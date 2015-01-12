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Хоккей / Европа / Еврохоккейтур
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2017-2018
Сезон: 2016-2017
Сезон: 2015-2016
Сезон: 2014-2015
Сезон: 2013-2014
Сезон: 2012-2013
Сезон: 2011-2012
Сезон: 2010-2011
Общая
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Россия 6 5 0 0 1 0 0 21-8 15
Финляндия 6 4 0 0 1 1 0 16-13 13
Чехия 6 3 1 0 2 0 0 19-16 11
Швеция 6 3 0 0 3 0 0 15-14 9
Канада 6 2 0 0 4 0 0 11-16 6
Швейцария 3 0 0 0 3 0 0 6-12 0
Южная Корея 3 0 0 0 3 0 0 4-13 0
Кубок Карьяла
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Финляндия 3 3 0 0 0 0 0 10-6 9
Россия 3 2 0 0 1 0 0 13-7 6
Швеция 3 2 0 0 1 0 0 8-6 6
Канада 3 1 0 0 2 0 0 6-8 3
Чехия 3 1 0 0 2 0 0 8-12 3
Швейцария 3 0 0 0 3 0 0 6-12 0
Кубок Первого канала
Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
Россия 3 3 0 0 0 0 0 8-1 9
Чехия 3 2 1 0 0 0 0 11-4 8
Финляндия 3 1 0 0 1 1 0 6-7 4
Швеция 3 1 0 0 2 0 0 7-8 3
Канада 3 1 0 0 2 0 0 5-8 3
Южная Корея 3 0 0 0 3 0 0 4-13 0
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
ВО
– количество побед в овертайме
ВБ
– количество побед по буллитам
П
– количество поражений
ПО
– количество поражений в овертайме
ПБ
– количество поражений по буллитам
Ш
– разница забитых и пропущенных шайб
О
– количество набранных очков
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