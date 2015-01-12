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Хоккей / Олимпийский турнир /

Мужчины

Мужчины (2018)
Женщины (2018)
Мужчины (2018)
Женщины (2014)
Мужчины (2014)
Группа B
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Россия 3 2 0 0 1 0 0 14-5 6
Словения 3 0 1 1 1 0 0 8-12 4
США 3 1 0 0 1 1 0 4-8 4
Словакия 3 1 0 0 1 0 1 6-7 4
Группа A
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Чехия 3 2 0 1 0 0 0 9-4 8
Канада 3 2 0 0 0 0 1 11-4 7
Швейцария 3 1 0 0 2 0 0 10-9 3
Южная Корея 3 0 0 0 3 0 0 1-14 0
Группа C
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Швеция 3 3 0 0 0 0 0 8-1 9
Финляндия 3 2 0 0 1 0 0 11-6 6
Германия 3 0 0 1 2 0 0 4-7 2
Норвегия 3 0 0 0 2 0 1 2-11 1
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
ВО
– количество побед в овертайме
ВБ
– количество побед по буллитам
П
– количество поражений
ПО
– количество поражений в овертайме
ПБ
– количество поражений по буллитам
Ш
– разница забитых и пропущенных шайб
О
– количество набранных очков
06 марта

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