Хоккей / Олимпийский турнир /
Мужчины
|Группа B
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Россия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|14-5
|6
|Словения
|3
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|8-12
|4
|США
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|4-8
|4
|Словакия
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|6-7
|4
|Группа A
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Чехия
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|9-4
|8
|Канада
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|11-4
|7
|Швейцария
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|10-9
|3
|Южная Корея
|3
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1-14
|0
|Группа C
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Швеция
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|9
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|11-6
|6
|Германия
|3
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|4-7
|2
|Норвегия
|3
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|2-11
|1
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- ВО
- – количество побед в овертайме
- ВБ
- – количество побед по буллитам
- П
- – количество поражений
- ПО
- – количество поражений в овертайме
- ПБ
- – количество поражений по буллитам
- Ш
- – разница забитых и пропущенных шайб
- О
- – количество набранных очков