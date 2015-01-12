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Хоккей / Олимпийский турнир /

Женщины

Женщины (2018)
Женщины (2018)
Мужчины (2018)
Женщины (2014)
Мужчины (2014)
Группа A
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Канада 3 3 0 0 0 0 0 11-2 9
США 3 2 0 0 1 0 0 9-3 6
Финляндия 3 1 0 0 2 0 0 7-8 3
Россия 3 0 0 0 3 0 0 1-15 0
Группа В
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Швейцария 3 3 0 0 0 0 0 13-2 9
Швеция 3 2 0 0 1 0 0 11-3 6
Япония 3 1 0 0 2 0 0 6-6 3
Южная Корея 3 0 0 0 3 0 0 1-20 0
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
ВО
– количество побед в овертайме
ВБ
– количество побед по буллитам
П
– количество поражений
ПО
– количество поражений в овертайме
ПБ
– количество поражений по буллитам
Ш
– разница забитых и пропущенных шайб
О
– количество набранных очков
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