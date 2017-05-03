Андрей Миронов: Выходит, на Олимпиаду не поеду. Жизнь такая

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«А “ДИНАМО” БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ!»

— Получается, что на Олимпиаду вы не поедете? — спросили у Миронова. — Ведь НХЛ не отпустила своих игроков в Пхенчхан.

— Получается, что так, — согласился Андрей. — Жизнь такая.

…А теперь поставьте себя на место главного тренера сборной Олега Знарка. Ну ладно, Ярослав Дыбленко уезжает из «Спартака» в «Нью-Джерси», но он не входил в обойму национальной команды.

Однако защитник Алексей Береглазов переезжает из «Магнитки» в «Рейнджерс». Его одноклубник Виктор Антипин расторгает контракт в КХЛ и отправляется в «Баффало». Андрей Миронов совершает рывок в Денвер. Да еще Владислав Гавриков размышляет над тем, не сменить ли «Локомотив» на «Коламбус».

Четыре хоккеиста из самой проблемной линии сборной России — защиты. Четверо парней, которых наигрывали на этапах Евротура, на чемпионате мира. И вот они рванули в Северную Америку. Простите, а с кем Знарок будет побеждать на Олимпиаде? Кого в оборону-то брать в Пхенчхане?

Но это лирика. Миронов имел право сделать такой выбор — и он его сделал. Что тут еще обсуждать?

«СПАСИБО САФРОНОВУ ЗА ПОНИМАНИЕ»

— Андрей, вас никто из КХЛ не пытался отговорить от отъезда в НХЛ именно сейчас?

— Нет, никто не отговаривал. Это сугубо мое решение.

— Вы смотрели в записи матчи «Колорадо»?

— Я и ночами смотрел, когда в прямом эфире показывали.

— Там состав нормальный по именам. Но последнее место в лиге.

— Не пошел сезончик. Бывает и такое. Значит, следующий сезон будет намного лучше.

— В такой команде легче адаптироваться новичку?

— В любом случае надо выходить, биться. Доказывать свое право на место в составе. Идти наверх. Слабая или сильная команда — сказать трудно. Кто знает, что будет в следующем году? Вдруг «Колорадо» выиграет….

Тут Андрей оговорился, сказав по привычке «Кубок Гагарина».

— У меня все Гагарин на языке. В смысле, Кубок Стэнли, — улыбнулся Миронов.

— У вас же еще был год контракта с «Динамо». Как прошел разговор с гендиректором клуба Андреем Сафроновым, что он вас отпустил?

— Да, спасибо ему огромное за понимание. Очень за это благодарен. А то, о чем мы говорили — это личное. Но в итоге договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«НАША ЦЕЛЬ — ВЗЯТЬ ЗОЛОТО»

Тут к Миронову подошел один корреспондент и спросил: «А не боишься, что едешь в такую днищенскую команду как “Колорадо”, которая болтается в самом низу таблицы?».

Андрей внимательно посмотрел на журналиста. И замолчал.

— Но ведь объективно, это правда! — настаивал труженик пера.

— Вы из какого издания? — спросил Миронов.

Репортер назвался: мол, на того-то работаю.

— Не заходил на сайт вашего СМИ ни разу, — добро улыбнулся Андрей. Да, он тоже умеет шутить.

— В лагерь новичков едете?

— Конечно. Как только закончится этот сезон, то полечу в Колорадо. Я там не был ни разу — ни в Америке, ни в Денвере. Нужно город посмотреть, обустроиться. Скорее всего, приеду на все лето. Чтобы не было такого, как с корабля — на бал. То есть с самолета — сразу в лагерь новичков. Все сделать за один день — это неправильно.

— Вы знакомы с вратарем «Колорадо» Семеном Варламовым?— Нет. Знаю только Михаила Григоренко и Никиту Задорова. Много слышал о Федоре Тютине, но лично не общались. Думаю, со всеми нормально познакомлюсь.

— Есть какое-то волнение перед переездом? Сильная, неизвестная лига.

— Если нет волнения, это еще хуже. Такое чувство всегда должно быть, перед каждым матчем. Наоборот, это тебя будоражит и заводит еще больше.

— А сомнения в себе есть?

— Какой смысл тогда ехать в НХЛ? Надо выходить, биться, доказывать.

— Там ведь дворец в условиях высокогорья. Тяжелее будет там дышать? Может, придется поменять летнюю подготовку?— Высокогорье? Значит, на выезде будет легче играть. Если честно, на этот вопрос ответить непросто. У меня особо не было такого опыта. Кажется, мы в Швейцарии играли в горах. Но ко всему привыкаешь. Есть у человека такое отличное свойство. Только к хорошему привыкаешь быстро, а к плохому — медленно.

— На лыжах катаетесь? Там ведь горнолыжный курорт.

— Нет, ни разу не катался. Только в школе по кругу бегал на физкультуре. А так — ни на сноуборде, ни на лыжах не стоял. Травмоопасно. Не дай бог что….

— Есть пункт в контракте, что это запрещено?

— Нет вроде. Не знаю. Так-то никто не запрещает. Но если сам травму получишь не на ледовом поле, не в тренировочном процессе — понятное дело, с тебя спросят. И очень серьезно.

— Если говорить о чемпионате мира, на что способна эта сборная России? Вы вообще смотрели составы других команд?

— Да, конечно. Не всех, правда. А наша задача — не оценивать свои способности. Нужно выигрывать каждый матч и в итоге завоевать золото.

— Ждете встречи со сборной Канады? Хотите посмотреть себя на их уровне?

— Нет. Сыграть ради игры? У нас другие цели. Нужно выиграть чемпионат мира. А как сложится турнирный путь — никто не знает. Канада, Швеция — какая разница? Главное — победить.