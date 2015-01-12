|Общая
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Россия
|6
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|21-8
|15
|Финляндия
|6
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|16-13
|13
|Чехия
|6
|3
|1
|0
|2
|0
|0
|19-16
|11
|Швеция
|6
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|15-14
|9
|Канада
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|0
|11-16
|6
|Швейцария
|3
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|6-12
|0
|Южная Корея
|3
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|4-13
|0
|Кубок Карьяла
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Финляндия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10-6
|9
|Россия
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|13-7
|6
|Швеция
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8-6
|6
|Канада
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|6-8
|3
|Чехия
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|8-12
|3
|Швейцария
|3
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|6-12
|0
|Кубок Первого канала
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Россия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|9
|Чехия
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|11-4
|8
|Финляндия
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|6-7
|4
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|7-8
|3
|Канада
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|5-8
|3
|Южная Корея
|3
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|4-13
|0
Обозначения
- И
- – количество сыгранных игр
- В
- – количество побед
- ВО
- – количество побед в овертайме
- ВБ
- – количество побед по буллитам
- П
- – количество поражений
- ПО
- – количество поражений в овертайме
- ПБ
- – количество поражений по буллитам
- Ш
- – разница забитых и пропущенных шайб
- О
- – количество набранных очков