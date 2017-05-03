Илья Сорокин: На Василевского и Знарка обиды нет

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Илья Сорокин вполне созрел для того, чтобы быть основным голкипером не только в ЦСКА, но и в сборной России. Благо, ло Олимпиады-2018 осталось меньше года. И все идет к тому, что команду для участия в Играх нам придется формировать из игроков КХЛ.

Однако сейчас, перед началом чемпионата мира тренер вратарей нашей национальной команды Рашид Давыдов заявил, что основным голкипером в Кельн едет голкипер «Тампы» Андрей Василевский….

— Я очень хорошо подготовился к турниру, — заверил обозревателя «Советского спорта» Сорокин после последней тренировки в Новогорске. — Почти целый месяц на базе прожили! Так что тут точно беспокоиться не за что.

— Как оцените свой матч на последнем этапе Евротура — против чехов?

— Игра довольно скомканная получилась, но на высоких скоростях. Я ее поймал не сразу, но постепенно вошел в тонус, и все нормально пошло. Главное — удалось выиграть. Надеюсь, что в следующих матчах сыграю лучше.

— Но тренеры уже озвучили, что основным нашим вратарем на чемпионате мира будет Василевский. У вас есть разочарование по этому поводу? Или обида на тренеров?

— Ничего подобного! Готовимся к турниру все вместе с огромным желанием. Ну, а если вдруг понадобится — поможем Андрею.

— Просто мне кажется, что морально вы уже созрели, чтобы быть основным в сборной.

— Как тренеры скажут, так и будет. Мое дело — подготовиться. Думаю, что и все ребята в сборной рассуждают также.

— Вам же и в ЦСКА пришлось доказывать, что вы достойны роли основного голкипера…

— Да вся жизнь такая будет. В спорте всегда надо доказывать, что ты достоин большего. Так что с мотивацией все нормально.

— Как складываются отношения в вашей вратарской бригаде.

— Отличные отношения. Игорь, Андрюха… Вместе готовимся к играм и тренировкам и друг другу помогаем.

— С Василевским раньше пересекались?

— Нет, только сейчас познакомились. В процессе работы. Но все в порядке.

— Что слышно из ЦСКА? Знаете, кто вас будет тренировать в следующем сезоне?

— Вот тут у меня инсайдов нет. Все новости только из интернета узнаю.

— Про Капризова тоже из СМИ узнали?

— Да, но уже его поздравил! Сразу написал «Поздравляю с переходом!».

— Вы же с Кириллом земляки — оба из Новокузнецка и карьеру начинали в «Металлурге».

— Да и в школу одну ходили. Только он был на два года младше. Так что знакомы с детства. Помню, бегал такой маленький, толстенький (смеется).

— Вот «Кузню» в последнее время считают проблемным клубом. А посмотреть на сборную — много известных игроков выросло именно там. В чем причина такого феномена?

— Потому что там молодым доверяют на уровне КХЛ. Много игрового времени дают. Метод проб и ошибок — самый лучший для роста игрока. Быстрее развиваешься. Я сам такой же путь прошел.

— А я слышал, что в Новокузнецке жить непросто. Может, и это отчасти добавляет мальчишкам желания проявить себя в спорте и уехать?

— Нет. Для тех, кто там родился — это кайф, жить там. Приезжим, возможно, трудно привыкнуть к нашим морозам. Ну, а мне лично там отлично жилось. И уехать из Новкузнецка я никогда не рвался. А то, что игроки у нас хорошие растут — так еще и школа хоккейная у нас сильная, тренеры внимательные. Ну и сами люди, выходит, талантливые.

— Сейчас в лиге идут разговоры о том, что ваш «Металлург» могут перевести в ВХЛ. Как к этому относитесь?

— Я слышал, что все уже нормализовалась. Команда готовится к новому сезону. Надеюсь, все у моего родного клуба будет хорошо. И мы в сборной его тоже не подведем!