За бортом. Пятерка игроков, которая могла бы усилить сборную Беларуси на ЧМ-2017
Три защитника и два нападающих, которых мы не увидим на чемпионате мира в Германии и Франции.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
ЗАЩИТНИКИ
НИК БЭЙЛЕН
Так случилось, что второй год кряду в подобном контексте мы говорим о Нике Бэйлене. И если на минувшем планетарном форуме он не сыграл
Невызов Бэйлена в сборную только усилил это ощущение. И дело не только в том, что по инсайдерской информации защитник хотел помочь команде. Дело в другом: по спортивным показателям Ник в национальную сборную проходить должен. Да, в прошлом сезоне он пережил серьезную травму, но ведь прошел уже целый год! С тех пор Ние выступил на Олимпийской квалификации, набрал 9 очков в 13 матчах КХЛовской «регуляки» («+5»). Не затерялся Бэйлен и в Швеции — 14 (4+10) очков в 20 матчах «гладкого» сезона («+7»), 2 (0+2) балла в шести поединках
В общем, лишились мы возможности посмотреть на Бэйлена в сборной на более продолжительном, чем Олимпийская квалификация, турнире. Грустно. Но нам не впервой.
КИРИЛЛ ГОТОВЕЦ
К отсутствию Кирилла в сборной на чемпионатах мира мы
На этот раз в планы вмешался иной фактор — травма. Готовец перебрался на родину, где провел сезон в составе «Динамо». Ну как сезон: первую его половину Кирилл пропустил
А помочь он определенно мог бы. Пусть Готовцу всего (а
СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ
Или вам нужен прецедент приглашения столь молодого игрока? Так держите. На ЧМ-2012 в сборной дебютировал 19-летний Роман Граборенко, который выступал еще даже не в ECHL, а в юниорской лиге Квебека. И статистика у него была не чета Фальковскому. Так может, и сейчас стоило попробовать?
Ведь всегда в команде пригодится парень с таким броском.
ФОРВАРДЫ
АНДРЕЙ СТЕПАНОВ
Еще одна довольно темная история. И пусть историю эту уже можно посчитать избитой — не один десяток форумных страниц ей посвящен, — но нападающий минского «Динамо» должен быть в этом списке.
«Я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них», — сказал
Да, на первый взгляд логика коуча ясна. Любой из нас, кто работал бы тренером команды, хотел бы, чтобы форварды отрабатывали в обороне. И любой из нас навряд ли поставил бы Степанова в звено «чекеров» — ибо работа в своей зоне, очевидно, не самая сильная позиция в его резюме. Но, как обычно, есть одно «но». Точнее, даже 16 «но». Именно столько забросил в минувшем сезоне Степанов в «регулярке» и
А можно еще и вспомнить прошлый чемпионат мира, на котором Степанов разделил с Лингле первое место в списке бомбардиров. Или отметить рекордный лично для Андрея, внезапно, показатель полезности по итогам сезона КХЛ — «-2»… Многое можно еще отмечать, многому можно удивляться. Но ясно одно: если вдруг в Париже
НИКИТА КОМАРОВ
Не спешите закрывать материал, я сейчас все объясню. Хоккей, как мы уже поняли, это не только заброшенные шайбы и ассисты. Это еще и оборона. И если намеренно упустить из виду несколько подводных камней, по статистике Комаров был в минувшем сезоне одним из лучших форвардов «Динамо» по этому показателю. Судите сами: лучший по полезности («+5»), второй по силовым приемам (80), второй по блокированным броскам (23). Пожалуй, эти показатели демонстрируют, что Никита был каким угодно, но точно не был равнодушным. Чем парень плох для четвертого звена?
К тому же на другой стороне площадки Комаров тоже небезнадежен. 6 шайб за «регулярку» — это, конечно, не ахти какой показатель. Но из попавших в сборную белорусов-«зубров» в этой колонке его превзошли только трое (!) — Палович, Ковыршин и Лисовец.
Впрочем, самую слабую сторону Комарова мы тоже знаем. Он умеет заработать совершенно не нужное удаление в совершенно неподходящее время. Думается, именно эта гирька и перевесила на весах Льюиса все возможные плюсы.
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