За бортом. Пятерка игроков, которая могла бы усилить сборную Беларуси на ЧМ-2017

ЗАЩИТНИКИ



НИК БЭЙЛЕН



Так случилось, что второй год кряду в подобном контексте мы говорим о Нике Бэйлене. И если на минувшем планетарном форуме он не сыграл из-за проблем со здоровьем, то нынче проблема явно иного характера. Всякое судачили и об уходе Ника из минского «Динамо» в декабре, как и о его, вполне возможно, непростых отношениях с Крэйгом Вудкрофтом. Сам белорусский американец высказался тогда крайне дипломатично. Дескать, обид на «Динамо» у меня нет, Вудкрофт ни в чем не виноват, это всего лишь бизнес. Бизнес бизнесом, но этот случай явно не из разряда тех, где все пытаются найти несуществующую черную кошку в темной комнате. Есть стойкое ощущение, что кошка все же есть, и эта кошка явно не породы той-боб.



Невызов Бэйлена в сборную только усилил это ощущение. И дело не только в том, что по инсайдерской информации защитник хотел помочь команде. Дело в другом: по спортивным показателям Ник в национальную сборную проходить должен. Да, в прошлом сезоне он пережил серьезную травму, но ведь прошел уже целый год! С тех пор Ние выступил на Олимпийской квалификации, набрал 9 очков в 13 матчах КХЛовской «регуляки» («+5»). Не затерялся Бэйлен и в Швеции — 14 (4+10) очков в 20 матчах «гладкого» сезона («+7»), 2 (0+2) балла в шести поединках плей-офф («0»). Да и эффективность Ника в спецбригаде большинства переоценить трудно.



В общем, лишились мы возможности посмотреть на Бэйлена в сборной на более продолжительном, чем Олимпийская квалификация, турнире. Грустно. Но нам не впервой.



КИРИЛЛ ГОТОВЕЦ



К отсутствию Кирилла в сборной на чемпионатах мира мы когда-то привыкли. Защитник выступал в Северной Америке, его клубы порой пробивались в плей-офф, «заказывая» белорусу путь в Старый свет. Впрочем, на четырех форумах Готовец засветиться все же успел. Но пятому в этом году не бывать.



На этот раз в планы вмешался иной фактор — травма. Готовец перебрался на родину, где провел сезон в составе «Динамо». Ну как сезон: первую его половину Кирилл пропустил из-за другого повреждения. Затем вернулся и выдал лучший в команде коэффициент полезности — «+13». Для дружины, которая в КХЛовской «регулярке» пропускала действительно много, показатель отличный. Но сборной Готовец, к сожалению не помощник.



А помочь он определенно мог бы. Пусть Готовцу всего (а кто-то, возможно, скажет целых) 25, на фоне защитной линии сборной, потерявшей в последнем отсеве еще и Стасенко, он бы смотрелся действительно опытным, повидавшим виды бойцом. А лишний опыт, как известно, еще никому не вредил.



СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ



Да-да, знаю, что вы сейчас скажете. Слишком много авансов 20-летнему парню, который феерит в третьей по рангу лиге Северной Америки. Вообще, слишком много о нем новостей. Но погодите. Даже делая скидку на уровень ECHL, вы вспомните за последние годы белорусского защитника, который забрасывал бы 21 шайбу за сезон? Причем 14 из них — в большинстве. Чем не подмога для спецбригады?



Или вам нужен прецедент приглашения столь молодого игрока? Так держите. На ЧМ-2012 в сборной дебютировал 19-летний Роман Граборенко, который выступал еще даже не в ECHL, а в юниорской лиге Квебека. И статистика у него была не чета Фальковскому. Так может, и сейчас стоило попробовать?



Ведь всегда в команде пригодится парень с таким броском.



ФОРВАРДЫ



АНДРЕЙ СТЕПАНОВ



Еще одна довольно темная история. И пусть историю эту уже можно посчитать избитой — не один десяток форумных страниц ей посвящен, — но нападающий минского «Динамо» должен быть в этом списке.



«Я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них», — сказал как-то Льюис. А уже вечером того же дня стало известно, что Андрей отсеян из сборной. Так что не так?



Да, на первый взгляд логика коуча ясна. Любой из нас, кто работал бы тренером команды, хотел бы, чтобы форварды отрабатывали в обороне. И любой из нас навряд ли поставил бы Степанова в звено «чекеров» — ибо работа в своей зоне, очевидно, не самая сильная позиция в его резюме. Но, как обычно, есть одно «но». Точнее, даже 16 «но». Именно столько забросил в минувшем сезоне Степанов в «регулярке» и плей-офф КХЛ. Абсолютный личный рекорд. Возможно, это не самый впечатляющий результат для команд, в ростере которых игроки калибра Жиру или Панарина. Но в сборной Беларуси таких форвардов, к сожалению, вы не найдете. 16 шайб в прошлом сезоне забросил Андрей Костицын. 16 же, если сложить «гладкий» чемпионат Беларуси и плей-офф, на счету Стефановича. Остальные — позади. Вот и получается, что на чемпионат мира не едет, по сути, второй снайпер-белорус по итогам сезона. Странно, не правда ли?



А можно еще и вспомнить прошлый чемпионат мира, на котором Степанов разделил с Лингле первое место в списке бомбардиров. Или отметить рекордный лично для Андрея, внезапно, показатель полезности по итогам сезона КХЛ — «-2»… Многое можно еще отмечать, многому можно удивляться. Но ясно одно: если вдруг в Париже что-то пойдет не так, именно это отчисление Дэйву припомнят первым.



НИКИТА КОМАРОВ



Не спешите закрывать материал, я сейчас все объясню. Хоккей, как мы уже поняли, это не только заброшенные шайбы и ассисты. Это еще и оборона. И если намеренно упустить из виду несколько подводных камней, по статистике Комаров был в минувшем сезоне одним из лучших форвардов «Динамо» по этому показателю. Судите сами: лучший по полезности («+5»), второй по силовым приемам (80), второй по блокированным броскам (23). Пожалуй, эти показатели демонстрируют, что Никита был каким угодно, но точно не был равнодушным. Чем парень плох для четвертого звена?



К тому же на другой стороне площадки Комаров тоже небезнадежен. 6 шайб за «регулярку» — это, конечно, не ахти какой показатель. Но из попавших в сборную белорусов-«зубров» в этой колонке его превзошли только трое (!) — Палович, Ковыршин и Лисовец.



Впрочем, самую слабую сторону Комарова мы тоже знаем. Он умеет заработать совершенно не нужное удаление в совершенно неподходящее время. Думается, именно эта гирька и перевесила на весах Льюиса все возможные плюсы.

