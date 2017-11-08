|Кубок Карьяла
|Дата, время
|Матч
|Счет
|8.11.2017
|Швеция – Чехия
|5 : 3
|8.11.2017
|Швейцария – Канада
|2 : 3
|9.11.2017
|Финляндия – Россия
|3 : 2
|10.11.2017
|Чехия – Швейцария
|3 : 2
|10.11.2017
|Канада – Швеция
|0 : 2
|11.11.2017
|Швейцария – Россия
|2 : 6
|11.11.2017
|Финляндия – Швеция
|3 : 1
|12.11.2017
|Россия – Чехия
|5 : 2
|12.11.2017
|Финляндия – Канада
|4 : 3
|Кубок Первого канала
|Дата, время
|Матч
|Счет
|13.12.2017
|Канада – Южная Корея
|4 : 2
|13.12.2017
|Чехия – Финляндия
|3 : 2 ОТ
|14.12.2017
|Россия – Швеция
|3 : 1
|15.12.2017
|Финляндия – Южная Корея
|4 : 1
|15.12.2017
|Чехия – Канада
|4 : 1
|16.12.2017
|Южная Корея – Швеция
|1 : 5
|16.12.2017
|Россия – Канада
|2 : 0
|17.12.2017
|Швеция – Чехия
|1 : 4
|17.12.2017
|Россия – Финляндия
|3 : 0