Кубалик заменил Холика в составе сборной Чехии по хоккею на ЧМ-2017
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт. Нападающий «Пльзени» Доминик Кубалик заменил Петра Холика в составе сборной Чехии по хоккею на чемпионат мира 2017 года, сообщается на официальном сайте Хоккейного союза Чехии.
Холик пропустит турнир
Чемпионат мира пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами Канады, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Франции, Белоруссии и Словении.
Генеральный менеджер клуба КХЛ «Северсталь» (Череповец) Валерий Зелепукин 26 апреля сообщил, что с воспитанником клуба «Злин» Холиком достигнута договоренность о контракте. Однако официальной информации о факте подписанного соглашения еще не было.
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