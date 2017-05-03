ЧМ-2017. Сборная Канады. Без Макдэвида, но с надеждой на новое золото
Команда Джона Купера полна амбиций защитить чемпионские титулы 2015 и 2016 годов, хотя суперзвёзд в её составе на этот раз нет.
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ЧМ-2016
Год назад на турнире, проходившем в Москве и
Состав
Вратари: Кэлвин Пикар («Колорадо»), Чад Джонсон («Калгари»), Эрик Комри («Виннипег»).
Защитники:
Нападающие: Мэтт Дюшейн («Колорадо»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэйден Шенн («Филадельфия»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Шон Кутюрье («Филадельфия»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Клод Жиру («Филадельфия»), Митч Марнер («Торонто»), Алекс Киллорн («Тампа-Бэй»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), Джефф Скиннер («Каролина»), Марк Шайфли («Виннипег»), Райан О’Райлли («Баффало»).
5 хоккеистов из этого состава выиграли золото ЧМ-2016 (Пикар, Мэтисон, Дюшейн, О’Райлли, Шайфли), 6 хоккеистов играли на Кубке мира — 2016: Дюшейн, О’Райлли и Жиру — за Канаду, Кутюрье, Макиннон и Шайфли — за сборную молодых звёзд Северной Америки.
Кто не приехал
Генеральный менеджер канадцев Рон Хекстолл сделал ставку на хорошо ему известных хоккеистов «Филадельфии», а также представителей «Колорадо» и «Тампы», которые разочарованы непопаданием в
Звезда. Марк Шайфли
Центрфорвард «Виннипега» не является привычным гостем обложек журналов и телевизионных передач, но именно он — лучший бомбардир нынешней сборной в регулярном чемпионате НХЛ. Из всех канадцев, выступающих в лиге, он занял четвёртое место (32 гола, 50 передач), уступив лишь Макдэвиду, Кросби и Маршану. 24-летний нападающий более чем на 20 баллов превзошёл предыдущий личный рекорд, по осени был промежуточным лидером гонки бомбардиров и с успехом выдержал выполнение графика «очко за игру». После переезда клуба из Атланты в Виннипег нападающий стал первым хоккеистом команды, набравшим 80 очков за сезон.
Ветеран. Клод Жиру
Седых ветеранов в составе канадцев нет: самым возрастным в команде является 30-летний защитник Власич. Что же касается 29-летнего Жиру, то у капитана «Филадельфии» есть приличная коллекция золотых медалей, в числе которых победа на МЧМ-2008, золото ЧМ-2015 в Праге и награда высшей пробы Кубка мира 2016 года в Торонто. На Олимпиаду в Сочи Жиру в состав сборной не попал, что вызвало большое удивление и у болельщиков, и у партнёров по «Флайерз». Нынешний чемпионат мира будет для Жиру третьим в карьере.
Молодой игрок. Митч Марнер
Марнер — лучший канадский новичок сезона, который разделил с партнёром по «Торонто» Вильямом Нюландером третье место в списке самых результативных новобранцев регулярного чемпионата НХЛ. Отставание от Остона Мэттьюса составило всего 8 баллов, а если учесть, что Митч сыграл на пять матчей меньше, чем будущий обладатель «Колдер Трофи», то масштаб таланта Марнера становится абсолютно очевидным. 19-летний нападающий — уже полностью сложившийся хоккеист, в активе которого новый клубный рекорд «Мэйпл Лифс» по голевым передачам среди новичков (42).
Тренер. Джон Купер
Наставник «Тампы» впервые будет работать со взрослой национальной командой в ранге главного тренера. Купер отработал в «молниях» четыре с половиной сезона и добился с клубом солидных успехов, выведя «Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли — 2016. На Кубке мира он был помощником Тодда Маклеллана в сборной молодых звёзд Северной Америки, которая стала одним из открытий турнира. Помогать Куперу будут главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол, будущий наставник «Лас-Вегаса» Джерард Галлант и хорошо знакомый российским болельщикам Дэйв Кинг.
Прогноз
Канадцы вряд ли испытают трудности на первом этапе, так как парижская группа выглядит значительно слабее группы, базирующейся в Кёльне. Для североамериканцев, которые традиционно набирают форму по ходу турнира, это будет дополнительным преимуществом. Попадание в четвёрку — это
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