Илья Сорокин: На Василевского и Знарка обиды нет

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До старта чемпионата мира
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 не начался Финляндия
Беларусь
тв
Группа A
5.05 не начался Швеция
Россия
тв
Группа B
5.05 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
5.05 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
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8.05 не начался Германия
Россия
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8.05 не начался Финляндия
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9.05 не начался Словения
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9.05 не начался Италия
Латвия
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9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
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10.05 не начался Швейцария
Беларусь
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10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
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12.05 не начался Дания
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13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
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14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
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Норвегия
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16.05 не начался Россия
США
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16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29628012/
3 мая 2017, 12:24 | Советский спорт

Илья Сорокин: На Василевского и Знарка обиды нет

Голкипер сборной России Илья Сорокоин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о ситуации с вратарями в национальной команде.

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Илья Сорокин вполне созрел для того, чтобы быть основным голкипером не только в ЦСКА, но и в сборной России. Благо, ло Олимпиады-2018 осталось меньше года. И все идет к тому, что команду для участия в Играх нам придется формировать из игроков КХЛ.

Однако сейчас, перед началом чемпионата мира тренер вратарей нашей национальной команды Рашид Давыдов заявил, что основным голкипером в Кельн едет голкипер «Тампы» Андрей Василевский….

— Я очень хорошо подготовился к турниру, — заверил обозревателя «Советского спорта» Сорокин после последней тренировки в Новогорске. — Почти целый месяц на базе прожили! Так что тут точно беспокоиться не за что.

— Как оцените свой матч на последнем этапе Евротура — против чехов?
— Игра довольно скомканная получилась, но на высоких скоростях. Я ее поймал не сразу, но постепенно вошел в тонус, и все нормально пошло. Главное — удалось выиграть. Надеюсь, что в следующих матчах сыграю лучше.

— Но тренеры уже озвучили, что основным нашим вратарем на чемпионате мира будет Василевский. У вас есть разочарование по этому поводу? Или обида на тренеров?
— Ничего подобного! Готовимся к турниру все вместе с огромным желанием. Ну, а если вдруг понадобится — поможем Андрею.

— Просто мне кажется, что морально вы уже созрели, чтобы быть основным в сборной.
— Как тренеры скажут, так и будет. Мое дело — подготовиться. Думаю, что и все ребята в сборной рассуждают также.

— Вам же и в ЦСКА пришлось доказывать, что вы достойны роли основного голкипера…
— Да вся жизнь такая будет. В спорте всегда надо доказывать, что ты достоин большего. Так что с мотивацией все нормально.

— Как складываются отношения в вашей вратарской бригаде.
— Отличные отношения. Игорь, Андрюха… Вместе готовимся к играм и тренировкам и друг другу помогаем.

— С Василевским раньше пересекались?
— Нет, только сейчас познакомились. В процессе работы. Но все в порядке.

— Что слышно из ЦСКА? Знаете, кто вас будет тренировать в следующем сезоне?
— Вот тут у меня инсайдов нет. Все новости только из интернета узнаю.

— Про Капризова тоже из СМИ узнали?
— Да, но уже его поздравил! Сразу написал «Поздравляю с переходом!».

— Вы же с Кириллом земляки — оба из Новокузнецка и карьеру начинали в «Металлурге».
— Да и в школу одну ходили. Только он был на два года младше. Так что знакомы с детства. Помню, бегал такой маленький, толстенький (смеется).

— Вот «Кузню» в последнее время считают проблемным клубом. А посмотреть на сборную — много известных игроков выросло именно там. В чем причина такого феномена?
— Потому что там молодым доверяют на уровне КХЛ. Много игрового времени дают. Метод проб и ошибок — самый лучший для роста игрока. Быстрее развиваешься. Я сам такой же путь прошел.

— А я слышал, что в Новокузнецке жить непросто. Может, и это отчасти добавляет мальчишкам желания проявить себя в спорте и уехать?
— Нет. Для тех, кто там родился — это кайф, жить там. Приезжим, возможно, трудно привыкнуть к нашим морозам. Ну, а мне лично там отлично жилось. И уехать из Новкузнецка я никогда не рвался. А то, что игроки у нас хорошие растут — так еще и школа хоккейная у нас сильная, тренеры внимательные. Ну и сами люди, выходит, талантливые.

— Сейчас в лиге идут разговоры о том, что ваш «Металлург» могут перевести в ВХЛ. Как к этому относитесь?
— Я слышал, что все уже нормализовалась. Команда готовится к новому сезону. Надеюсь, все у моего родного клуба будет хорошо. И мы в сборной его тоже не подведем!
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