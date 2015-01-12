Хоккей / Олимпийский турнир /
Женщины
|Группа A
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Канада
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-2
|9
|США
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|9-3
|6
|Финляндия
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|7-8
|3
|Россия
|3
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1-15
|0
|Группа В
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Швейцария
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|13-2
|9
|Швеция
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|11-3
|6
|Япония
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|6-6
|3
|Южная Корея
|3
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1-20
|0
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- ВО
- – количество побед в овертайме
- ВБ
- – количество побед по буллитам
- П
- – количество поражений
- ПО
- – количество поражений в овертайме
- ПБ
- – количество поражений по буллитам
- Ш
- – разница забитых и пропущенных шайб
- О
- – количество набранных очков