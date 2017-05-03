Кубалик заменил Холика в составе сборной Чехии по хоккею на ЧМ-2017

Холик пропустит турнир из-за травмы ребер, которую он получил во время матча этапа Евротура со сборной России в воскресенье.

Чемпионат мира пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами Канады, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Франции, Белоруссии и Словении.

Генеральный менеджер клуба КХЛ «Северсталь» (Череповец) Валерий Зелепукин 26 апреля сообщил, что с воспитанником клуба «Злин» Холиком достигнута договоренность о контракте. Однако официальной информации о факте подписанного соглашения еще не было.