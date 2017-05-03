ЧМ-2017. Сборная Канады. Без Макдэвида, но с надеждой на новое золото

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ЧМ-2016

Год назад на турнире, проходившем в Москве и Санкт-Петербурге, канадцы завоевали свой 26-й титул чемпионов мира. Команда во главе с будущим обладателем «Арт Росс Трофи» Коннором Макдэвидом не стала включать максимальные обороты на групповом этапе, отдав лидерство в питерской группе финнам, но очень уверенно выступила в плей-офф. В четвертьфинале были разгромлены шведы (6:0), затем последовал упорный полуфинал с принципиальными соперниками из сборной США (4:3), а в финале со сборной Финляндии всё решили голы Макдэвида и Дюшейна.

Состав

Вратари: Кэлвин Пикар («Колорадо»), Чад Джонсон («Калгари»), Эрик Комри («Виннипег»).

Защитники: Марк-Эдуард Власич («Сан-Хосе»), Кэлвин Де Хаан («Айлендерс»), Джейсон Демерс («Флорида»), Джошуа Морриси («Виннипег»), Майкл Мэтисон («Флорида»), Тайсон Бэрри («Колорадо»).

Нападающие: Мэтт Дюшейн («Колорадо»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Брэйден Шенн («Филадельфия»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Шон Кутюрье («Филадельфия»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Клод Жиру («Филадельфия»), Митч Марнер («Торонто»), Алекс Киллорн («Тампа-Бэй»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), Джефф Скиннер («Каролина»), Марк Шайфли («Виннипег»), Райан О’Райлли («Баффало»).

5 хоккеистов из этого состава выиграли золото ЧМ-2016 (Пикар, Мэтисон, Дюшейн, О’Райлли, Шайфли), 6 хоккеистов играли на Кубке мира — 2016: Дюшейн, О’Райлли и Жиру — за Канаду, Кутюрье, Макиннон и Шайфли — за сборную молодых звёзд Северной Америки.

Кто не приехал

Генеральный менеджер канадцев Рон Хекстолл сделал ставку на хорошо ему известных хоккеистов «Филадельфии», а также представителей «Колорадо» и «Тампы», которые разочарованы непопаданием в плей-офф и хотят продлить сезон, но звёзды первой величины на ЧМ не приехали. В первую очередь это касается капитана «Чикаго» Джонатана Тэйвза, который, в отличие от своего приятеля Патрика Кейна, не стал брать время на раздумья, а сразу сказал «нет». Решил не ехать в сборную и защитник-ветеран Ши Уэбер, заявивший, что на этом турнире должны играть более молодые хоккеисты. Двукратный чемпион мира Тэйлор Холл заявил, что хочет подлечить накопившиеся мелкие травмы. Из других канадских игроков, об отсутствии которых стоит сожалеть, упомянем защитника-бомбардира Брента Бёрнса, бостонскую парочку Маршан — Бержерон и голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Team Canada together in Geneva. ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/TFADQWDwvH">pic.twitter.com/TFADQWDwvH</a></p>— Team Canada Men (@HC_Men) <a href="https://twitter.com/HC_Men/status/858447693114261504">29 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Звезда. Марк Шайфли

Центрфорвард «Виннипега» не является привычным гостем обложек журналов и телевизионных передач, но именно он — лучший бомбардир нынешней сборной в регулярном чемпионате НХЛ. Из всех канадцев, выступающих в лиге, он занял четвёртое место (32 гола, 50 передач), уступив лишь Макдэвиду, Кросби и Маршану. 24-летний нападающий более чем на 20 баллов превзошёл предыдущий личный рекорд, по осени был промежуточным лидером гонки бомбардиров и с успехом выдержал выполнение графика «очко за игру». После переезда клуба из Атланты в Виннипег нападающий стал первым хоккеистом команды, набравшим 80 очков за сезон.

Ветеран. Клод Жиру

Седых ветеранов в составе канадцев нет: самым возрастным в команде является 30-летний защитник Власич. Что же касается 29-летнего Жиру, то у капитана «Филадельфии» есть приличная коллекция золотых медалей, в числе которых победа на МЧМ-2008, золото ЧМ-2015 в Праге и награда высшей пробы Кубка мира 2016 года в Торонто. На Олимпиаду в Сочи Жиру в состав сборной не попал, что вызвало большое удивление и у болельщиков, и у партнёров по «Флайерз». Нынешний чемпионат мира будет для Жиру третьим в карьере.

Молодой игрок. Митч Марнер

Марнер — лучший канадский новичок сезона, который разделил с партнёром по «Торонто» Вильямом Нюландером третье место в списке самых результативных новобранцев регулярного чемпионата НХЛ. Отставание от Остона Мэттьюса составило всего 8 баллов, а если учесть, что Митч сыграл на пять матчей меньше, чем будущий обладатель «Колдер Трофи», то масштаб таланта Марнера становится абсолютно очевидным. 19-летний нападающий — уже полностью сложившийся хоккеист, в активе которого новый клубный рекорд «Мэйпл Лифс» по голевым передачам среди новичков (42).

Тренер. Джон Купер

Наставник «Тампы» впервые будет работать со взрослой национальной командой в ранге главного тренера. Купер отработал в «молниях» четыре с половиной сезона и добился с клубом солидных успехов, выведя «Лайтнинг» в финал Кубка Стэнли — 2016. На Кубке мира он был помощником Тодда Маклеллана в сборной молодых звёзд Северной Америки, которая стала одним из открытий турнира. Помогать Куперу будут главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол, будущий наставник «Лас-Вегаса» Джерард Галлант и хорошо знакомый российским болельщикам Дэйв Кинг.

Прогноз