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Хоккей / Европа / Еврохоккейтур
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по турам по датам
Кубок Карьяла
Дата, время Матч Счет
8.11.2017 Швеция – Чехия 5 : 3
8.11.2017 Швейцария – Канада 2 : 3
9.11.2017 Финляндия – Россия 3 : 2
10.11.2017 Чехия – Швейцария 3 : 2
10.11.2017 Канада – Швеция 0 : 2
11.11.2017 Швейцария – Россия 2 : 6
11.11.2017 Финляндия – Швеция 3 : 1
12.11.2017 Россия – Чехия 5 : 2
12.11.2017 Финляндия – Канада 4 : 3
Кубок Первого канала
Дата, время Матч Счет
13.12.2017 Канада – Южная Корея 4 : 2
13.12.2017 Чехия – Финляндия 3 : 2 ОТ
14.12.2017 Россия – Швеция 3 : 1
15.12.2017 Финляндия – Южная Корея 4 : 1
15.12.2017 Чехия – Канада 4 : 1
16.12.2017 Южная Корея – Швеция 1 : 5
16.12.2017 Россия – Канада 2 : 0
17.12.2017 Швеция – Чехия 1 : 4
17.12.2017 Россия – Финляндия 3 : 0
06 марта

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