют с итальянцами, 8 мая — с немцами, 11 мая — с датчанами, 13 мая — со словаками, 15 мая — с латвийцами, 16 мая — с американцами. В четвертьфинал выйдут команды, занявшие в группе места с первого по четвертое.

Матчи группы В, в которой выступят сборные Белоруссии, Канады, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии, состоятся в Париже.

Финал чемпионата мира пройдет 21 мая в Кельне.