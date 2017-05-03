Защитник Эрхофф будет капитаном сборной Германии на домашнем ЧМ по хоккею

Турнир пройдет в немецком Кельне и французском Париже с 5 по 21 мая. В среду на «Ланксесс Арене» проходит пресс-конференция, посвященная открытию чемпионата мира.

«Капитаном команды на турнире станет Кристиан Эрхофф, который выполнял эти обязанности в матчах, предваряющих турнир», — сказал Штурм во время пресс-конференции.

34-летний Эрхофф выступает за местный «Кельнер Хайе», имеет опыт выступления за клубы НХЛ «Сан-Хосе», «Ванкувер», «Баффало», «Питтсбург», «Лос-Анджелес» и «Чикаго». Защитник участвовал в Кубке мира, выступая за сборную Европы.